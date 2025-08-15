למרות נתוני ה-PPI הגבוהים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

הפעם, הנדל"ן עשה את העבודה השחורה כלפי מעלה: חיוב יומי: ת"א 90 ומניות נדל"ן מניב. חיוב חודשי: שירותים פיננסיים בבלעדיות, ובחיוב השנתי אין שיוני: הבנקים והביטוח. החלק היורד של הסקאלה נמצא ב: רמה יומית: שורט דולר ובאג"ח דולרי, שלילה חודשית: ת"א 90 ומניות בינוי והנדסה, כאשר השלילה השנתית ממשיכה להיות בדולר ובאג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:

הגענו לקטגוריה עם החשיפה הגבוהה ביותר למניות מבין אלו שאנו סוקרים כאן. ומה אנו רואים? אחרי שבוע שעבר שבו ראינו הרבה מאוד אדום בקטגוריות של ה-10/90 וה-20/80? המצב השתפר כל כך שאין כמעט אדום כאן אלא ירוק בהיר. מדהים ומרשים כאחד.

בראש החלק היומי נמצא את אילים תיק אג"ח + 30% עם 0.65%. אבל, שימו לב שהקרן הזו בדיוק גם מובילה מתחילת השנה (12.62%), שנתית (24.39%), ועבור הטווח הארוך: שלוש שנים (34.95%). קרן מדהימה לכל הדעות, לפחות ברגעים אלו!! הקרן של פלקון הינה היחידה המובילה חוץ מאילים, והיא עושה זאת מתחילת החודש עם 0.19%.

הקרן של פורסט 30/70 גובה הכי הרבה דמי ניהול של 0.95% כאשר הקרן של אי-בי-אי 30/70 עדיין הגדולה מן הטובות ביותר שנתית עם 733.80 מיליוני שקלים. יש לנו שתי קרנות עם עיכוב עדכון (כאשר אחת מהן היא אילים...) ויש לנו 5 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר הקרן של אי-בי-אי גייסה הכי הרבה עם 38.77 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: בסיום השבוע הבא מתקיים כנס Jackson Hole שבו מתרועעים כל המי ומי הפיננסי בעיירה מדהימה, ובמיוחד מתכנסים שם ראשי הבנקים המרכזיים בעולם. הנאום של ג" פאוול יהיה אחד החשובים עבור שוק ההון האמריקאי כי הוא יהווה את ה-Guidelines של מדיניות הריבית בארה"ב לטווחים השונים.

כהכנה לכך, השבוע קיבלנו את ה-CPI, ואת ה-PPI כאשר זה האחרון יצא הרבה יותר גבוה מן הצפוי עם 0.9% מול 0.2%. האם זה יהרוס את התקווה להורדת הריבית? עדיין מוקדם לומר אבל זה בהחלט לא עוזר... אז למה שוק המניות לא לקח את זה ברצינות כל כך וסגר סביב ה-0? פשוט למדי: עד כה, ובגלל סימני המיתון במשק, יש עכשיו הנחה שהיצרנים "יבלעו" חלק גדול מן העליות בעלויות שלהן.

זה מה שקרה עד כה כאשר החלה להגיע השפעה מן המכסים החדשים וזה מה שצופים שיקרה גם עכשיו אם התשומות עולות. האם זה יקרה באמת והאינפלציה לצרכנים תישמר נמוכה? העתיד יגיד וגם פאוול בנאומו. בכל אופן, המניות עדיין באזורי השיא. מחר, יום שישי (15-08) נקבל את המכירות הקמעונאיות ונתוני אמון הצרכנים. האם זה ישפיע? הנה סיום היום:





תל-אביב: היה זה שבוע חיובי לשוק המניות הישראלי. זאת, כאשר אחרי יום ראשון "מדהים" בזכות הבנקים, חשבנו שנכנסנו לסוג של תיקון יורד. אין ספק שההלוך ושוב של מניות הבנקים העסיק רבים כאשר מניות הפיננסים (שהביטוח חלק מהן) עשו פלא. גם היום, יום חמישי, מניות הבטוח היו להיט כאשר מגדל עלתה 5.31% כדוגמא לכך...

כמו שאמרנו בסקירות קודמות: יש השפעות נקודתיות מדוחות ואירועים בחברות אבל הכיוון הכללי השתפר מאוד כאשר נוצרה סוג של וודאות מחודשת ביחס לסיום המלחמה. כמו כן, וול-סטריט ממאנת לרדת. וזה מהווה סוג של "גב" לשוק המקומי שלנו לעת מצוא. היום (14-08) הנדל"ן היה הכוכב התורן עם עלייה של 2.27%. האם מקווים להורדת ריבית אצלנו, אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן מחר (15-08)? יש מצב שיהיה הרבה מאוכזבים אם זה המצב... סגירה: ת"א 35: 0.6% (כי הבנקים עשו רק 0.77%), ות"א 90: 1.73%.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-13-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): שינוי הכיוון מירידות לעליות שיפר רק במעט את המחזורים כאשר עבור כל מניות מדד ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 1.602 מיליארדי שקלים. זה מסתדר היטב עם הפעילות המוסדית: קניות: 438.2, מכירות: 353.2, ולכן נטו חיובי של 84.9 מיליוני שקלים. בסה"כ יום מצוין וללא מאפיינים חריגים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את נובה (8.9-), ואת דיסקונט א (17.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו לאומי (25.9) ופועלים (37.1).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



