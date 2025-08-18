איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל חצה את רף 1,000 החברים - יקיים כנס ייחודי

איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל (IFO) יקיים כנס מיוחד בתאריכים 4-5 בספטמבר 2025, במלון היוקרתי דן ירושלים. הכנס יציין ציון דרך משמעותי עבור האיגוד, שהוקם לפני פחות משנה, עם צירופם של למעלה מ-1,000 אנשי מקצוע, נתון חסר תקדים בתחום – והפך לארגון הגג המקצועי והאתי של כלל מנהלי הפמילי אופיס בישראל.
האירוע מיועד לחברי האיגוד ויעסוק באתגרים המקצועיים והרגולטוריים העומדים בפני הענף ויכלול לינה במלון, שלוש ארוחות עשירות, פאנלים מקצועיים, הרצאת השראה של ד"ר חיים שפירא בנושא "הדברים החשובים באמת להיתקל באושר", הרצאה של ארז שלו מבכירי המנטורים העסקיים בישראל, מפגשי נטוורקינג והופעה סוחפת ומיוחדת של הפרויקט של רביבו.
האיגוד, בראשות היו"ר ראובן טיטואני והמנכ"לית זהבה לשד, הוקם כדי לשמש ארגון גג מקצועי ואתי, אשר פועל לעיגון ומיסוד פעילות הפמילי אופיס מול הגורמים הרגולטוריים. בין היתר, מטרת העל היא להפוך את שירותי הפמילי אופיס לנגישים עבור מגוון רחב של אזרחים, ולא רק עבור בעלי הון.
ישתתפו בכנס עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, לצד בכירי ממשל ופוליטיקה נוספים מכל קצוות הקשת הפוליטית כמו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר האנרגיה אלי כהן, ח"כ מירב כהן, ח"כ ולדימיר בליאק ח"כ נעמה לזימי, ח"כ דן אילוז, ח"כ מירב כהן ונוספים.
עוד ישתתפו בכנס בכירי ענף הפיננסים, הפנסיה והביטוח, ביניהם איציק שנידובסקי- מנכ"ל אנליסט, יאיר לפידות – מנכ"ל משותף בילין לפידות, שלומי תמן – משנה למנכ"ל כלל, אלון אלירז – משנה למנכ"ל הראל, שי אביסירא- משנה למנכ"ל מנורה, אור חרוש – משנה למנכ"ל הפניקס, עומר דגני- שותף ומנהל בספרה, ליאור רביב – משנה למנכ"ל ישראכרט, מיקי קופל – מנכ"ל ובעלים קופל גרופ, אייל איליה – סמנכ"ל בהכשרה חברה לביטוח, ירון כהן – סמנכ"ל לקוחות במיטב, יוני גרטי – מנכ"ל שורנס, אבי פרדס – מנכ"ל SMS, רועי כהן- נשיא להב, אייל סיאני – מנכ"ל תלפיות שותפויות ועוד.
ראובן טיטואני, יו"ר האיגוד: "תוך פחות משנה הצלחנו לרכז תחת קורת גג אחת למעלה מ-1,000 מנהלי פמילי אופיס, וזה מוכיח את הצורך הבוער בגוף שיוביל את התחום בישראל. הכנס מהווה פלטפורמה יוצאת דופן לדיאלוג עם בכירי הרגולציה והשוק על עתיד המקצוע ודרכי הסדרתו, וכן להענקת כלים לחברי האיגוד לשיפור מתמיד של השירותים שהם מעניקים לציבור".