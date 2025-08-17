לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות מנורה פנסיה, יולי 2025
|
|
נכסים ליום 31.07.2025 בש''ח
|
תשואה לחודש הדיווח
|
תשואה מתחילת שנה
|
תשואה מצטברת 12 חודשים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה מצטברת 60 חודשים
|
הערות
|
ממוצע 3 שנים
|
ממוצע 5 שנים
|
מנורה מבטחים פנסיה
|
מנורה מבטחים פנסיה - כללי
|
105,536,733,054
|
1.10%
|
8.27%
|
14.63%
|
31.86%
|
64.97%
|
|
9.66%
|
10.53%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות
|
8,250,768,153
|
1.51%
|
10.53%
|
18.46%
|
43.13%
|
87.21%
|
|
12.70%
|
13.36%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030
|
9,504,611,551
|
0.76%
|
6.13%
|
10.98%
|
25.05%
|
50.47%
|
|
7.74%
|
8.51%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040
|
17,989,953,917
|
1.04%
|
8.19%
|
14.22%
|
31.87%
|
64.31%
|
|
9.66%
|
10.44%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055
|
12,400,691,483
|
1.18%
|
9.38%
|
16.18%
|
35.85%
|
72.38%
|
|
10.75%
|
11.51%
|
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח
|
337,815,216
|
0.66%
|
4.37%
|
4.19%
|
29.64%
|
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
|
9.04%
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות
|
6,241,391,093
|
1.40%
|
3.92%
|
5.25%
|
39.96%
|
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
|
11.86%
|
|
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר
|
377,666,697
|
1.76%
|
3.42%
|
14.70%
|
|
|
המסלול הופעל בחודש מרס 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש
|
544,223,654
|
1.18%
|
7.71%
|
13.72%
|
|
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה קיימות
|
9,869,694
|
1.67%
|
5.03%
|
1.13%
|
|
|
המסלול הופעל בחודש מאי 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500
|
16,499,668,179
|
2.54%
|
1.93%
|
5.94%
|
|
|
המסלול הופעל בחודש אפריל 2022
|
|