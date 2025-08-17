תיק אישי
לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות פנסיה מנורה מבטחים - יולי 2025

 

 
תשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstimeתשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstime
 
עומר רגב
17/08/2025

תשואות מנורה פנסיה, יולי 2025

 

 

נכסים ליום 31.07.2025  בש''ח

תשואה לחודש הדיווח

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

ממוצע 3 שנים

ממוצע 5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

                             105,536,733,054

1.10%

8.27%

14.63%

31.86%

64.97%

 

9.66%

10.53%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות

                                   8,250,768,153

1.51%

10.53%

18.46%

43.13%

87.21%

 

12.70%

13.36%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

                                   9,504,611,551

0.76%

6.13%

10.98%

25.05%

50.47%

 

7.74%

8.51%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

                                17,989,953,917

1.04%

8.19%

14.22%

31.87%

64.31%

 

9.66%

10.44%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

                                12,400,691,483

1.18%

9.38%

16.18%

35.85%

72.38%

 

10.75%

11.51%

מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח

                                       337,815,216

0.66%

4.37%

4.19%

29.64%

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

9.04%

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

                                   6,241,391,093

1.40%

3.92%

5.25%

39.96%

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

11.86%

 

מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר

                                       377,666,697

1.76%

3.42%

14.70%

 

 

המסלול הופעל בחודש מרס 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש

                                       544,223,654

1.18%

7.71%

13.72%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה קיימות

                                             9,869,694

1.67%

5.03%

1.13%

 

 

המסלול הופעל בחודש מאי 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500

                                16,499,668,179

2.54%

1.93%

5.94%

 

 

המסלול הופעל בחודש אפריל 2022

 

 
