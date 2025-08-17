הפניקס גמא: תשואה על ההון של 17.1% ברבעון השני

הצמיחה בפעילות וביתרות האשראי תרמה לשורת הרווח של מחצית השנה כך שהרווח הנקי בחודשים 1-6.25 צמח ל-86.1 מיליון ₪, גידול של 58% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון נטו צמחו ל-91.7 מיליון ₪, גידול של 23% ביחס לרבעון המקביל, ובחודשים 1-6.25 צמחו ל-182.8 מיליון ₪ - גידול של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תיק האשראי והערבויות לסוף הרבעון השני עמד על 4 מיליארד ₪, גידול של כ-1.3 מיליארדי ₪ (48%) למול סוף הרבעון המקביל, וגידול של כ-580 מיליוני ₪ (17%) מתחילת השנה.

מסגרות האשראי הלא מנוצלות בפעילות ליווי הבניה הגיעו לסכום של כ-2 מיליארדי ₪, גידול של כ-750 מיליוני ₪ (61%) למול סוף רבעון מקביל וגידול של 480 מיליוני ש"ח (32%) מתחילת השנה.

מחזור העסקאות במגזר כרטיסי האשראי בחודשים 1-6.25 עמד על 20.3 מיליארדי ₪, גידול של 6% אל מול התקופה המקבילה.

מחזור העסקאות בפעילות מאגד הסליקה בחודשים 1-6.25 עמד על 10.7 מיליארדי ₪, גידול של 15% אל מול התקופה המקבילה.

ההון עצמי ליום 30.6.25 - 1.1 מיליארד ₪.

התשואה להון של הרווח הנקי לרבעון – 17.1%.

יחס הון למאזן – 19% (26% ללא סעיף חברות כרטיסי אשראי).

החברה מדורגת Aa2 באופק יציב על ידי מידרוג MOODY'S ו- ilAA באופק יציב על ידי מעלות S&P.

החברה גייסה ברבעון האחרון אג"ח, נע"מ סחיר והלוואות מבנקים בסך כ-1.3 מיליארדי ₪ במחירים אטרקטיבים, הודות לדירוג הגבוה.

הפניקס גמא, חברה בבעלות מלאה של הפניקס פיננסים, המשמשת כזרוע האשראי של קבוצת הפניקס, מדווחת על המשך יישום עקבי של האסטרטגיה העסקית ושומרת על המשך צמיחה בפעילות וברווחיות.

הצמיחה בפעילות החברה וביתרות האשראי שלה, מיתרגמת לשורת הרווח - החברה מדווחת על רווח נקי בסך 45.6 מיליון ₪ ברבעון השני של 2025, גידול של 63% ברווח הנקי אל מול הרבעון המקביל אשתקד ועל רווח נקי בסך 86.1 מיליון ₪ בחודשים 1-6.24, גידול של 58% מול התקופה המקבילה אשתקד.

כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת הפניקס, משמשת החברה כזרוע האשראי של הקבוצה, ובהתאמה מיקודי פעילות החברה מעמיקים ומתרחבים בהדרגה משירותי תשלום פיננסיים ושירותי אשראי לחברות ועסקים בישראל, גם לתחומי אשראי חדשים, כך שהיצע השירותים כולל החל מתחילת שנת 2024 גם אשראי מתמחה לליווי בניה, בעקבות רכישת חברת הפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ, והתרחב החל משנת 2025 גם לאשראי ללקוחות פרטיים בעקבות רכישת חברת הפניקס אשראי צרכני בע"מ. כמו כן, רכשה החברה ברבעון הראשון של 2025 את מלוא אחזקות קבוצת הפניקס בחברת אל על הנוסע המתמיד (19.9%). ברכישות אלו הרחיבה החברה את היצע שירותי האשראי שהיא מעניקה ואת מגוון סוגי לקוחות, תוך מינוף הסינרגיה הקיימת בין תחומי הפעילות והמוצרים השונים, לטובת מענה מיטבי לצרכי לקוחותיה. התוצאות העסקיות של האחזקות שנרכשו בשנת 2025 נכללות גם במספרי ההשוואה ל-2024.

תיק האשראי והערבויות ליום 30.6.2025 חצה לראשונה את רף 4 מיליארד ₪, גידול של כ- 1.3 מיליארד ₪ (48%) ביחס ליום 30.6.24, וגידול של כ-580 מיליוני ₪ (17%) ביחס ליום 31.12.24, בחלוקה הבאה:

תיק האשראי והערבויות לעסקים ליום 30.6.25 צמח לכ-2.5 מיליארד ₪ גידול של 32% למול 30.6.24 וגידול של 11.5% ביחס ל-31.12.24.

תיק האשראי בפעילות ליווי בניה צמח לכ-1.5 מיליארד ₪ ליום 30.6.25, גידול של 72% למול 30.6.24 וגידול של כ-22% למול 31.12.24. בנוסף, מסגרות האשראי הלא מנוצלות בפעילות ליווי הבניה צמחו לכ-2 מיליארד ₪, גידול של כ-750 מיליון ₪ (61%) למול 30.6.24 וגידול של כ-480 מיליון ₪ (32%) למול 31.12.24.

תיק האשראי הצרכני צמח ל- 89 מיליון ₪ ליום 30.6.2025, גידול של כ-60 מיליון ₪ למול 31.12.24 (פעילות שהחלה ברבעון הרביעי של 2024).

מחזורי העסקאות במגזר כרטיסי האשראי בחציון הסתכמו ב- 20.3 מיליארד ₪, גידול של 6% אל מול חציון מקביל.

מחזור העסקאות בפעילות מאגד הסליקה בחציון הסתכם ב-10.7 מיליארד ₪, גידול של 15% אל המול חציון המקביל.

הכנסות המימון נטו ברבעון השני של שנת 2025 עמדו על 91.7 מיליון ₪ - גידול של 23% מול הרבעון המקביל. בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו הכנסות המימון נטו על 182.8 מיליון ₪ - גידול של 19% מול החציון המקביל.

הוצאות הפסדי אשראי בחציון הראשון של שנת 2025, הסתכמו ב-10.9 מיליון ₪ לעומת 7.2 מיליון ₪ בחציון המקביל, מתוכם 3.2 מיליוני ₪ נרשמו כהוצאה להפרשה הכללית בהתאם לגידול המשמעותי בתיק האשראי.

חלק החברה ברווחי החברה הכלולה אל על הנוסע המתמיד ברבעון ובחציון הינו 12.6 מיליון ₪ ו-22.7 מיליון ₪ בהתאמה.

ההון העצמי ליום 30.6.25 עמד על כ-1.1 מיליארדי ₪. הרמה הגבוהה של ההון העצמי נועדה לאפשר את המשך הצמיחה האחראית בכלל מגזרי האשראי של החברה.

יחס הון למאזן ליום 30.6.25 בנטרול סעיף חברות כרטיסי אשראי עומד על 26% (19% ללא נטרול זה).

תשואה על ההון: החברה מדווחת על תשואה של הרווח הנקי על ההון של 17.1% ברבעון השני.

החברה גייסה ברבעון 1.3 מיליארד ₪ ממקורות מגוונים – 600 מיליון ₪ בנע"מ סחיר, 400 מיליון ₪ מבנק ו-300 מיליון ₪ באג"ח סחיר. חלק מהגיוסים בוצעו כנגד פירעונות במועדם של מקורות קיימים.

ארז יוסף, יו"ר, ובנצי אדירי, מנכ"ל הפניקס גמא, מסרו: "אנו גאים להציג רבעון שיא נוסף בתוצאות החברה, עם רווח נקי של 46 מיליון ₪ והון עצמי של 1.1 מיליארד ₪. ברבעון זה חצתה החברה לראשונה את רף 4 מיליארד ₪ בתיק האשראי והערבויות שלה וכן השיגה מחזורי שיא בפעילויות כרטיסי האשראי. אנו מודים ללקוחותינו שבוחרים בנו כל יום מחדש, הן בפעילויות בתחום כרטיסי האשראי והן במגוון פעילויות האשראי. גיוסי המקורות שביצעה החברה ברבעון האחרון, בהיקף של 1.3 מיליארד ₪, ממקורות מגוונים ובמחירים אטרקטיביים, מעידים על הבעת האמון הרבה של השוק בחברה. אנו ממשיכים במגמת הצמיחה בכלל פעילויות החברה תוך השאת הסינרגיות ביניהן והעמדת הצעות ערך כוללות ללקוחות. נמשיך במגמת הרחבת הפעילות והעשייה, תוך המשך שמירה על ניהול סיכונים מוקפד".