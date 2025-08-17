תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

שיווק חסר תקדים - רמ"י מפרסמת מכרזים ל 25,000 יח"ד

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת בסוף השבוע (ה'') עשרות מכרזים בהיקף של 25,000 יח"ד בכל רחבי הארץ במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור בכל רחבי הארץ ולהביא לירידה נוספת במחירי הדיור בישראל

 

 
ינקי קוינט, צילום: דרור סיתהכלינקי קוינט, צילום: דרור סיתהכל
 
אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2025

עשרות מכרזים פורסמו היום באתר רשות מקרקעי ישראל ברחבי הארץ בהיקף כולל של כ- 25,000 יח"ד מתוכם כ-3,991 יח"ד במרכז; כ-10,077 יח"ד בדרום; כ-3,572 יח"ד באזור חיפה; כ-2,036 באזור ירושלים; כ-1,012 בצפון; כ-542 יח"ד באזור תל אביב וכ-4,030 באזור יו"ש

שר הבינוי והשיכון חיים כץ: שר השיכון והבינוי חיים כץ: מדובר בבשורה גדולה לשוק הדיור הישראלי ולציבור רוכשי הדירות. אחרי חודשים של קיפאון, וביתר שאת לאחר שפתרנו את המחלוקות בנושא הסכמי הגג והשגנו הבנות עם החשכ"ל, רמ"י מעלה את קצב השיווקים כדי לתת מענה לביקוש הרבה כ- 4,000 יח"ד במחיר מטרה ישווקו במסגרת המהלך"

ינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אנחנו ממשיכים במאמצינו להגדיל את היצע יחידות הדיור בכל רחבי ישראל ומעוניינים לראות את המגמה שהחלה בתל אביב, בעקבות מכרזי שדה דב, מתרחבת לאזורים נוספים בארץ. כעת ניתן לומר שבראייה לאחור ההחלטה שקיבלנו להוציא לשיווק מסה גדולה של יחידות דיור התבררה כנכונה והביאה לתוצאות חיוביות. הרשות ממשיכה לקיים שיח שוטף עם רשויות מקומיות בכל הארץ בנסיון להביא להסכמי גג נוספים שלא רק יתרמו להגדלת היצע יחידות הדיור, אלא יביאו לשיפור במרחב העירוני ובתשתיות."

המכרזים שפירסמה היום הרשות במסלולים "מחיר מטרה", דיור להשכרה ארוכת טווח, "הרשמה והגרלה" (לבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית) ומכרזים רגילים לבנייה רוויה, כוללים בין היתר מכרז בקרית אתא ב'שכונת האבוקדו' לבניית כ-1,089 יח"ד בבנייה רוויה; מכרז בבנימינה לכ-1,000 יח"ד; כ-2,862 יח"ד בנתיבות; כ-4,305 יח"ד בשדרות; כ-692 יח"ד בטבריה; כ-2,902 יח"ד בשכונת 'ציפור מדבר' במעלה אדומים וכ-542 יח"ד ב'מתחם הארד' בתל אביב-יפו.

להלן רשימת הישובים וכמות יח"ד המשווקות במכרזים החדשים:

מרחב

ישוב

שכונה/ פרויקט

יח"ד

מרכז

יהוד

מגשימים

241

מרכז

יהוד

מגשימים

244

מרכז

כפר סבא

 

797

מרכז

קדימה צורן

 

394

מרכז

רחובות

קרית ההגנה

60

מרכז

באר יעקב

מתחם 1

924

מרכז

באר יעקב

מתחם 2

302

מרכז

ראשון לציון

נרקיסים

224

מרכז

ראשון לציון

חצבים

68

מרכז

ג'לג'וליה

מזרח

96

מרכז

ג'לג'וליה

דרום מזרח

105

מרכז

טירה

מתחם 7

432

מרכז

כפר ברא

 

104

ירושלים

אשדוד

מע"ר  דרום

320

ירושלים

בית שמש - רמת בית

שכונות ה'-1 ה'-2

424

ירושלים

בית שמש - רמת בית

 ה'-2

300

ירושלים

קרית גת

מערב

423

ירושלים

קרית גת

מערב

315

ירושלים

ק.גת מרכז

רובע הפרחים

254

ת"א

ת"א

מתחם הארד

200

ת"א

ת"א

מתחם הארד

342

חיפה

קרית אתא

אבוקדו

1089

חיפה

קרית אתא

 

599

חיפה

בנימינה

 

1000

חיפה

דאלית אל-כרמל

דליה המזרחית

35

חיפה

חריש

חריש דרום

609

חיפה

חריש

שכ' המגף

240

דרום

אילת

שיפולי ההר

132

דרום

נתיבות

 

2,862

דרום

שדרות

 

4,305

דרום

שדרות

 

645

דרום

באר שבע

רקפות

509

דרום

מצפה רמון

מעוף

366

דרום

ערד

מעוז שקד

472

דרום

שדרות

נאות שיקמה

20

דרום

שגב שלום

 

318

דרום

ערערה

 

182

דרום

ערערה

 

266

צפון

בית שאן

מערבית

120

מרחב

ישוב

שכונה/ פרויקט

יח"ד

צפון

טבריה  הסכם גג

מורדות טבריה ב'

692

צפון

כפר מנדא

צפונית

200

יו"ש

מעלה אדמים

ציפור מדבר

48

יו"ש

מעלה אדמים

ציפור מדבר

350

יו"ש

מעלה אדמים

ציפור מדבר

2,902

יו"ש

אריאל

אמירים

208

יו"ש

אריאל

 

101

יו"ש

אריאל

אמרים

421

סה"כ

 

 

25,260

 

x