תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות יולי 2025

תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות יולי 2025

 

 
יאיר לפידות, צילום: רמי זרנגר
 
אדם כהן
17/08/2025

תשואות לחודש יולי 2025 - ילין לפידות

שם קופה

תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואת החודש- יולי 2025

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת בשנת 2025

שווי נכסים לסוף חודש יולי 2025 (אלפי ₪) - נטו

גמל מסלול מניות

20.00%

17.96%

15.25%

16.01%

110.10%

2.15%

53.06%

11.38%

                            5,878,962

גמל מסלול לבני 50 עד 60

12.53%

11.03%

9.28%

8.87%

52.93%

1.12%

30.51%

7.27%

                          13,582,610

השתלמות מסלול כללי

12.45%

11.00%

9.25%

8.77%

52.23%

1.09%

30.41%

7.20%

                          24,986,901

השתלמות מסלול מניות

19.83%

17.75%

15.26%

15.36%

104.34%

2.18%

53.11%

11.20%

                          11,703,208

גמל מסלול לבני 50 ומטה

13.51%

12.12%

10.29%

9.84%

59.91%

1.33%

34.16%

7.83%

                            4,245,246

גמל מסלול לבני 60 ומעלה

9.28%

8.06%

6.52%

5.64%

31.55%

0.72%

20.86%

5.47%

                            7,734,817

גמל להשקעה מסלול כללי

12.66%

11.23%

9.44%

8.51%

50.47%

1.12%

31.10%

7.22%

                            3,609,790

גמל להשקעה מסלול מניות

19.96%

17.79%

15.33%

15.12%

102.21%

2.20%

53.39%

11.25%

                            3,112,273

