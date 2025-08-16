מדד יולי עולה ב-0.4%, בהתאם לקונצנזוס האנליסטים, אבל גבוה משמעותית מציפיות השוק

אחרי שני מדדים "רגועים" האינפלציה המקומית חוזרת לעלות בקצב גבוה יחסית עם בוא הקיץ. ולמרות המספר הנדיב יחסית, הנתון היום ראוי עדיין לכמה תנאים מקלים. בפרט, עליית מחירי הטיסות, עם תוספת של 0.24% למדד מסעיף הנסיעות לחו"ל היא גבוהה, אמנם, בראייה היסטורית רחבה מספיק. ועדיין, גם ביולי שעבר ראינו את הטיסות תורמות קרוב ל-0.1% למדד, בדרך לעוד כ-0.4%, באוגוסט שלאחריו. אז לא מדובר בתופעה חריגה. אפשר לשים גם את העלייה של 6.3% שנרשמה החודש במחירי המלונות ובתי הארחה באותה הקטגוריה.

עוד על זה, לא נעדרות כמובן העליות בסעיפי הדיור למיניהם, עם התוספת הרחבה של כ-0.27% למדד הכולל כתוצאה מהסעיפים האלה. אפשר להגדיר גם את זה כחלק מאותה העונתיות, בתמיכת היצע מתון יותר, כתוצאה מהתנאים בשוק הבינוי, מחד, ושל ביקוש אולי גבוה במקצת, עקב "עם כלביא", מאידך. אם משהו נעדר החודש מהמשוואה לעומת יולי שעבר זה כנראה סעיפי הירקות והפירות. ועדיין, גם בפירות ובירקות, בהתחשב בגל החום הנוכחי, נצפה לעליות מחירים באוגוסט או לפחות בספטמבר, שתבאנה אותנו לנקודה דומה לזו שהיינו בה בתקופה המקבילה אשתקד.

לראייה, ניתן לראות שהגורמים האינפלציוניים הבולטים החודש נובעים באופן גורף משילוב של עונתיות עם מגבלות צד היצע. עוד לראייה, קשה מאוד להאמין שנראה משהו שונה באופן בולט באוגוסט. ועדיין, במבט קדימה, לא לעולם חוסן. כבר בשלב הנוכחי, היצע הטיסות הבינ"ל בנתב"ג מציג התאוששות חדה ומהירה מאוד בחודשיים האחרונים. וככל שההיצע הזה יהיה זמין גם לאחר חודשי הביקושים של הקיץ, נצפה להתמתנות משמעותית במחירים. בהתחשב ברמות השקל הנוחות יותר כרגע, ובמחירי הנפט, חזרה לתמחור מבוסס עלויות עשוי להביא לירידה מהותית. מעבר לפינה, יצטרפו לזה גם יציאת השפעת המע"מ, שבאה לידי ביטוי בעיקר במדדי ינואר-פברואר, השנה.

ביום ראשון, יפורסמו נתוני התוצר לרבעון השני. אם לנתון היום נכנסו, אנחנו לפחות, עם פוטנציאל להפתעה כלפי מעלה, לתוצר אנחנו כבר רואים פוטנציאל שלילי. ועדיין, את זה יהיה יותר קל לסווג כ-"חד פעמי" על רקע "עם כלביא." ולאור חוסר הוודאות המקומי, לא נצפה שאף אחד מהנתונים האלה יהיה זה שיטה את הכף בהודעת הריבית, בשבוע הבא. להודעה שאחריה, בסוף ספטמבר, ניתן עדיין להיות אופטימיים, בייחוד בהתחשב בהתגברות הציפיות להורדות בארה"ב, אם כי הורדה כאמור תדרוש היעדר "הפתעות" מקומיות.