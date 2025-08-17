לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות יולי 2025

תשואות לחודש יולי 2025 - ילין לפידות
|
שם קופה
|
תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים
|
תשואה מצטברת 60 חודשים
|
תשואת החודש- יולי 2025
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה מצטברת בשנת 2025
|
שווי נכסים לסוף חודש יולי 2025 (אלפי ₪) - נטו
|
גמל מסלול מניות
|
20.00%
|
17.96%
|
15.25%
|
16.01%
|
110.10%
|
2.15%
|
53.06%
|
11.38%
|
5,878,962
|
גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
12.53%
|
11.03%
|
9.28%
|
8.87%
|
52.93%
|
1.12%
|
30.51%
|
7.27%
|
13,582,610
|
השתלמות מסלול כללי
|
12.45%
|
11.00%
|
9.25%
|
8.77%
|
52.23%
|
1.09%
|
30.41%
|
7.20%
|
24,986,901
|
השתלמות מסלול מניות
|
19.83%
|
17.75%
|
15.26%
|
15.36%
|
104.34%
|
2.18%
|
53.11%
|
11.20%
|
11,703,208
|
גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
13.51%
|
12.12%
|
10.29%
|
9.84%
|
59.91%
|
1.33%
|
34.16%
|
7.83%
|
4,245,246
|
גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
9.28%
|
8.06%
|
6.52%
|
5.64%
|
31.55%
|
0.72%
|
20.86%
|
5.47%
|
7,734,817
|
גמל להשקעה מסלול כללי
|
12.66%
|
11.23%
|
9.44%
|
8.51%
|
50.47%
|
1.12%
|
31.10%
|
7.22%
|
3,609,790
|
גמל להשקעה מסלול מניות
|
19.96%
|
17.79%
|
15.33%
|
15.12%
|
102.21%
|
2.20%
|
53.39%
|
11.25%
|
3,112,273