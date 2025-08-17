שיווק חסר תקדים - רמ"י מפרסמת מכרזים ל 25,000 יח"ד

עשרות מכרזים פורסמו היום באתר רשות מקרקעי ישראל ברחבי הארץ בהיקף כולל של כ- 25,000 יח"ד מתוכם כ-3,991 יח"ד במרכז; כ-10,077 יח"ד בדרום; כ-3,572 יח"ד באזור חיפה; כ-2,036 באזור ירושלים; כ-1,012 בצפון; כ-542 יח"ד באזור תל אביב וכ-4,030 באזור יו"ש
שר הבינוי והשיכון חיים כץ: שר השיכון והבינוי חיים כץ: מדובר בבשורה גדולה לשוק הדיור הישראלי ולציבור רוכשי הדירות. אחרי חודשים של קיפאון, וביתר שאת לאחר שפתרנו את המחלוקות בנושא הסכמי הגג והשגנו הבנות עם החשכ"ל, רמ"י מעלה את קצב השיווקים כדי לתת מענה לביקוש הרבה כ- 4,000 יח"ד במחיר מטרה ישווקו במסגרת המהלך"
ינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אנחנו ממשיכים במאמצינו להגדיל את היצע יחידות הדיור בכל רחבי ישראל ומעוניינים לראות את המגמה שהחלה בתל אביב, בעקבות מכרזי שדה דב, מתרחבת לאזורים נוספים בארץ. כעת ניתן לומר שבראייה לאחור ההחלטה שקיבלנו להוציא לשיווק מסה גדולה של יחידות דיור התבררה כנכונה והביאה לתוצאות חיוביות. הרשות ממשיכה לקיים שיח שוטף עם רשויות מקומיות בכל הארץ בנסיון להביא להסכמי גג נוספים שלא רק יתרמו להגדלת היצע יחידות הדיור, אלא יביאו לשיפור במרחב העירוני ובתשתיות."
המכרזים שפירסמה היום הרשות במסלולים "מחיר מטרה", דיור להשכרה ארוכת טווח, "הרשמה והגרלה" (לבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית) ומכרזים רגילים לבנייה רוויה, כוללים בין היתר מכרז בקרית אתא ב'שכונת האבוקדו' לבניית כ-1,089 יח"ד בבנייה רוויה; מכרז בבנימינה לכ-1,000 יח"ד; כ-2,862 יח"ד בנתיבות; כ-4,305 יח"ד בשדרות; כ-692 יח"ד בטבריה; כ-2,902 יח"ד בשכונת 'ציפור מדבר' במעלה אדומים וכ-542 יח"ד ב'מתחם הארד' בתל אביב-יפו.
להלן רשימת הישובים וכמות יח"ד המשווקות במכרזים החדשים:
|
מרחב
|
ישוב
|
שכונה/ פרויקט
|
יח"ד
|
מרכז
|
יהוד
|
מגשימים
|
241
|
מרכז
|
יהוד
|
מגשימים
|
244
|
מרכז
|
כפר סבא
|
|
797
|
מרכז
|
קדימה צורן
|
|
394
|
מרכז
|
רחובות
|
קרית ההגנה
|
60
|
מרכז
|
באר יעקב
|
מתחם 1
|
924
|
מרכז
|
באר יעקב
|
מתחם 2
|
302
|
מרכז
|
ראשון לציון
|
נרקיסים
|
224
|
מרכז
|
ראשון לציון
|
חצבים
|
68
|
מרכז
|
ג'לג'וליה
|
מזרח
|
96
|
מרכז
|
ג'לג'וליה
|
דרום מזרח
|
105
|
מרכז
|
טירה
|
מתחם 7
|
432
|
מרכז
|
כפר ברא
|
|
104
|
ירושלים
|
אשדוד
|
מע"ר דרום
|
320
|
ירושלים
|
בית שמש - רמת בית
|
שכונות ה'-1 ה'-2
|
424
|
ירושלים
|
בית שמש - רמת בית
|
ה'-2
|
300
|
ירושלים
|
קרית גת
|
מערב
|
423
|
ירושלים
|
קרית גת
|
מערב
|
315
|
ירושלים
|
ק.גת מרכז
|
רובע הפרחים
|
254
|
ת"א
|
ת"א
|
מתחם הארד
|
200
|
ת"א
|
ת"א
|
מתחם הארד
|
342
|
חיפה
|
קרית אתא
|
אבוקדו
|
1089
|
חיפה
|
קרית אתא
|
|
599
|
חיפה
|
בנימינה
|
|
1000
|
חיפה
|
דאלית אל-כרמל
|
דליה המזרחית
|
35
|
חיפה
|
חריש
|
חריש דרום
|
609
|
חיפה
|
חריש
|
שכ' המגף
|
240
|
דרום
|
אילת
|
שיפולי ההר
|
132
|
דרום
|
נתיבות
|
|
2,862
|
דרום
|
שדרות
|
|
4,305
|
דרום
|
שדרות
|
|
645
|
דרום
|
באר שבע
|
רקפות
|
509
|
דרום
|
מצפה רמון
|
מעוף
|
366
|
דרום
|
ערד
|
מעוז שקד
|
472
|
דרום
|
שדרות
|
נאות שיקמה
|
20
|
דרום
|
שגב שלום
|
|
318
|
דרום
|
ערערה
|
|
182
|
דרום
|
ערערה
|
|
266
|
צפון
|
בית שאן
|
מערבית
|
120
|
|
צפון
|
טבריה הסכם גג
|
מורדות טבריה ב'
|
692
|
צפון
|
כפר מנדא
|
צפונית
|
200
|
יו"ש
|
מעלה אדמים
|
ציפור מדבר
|
48
|
יו"ש
|
מעלה אדמים
|
ציפור מדבר
|
350
|
יו"ש
|
מעלה אדמים
|
ציפור מדבר
|
2,902
|
יו"ש
|
אריאל
|
אמירים
|
208
|
יו"ש
|
אריאל
|
|
101
|
יו"ש
|
אריאל
|
אמרים
|
421
|
סה"כ
|
|
|
25,260