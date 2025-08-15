לפני ביטוח נט – תשואות יולי 2025 - איילון ביטוח

נתוני תשואות איילון יולי 2025
|
ID GUF
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת שנה
|
תשואה 12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות
|
תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות
|
יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/07/2025
|
*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים
|
116
|
איילון כללי
|
1.19%
|
10.33%
|
18.01%
|
31.39%
|
53.58%
|
1,658,265.9
|
1.18
|
46012
|
איילון קרן י'
|
1.24%
|
10.56%
|
18.33%
|
32.14%
|
56.90%
|
2,059,627.7
|
1.26
|
9636
|
איילון ביטוח עד 50
|
1.26%
|
11.48%
|
19.62%
|
33.98%
|
57.20%
|
304,397.6
|
1.15
|
9670
|
איילון ביטוח 50-60
|
1.12%
|
10.08%
|
17.34%
|
30.72%
|
47.59%
|
104,376.2
|
1.09
|
9671
|
איילון ביטוח 60+
|
0.66%
|
7.38%
|
13.24%
|
21.38%
|
33.20%
|
67,644.4
|
0.92
|
115
|
איילון מניות
|
2.17%
|
16.48%
|
28.08%
|
50.97%
|
92.40%
|
159,905.9
|
1.14
|
12900
|
איילון מניות סחיר
|
2.92%
|
5.83%
|
10.11%
|
47.06%
|
-
|
237,308.7
|
0.65
|
114
|
איילון אשראי ואגח
|
0.23%
|
3.48%
|
7.67%
|
9.49%
|
12.02%
|
141,573.5
|
0.04
|
2251
|
איילון כהלכה
|
1.16%
|
8.71%
|
15.90%
|
21.05%
|
30.49%
|
160,829.2
|
0.55
|
1801
|
איילון ביטוח פנסיונרים
|
0.66%
|
6.77%
|
12.28%
|
16.04%
|
25.46%
|
301,971.6
|
0.57
|
164
|
איילון כספי (שקלי)
|
0.23%
|
2.72%
|
5.32%
|
7.17%
|
5.04%
|
46,223.8
|
-0.38
|
9456
|
איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%
|
0.68%
|
6.62%
|
13.06%
|
17.42%
|
23.92%
|
48,749.4
|
0.54
|
התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
*
|
מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט