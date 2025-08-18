קרן אלומה תשקיע בחברת גרין מיקס עד 55 מליון ש״ח

קרן אלומה המתמחה בהשקעות בתחום התשתיות מדווחת כי חתמה עם חברת גרין מיקס, על הסכם הלוואה המירה למניות גרין מיקס. גרינמיקס הינה חברה פרטית שלה שלושה מפעלי מיחזור פסולת בניין, בטכנולוגיה חדשה, באשדוד, לוד ובעטרות ירושלים, וכן פעילות הריסת מבנים.
במועד החתימה על ההסכם תעמיד הקרן לגרין מיקס הלוואה בסכום של 20 מיליון ש"ח. קרן ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 12% עד למועד פירעונה או המרתה. ריבית ההלוואה תוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העמדת ההלוואה. לקרן אלומה הוענקה האופציה להמיר את ההלוואה להון מניות רגילות של גרין מיקס בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים של גרין מיקס לשנת 2025.
ככל שקרן אלומה תחליט להמיר את ההלוואה, תשקיע הקרן 35 מיליון ש״ח נוספים ובסך הכל עד כ- 55 מיליון ש״ח, תמורת שיעור החזקה זמני של 50% ממניות גרין מיקס.
שווי החברה הסופי של גרין מיקס ייקבע בהתאם לתוצאות החברה לשנת 2026. ככל שאחזקות קרן אלומה יהיו פחותות מ - 50% תעמוד לקרן אופציה לרכוש מניות נוספות שיגדילו את אחזקותיה ל- 51% מהון המניות של גרין מיקס לתקופה של 36 חודשים החל ממועד העמדת ההלוואה.
יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה, מסר: "העסקה מהווה צעד נוסף באסטרטגיה של קרן אלומה להשקיע בחברות תשתית איכותיות בתחומי איכות הסביבה והאנרגיה, תוך שותפות פעילה עם גורמים עסקיים מובילים. עבור קרן אלומה זוהי ההשקעה השנייה בתחום מחזור הפסולת ואנו מתכוונים להרחיב את פעילות גרין מיקס כמובילה בישראל בתחום מחזור פסולת בניין. אנו מאמינים שבשילוב הידע והניסיון של קרן אלומה, נוכל לייצר ערך משמעותי למשקיעים ולשוק".
אלירן דוד, מנכ״ל גרין מיקס, מסר: "גרין מיקס הוקמה עם החזון להפוך פסולת בניין ממשא סביבתי למשאב איכותי וזמין לענפי הבנייה, תוך הצבת סטנדרטים חדשים ושילוב היבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים. השותפות עם קרן אלומה מחזקת את יכולתנו להרחיב פעילות בקצב מהיר, בזכות שילוב הידע, הניסיון וההשקעות של קרן אלומה עם החדשנות והיכולות התפעוליות שלנו. שיתוף הפעולה יאפשר להרחיב את רשת המפעלים, להטמיע טכנולוגיות חדשות, ולהמשיך להוביל את מהפכת המחזור בישראל לטובת הסביבה, התעשייה והקהילה".