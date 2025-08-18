מיטב עם רבעון שיא: זינוק של 70% ברווח הנקי

אילן רביב, מנכ"ל מיטב בית השקעות: "מיטב מסכמת רבעון נוסף של צמיחה עקבית ומשמעותית בכל תחומי הפעילות. אנחנו ממשיכים להתרחב בכל אחד ממנועי הצמיחה שלנו, מגמל ופנסיה, דרך קרנות נאמנות ותיקים מנוהלים ועד פעילות הברוקראז' והאשראי, ולבסס את מעמד הקבוצה כאחת המובילות בשוק ההון הישראלי. אנחנו לומדים את דוח הוועדה להגברת תחרות במערכת הבנקאות ושוקלים את הכדאיות בכניסה לתחום עם רישיון בנק קטן כפי שהמליצה הוועדה".

אישור הסדר הפשרה בתובענות הייצוגיות גרינברג ולוינרד על ידי בית המשפט העליון מסיים הליך משפטי ארוך של למעלה מעשור. בעקבות סיום ההליך החברה צפויה לרשום ברבעון השלישי רווח שבין 370 ל-380 מיליוני ₪ בגין ביטול הפרשה.

נכון ליום ה-10 באוגוסט, 2025 בית ההשקעות מנהל כ-372 מיליארדי ₪, וממשיך בצמיחה משמעותית עם עלייה של 18% בהכנסות ברבעון השני ל-477 מיליוני ₪ ועלייה של 64% ל-95 מיליוני ₪ ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, זאת לעומת רבעון מקביל אשתקד.

חברת הגמל צומחת בקצב מהיר ומנהלת למעלה מ-180 מיליארדי ₪. חברת קרנות הנאמנות מזנקת עם עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים לקרוב ל-100 מיליארדי ₪. בתיקי ההשקעות המנוהלים, היקף הנכסים הינו כ-92 מיליארדי ש"ח.

גם ברווח המגזרי רושמת מיטב רבעון שיא בכל אחת מהפעילויות כאשר מגזר חיסכון ארוך טווח רשם זינוק של 43%, מגזר חבר הבורסה רשם עלייה של 28%, ומגזר האשראי החוץ בנקאי ממשיך לצמוח עם עלייה של 8% ברווח המגזרי, זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מיטב ממשיכה במדיניות חלוקת דיבידנד עקבית, לאורך זמן, ותחלק ברבעון זה 45 מיליוני ₪.

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמה בכ-200 מיליוני ש"ח עלייה של כ-48% וקצב שנתי של כ-800 מיליוני ש"ח לעומת כ-135 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה עלה מתחילת השנה בכ-34 מיליארדי ש"ח ונכון ליום ה-30 ביוני, 2025 עומד על כ-361 מיליארדי ש"ח, עלייה של כ- 10%; נכון ליום ה-10 באוגוסט, 2025 סך הנכסים המנוהלים עומד על כ-372 מיליארדי ₪

תוצאות בית ההשקעות מיטב לרבעון השני לשנת 2025 בנטרול תביעות משפטיות:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-477 מיליוני ש"ח, עליה של כ-18%, בהשוואה להכנסות של כ-405 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בכלל פעילויות הקבוצה.

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמה בסך של 200 מיליוני ש"ח, עליה של 48% בהשוואה לכ-135 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-164 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-133 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-23%.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-121 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-81 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מעלייה ברווח התפעולי כאמור לעיל.

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 30.6.2025 עלה בכ-26% לכ-175.5 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-139.2 מיליארדי ש"ח בתום הרבעון המקביל אשתקד. ליום 10.8.2025 הסתכם סך היקף נכסי הגמל והפנסיה לכ-181.8 מיליארדי ש"ח.

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-189 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-153 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-24%. העלייה נובעת מגידול בהיקף הנכסים הממוצע בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה ומעלייה בשיעור דמי הניהול הממוצע.

הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו ברבעון השני לשנת 2025 בכ-114 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-96 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-19%. העלייה נובעת מגידול בהיקף הנכסים המנוהל ומשיעור דמי הניהול הממוצעים.

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 במגזר חבר הבורסה הסתכמו לסך של כ-51 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-44 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-16%. העלייה נובעת, בעיקר, מעלייה בכמות הלקוחות של חבר הבורסה אשר למועד אישור הדוח מעניק שירות למעל 105,000 לקוחות.

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 במגזר האשראי החוץ בנקאי הסתכמו לסך של כ-98 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-89 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-10%. העלייה נובעת מעלייה בהכנסות של שלושת חברות המגזר, פנינסולה, מיטב הלוואות ולוטוס כתוצאה מגידול בתיקי האשראי שלהן, אשר צומח ואשר הסתכם, נכון ליום 30.6.25 למעל מ-3.3 מיליארד ש"ח.

היקף הנכסים המנוהלים בתום הרבעון השני של שנת 2025 עמד על כ-361 מיליארדי ש"ח, בהשוואה להיקף נכסים מנוהלים בסוף שנת 2024, בסך של כ-327 מיליארדי ש"ח.



