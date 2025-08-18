שגריר מתרחבת: נכנסת להשקעה בחברת Koluman ישראל - יבואנית ומשווקת רכבים מסחריים חשמליים לתחום הקרגו וההיסעים

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ממשיכה בתנופת ההתרחבות ונכנסת לקטגוריית ייבוא הרכבים. החברה חתמה על הסכם עם חברת קולומן ישראל – המייבאת רכבים מסחריים מסוגים שונים בהנעה חשמלית. קולומן, בהובלת המנכ"ל דני ורדי, פועלת בתחום הייבוא, כיבואן ישיר של רכבים מסחריים חשמליים לישראל המיועדים להיסעים ולהובלות, ובכלל זה את המותג DNA.
המותג כולל פתרונות חשמליים הן לעולם ההובלה והפצה והן לעולם ההיסעים, עם טווח נסיעה של כ-300 ק"מ, המיועדים לפרופיל עבודה אשר נקרא – THE LAST MILE DISTRIBUTION ומשמשים למגוון צרכים – הסעות , הפצה עירונית (הובלה יבשה וקירור) ועוד.
הרכב, המיוצר על-ידי התאגיד הסיני Yaxing , עבר תהליכי תקינה והתאמות באמצעות קבוצת Koluman Holdings הבינלאומית.
Koluman טרם החלה במכירת הרכבים, כאשר הדגמים הראשונים של DNA צפויים להגיע לישראל בחודשים הקרובים והשיווק יחל ברבעון הרביעי של 2025. טווח המחירים ינוע בין 300,000 ל-400,000 ₪, כאשר טווח
החיסכון הצפוי לרוכשי הרכב על פני 5 שנים T.C.U (TOTAL COST OF OWNERSHIP) - עומד על כ-300,000 ₪ - בהשוואה לרכבי דיזל מקבילים.
באמצעות הסינרגיה עם קבוצת שגריר, ייהנו הלקוחות ממעטפת של מערך שירות ארצי במרכזים מקצועיים ומוסכים לטיפול ברכב חשמלי, מוקד שרות מקצועי 24/7, מערכות מיגון וניטור חכמות (BATTERY GUARD) וניידות דרך לתיקוני וטעינת חירום.
לפי ההסכם, קולומן תקצה לשגריר מניות חדשות, אשר יהוו כ-50.01% מהון המניות של קולומן לאחר ההקצאה, וזאת בתמורה לסך של כ-393,000 דולר. החברה תעביר לקולומן סך של 1.065 מיליון דולר כנגד הנפקת שטר הון. החברה תעמיד לקולומן הלוואת בעלים בסך של כ-207,000 אירו.
דוד מיכאל, מנכ"ל שגריר: “אנו שמחים לעדכן על התרחבות נוספת של קבוצת שגריר עם רכישת כ-50.01% ממניות קולומן ישראל. החברה תשיק את פעילותה המסחרית ברבעון הקרוב. החיבור בין הידע והניסיון של קולומן ישראל לבין הפריסה הרחבה והמוניטין של שגריר צפוי לייצר ערך מוסף משמעותי ולתרום לצמיחה נוספת בפעילות הרווחית של הקבוצה. לצד המשך השיפור בביצועי פעילות הליבה שלנו, אנו שמחים לאתר הזדמנויות סינרגטיות שיכולות לחזק ולהרחיב את מנועי הצמיחה של שגריר בצורה מאוזנת ונכונה".
דני ורדי, מנכ"ל Koluman ישראל: "החזון שלנו הוא להיות המגדלור בתחום הרכבים המסחריים החשמליים, עם מענה לתחומי ההיסעים, ההפצה וההובלה. ברבעון הרביעי של 2025 נתחיל לשווק את דגמי ה- DNA החשמליים, המיוצרים על-ידי היצרנית הסינית Yaxing, אשר עברו מבחני ואישורי תקינה על ידי קבוצת Koluman Holdings הבינלאומית. דגמי ה-DNA החשמליים ייתנו מענה לסגמנטים רבים ומגוונים, הן מתחום הקרגו והן מתחום ההיסעים, ויתרמו חיסכון תפעולי וכספי לצד הפחתת הזיהום מכלי רכב מסחריים. הסינרגיה עם שגריר מאפשרת לנו לספק ללקוחותינו ערך מוסף ומעטפת שירותית חסרת תקדים בענף".