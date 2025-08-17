סקטור הבנקים כסממן של חיוב או שלילה עיקרי - ניתוח טכני

הנה גרף 4 שעות של מדד הבנקים אצלנו:





מה אנו למדים מן התצוגה הזו? שקשה מאוד, בינתיים, לסקטור הזה להישאר במצב שלילי הרבה מדיי זמן. אחרי השבירה מטה בתחילת אוגוסט, המדד הצליח לרדת מעט יחסית (מ-7170 ל-6940) עד שהוא מצא קונים לרוב. וזאת, בצורה אלימה ביותר. לא רק זאת: מן התחתית המינורית ההיא, המדד הצליח לעשות את כל הדרך חזרה לקרוב לשיא (סביב 7530) תוך 3 נרות (!). בהמשך, דוגמה נוספת של חוסר יכולת להתמיד בשלילה: לכאורה, השבירה השנייה של 7170 הייתה צריכה להיות מלווה בהרבה מאוד חשש ואף בהלה.

מדוע? כי אם מצליחים לשבור שוב, אחרי המעבר המהיר מעלה, כנראה שיש סיבה טובה לשינוי התפיסה כלפי הסקטור הזה. אבל, זה לא קרה... לא היה המשך שלילי ממשי לאותה שבירה שנייה. וזה סימן חיוב מאוד עבור הנכס הזה. כרגע, המדד נמצא שוב סביב בסיס הדשדוש הארוך ומאיים להיכנס חזרה אליו. המומנטום מטה (MACD) תומך בהחלט באותה חזרה לתוך חיק האזור הבטוח.

מה קורה כאן? נתחיל בהנחה שאני חושב כנכונה הרבה מאוד זמן: סקטור הבנקים מהווה את הכלי ה"ספציפי" האהוב יותר על המשקיעים הזרים. הוא מייצג את הכלכלה המקומית, הוא רווחי ומנוהל היטב, אבל, וזו נקודה חשובה מאוד לזרים, הוא סקטור בעל נזילות וסחירות מצוינים ביחס למה שקורה בשוק המניות המקומי שלנו. לכן, הסקטור הזה מהווה סמן ימני לסנטימנט של המשקיעים הזרים (מעבר למה שקורה בדולר-שקל).

ומה הוא זה כרגע? הדשדוש הארוך (מתחילת יולי ועד השבירה הראשונה של תחילת אוגוסט) שידר לנו את הקטנת השכנוע העצמי שלהם לגבי העתיד החיובי של הטווח הקצר בגלל הבלבול וההשהיות בזירה הדרומית. כל זה בנוסף למהומות הפנימיות סביב הגיוס, הרפורמה, יציבות הממשלה, והמכה החזקה שקיבלנו בחזית ההסברה. אגב, מנקודת מבט ממשלתית גרידא, כל נושא ההסברה מהווה כרגע שערורייה בוטה.

עד כדי כך שראש הממשלה מצא לנכון להפוך להיות המסביר הלאומי הראשי בראיונות ומסיבות עיתונאים לרוב. ממש בתקופה קצרה ביותר... בכל אופן, החזרה השנייה כרגע מהווה סממן של חיוב במוחם של המשקיעים הגדולים. זרים כמקומיים כאשר הזרים מהווים תמיד את חוד החנית של המחנה. וזו ההזדמנות הנאותה לתצוגה של גרף 4 שעות של המדד העיקרי עצמו (ת"א 35):





לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות את הדומה בין שני הגרפים. יש בגרף המדד העיקרי בהחלט פחות תנודתיות אבל אנו נמצאים בנקודת ההכרעה הזהה: האם המדד יחזור עכשיו לתוך גבולות הדשדוש או לא? אני, כשלעצי, חושב שכן. וזאת בשני תנאי יסוד:

ראשית, שלא ניתקע שוב בעצירה זמנית של ההכרעה ברצועה. יש עכשיו צורך בקיצור גדול של המשך הלחימה והגעה מהירה לסיום הסאגה הזו. הן בגלל גורלם של החטופים, עייפות המילואימניקים, הלחצים על הכלכלה המקומית, אבל, גם במיוחד, בגלל שזמן חופש הפעולה שניתן לנו על ידי ממשל טראמפ קצוב ולא יתקיים לעד. אנחנו ממש לא רוצים להיות "מוכרחים" להפסיק לפני שנצליח להגיע לעיקר מטרות המלחמה: ביטול החמאס כגורם השפעה ברצועה, החזרת כמה שיותר חטופים אם לא כולם לידנו, ובניית התשתית למבנה שלטוני בה שלא יאיים יותר על ישראל. החלק השלישי מסובך וארוך אבל שני הראשונים חייבים להיות קצרים בזמן.

התנאי השני להצלחת החזרה למצב של דשדוש ואולי חיוב מגמתי הוא המשך העמידה האיתנה של וול-סטריט. משבר פיננסי שם (ברבור שחור...) יגרום לנו לנזק מקומי לא פחות עמוק. זה לא בידנו אבל עניין הריביות הוא מסמר הערב ומכנס Jackson Hole הקרוב נלמד הרבה על מה שהולך להיות בהקשר ההוא. יחד ננצח!!



תמונה: Dreamstime



