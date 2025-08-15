תיק אישי
לפני ביטוח נט – תשואות יולי 2025 - איילון ביטוח

תשואות יולי 2025 - איילון ביטוח

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 
עידו אסיאג
15/08/2025

נתוני תשואות איילון יולי 2025

ID GUF

מסלול השקעה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת שנה

תשואה 12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/07/2025

*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים

116

איילון כללי

1.19%

10.33%

18.01%

31.39%

53.58%

        1,658,265.9

 1.18

46012

איילון קרן י'

1.24%

10.56%

18.33%

32.14%

56.90%

        2,059,627.7

 1.26

9636

איילון ביטוח עד 50

1.26%

11.48%

19.62%

33.98%

57.20%

           304,397.6

 1.15

9670

איילון ביטוח 50-60

1.12%

10.08%

17.34%

30.72%

47.59%

           104,376.2

 1.09

9671

איילון ביטוח 60+

0.66%

7.38%

13.24%

21.38%

33.20%

             67,644.4

 0.92

115

איילון מניות

2.17%

16.48%

28.08%

50.97%

92.40%

           159,905.9

 1.14

12900

איילון מניות סחיר

2.92%

5.83%

10.11%

47.06%

              -  

           237,308.7

 0.65

114

איילון אשראי ואגח

0.23%

3.48%

7.67%

9.49%

12.02%

           141,573.5

 0.04

2251

איילון כהלכה

1.16%

8.71%

15.90%

21.05%

30.49%

           160,829.2

 0.55

1801

איילון ביטוח פנסיונרים

0.66%

6.77%

12.28%

16.04%

25.46%

           301,971.6

 0.57

164

איילון כספי (שקלי)

0.23%

2.72%

5.32%

7.17%

5.04%

             46,223.8

 -0.38

9456

איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%

0.68%

6.62%

13.06%

17.42%

23.92%

             48,749.4

 0.54

                 

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

  

*

מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט

            
