הרשות לניירות ערך הטילה עיצומים גבוהים על רמי לוי בגין הפרת חובות הדיווח לציבור

עיצומים כספיים סכומים גבוהים הוטלו על מר רמי לוי, חברת רמי לוי שיווק השקמה ועל סמנכ"ל הכספים של החברה בגין הפרות חובות דיווח לציבור

ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך, בראשות השופטת (בדימוס) ד"ר בלהה כהנא, וחברי המותב עו"ד לירון נעים ועו"ד לינה רסקין-חבקין, אישרה ביום 14.8.2025, הסדר אכיפה מנהלי בין רשות ניירות ערך לבין רמי לוי, בעל השליטה ומנכ"ל חברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ, עופר בהרל, ששימש סמנכ"ל הכספים במועדים הרלבנטיים להפרות וחברת רמי לוי עצמה.

במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בסך 1,400,000 ₪, על רמי לוי עצמו הוטל עיצום כספי בסך 250,000 ₪ ועל סמנכ"ל הכספים עופר בהרל הוטלו עיצום כספי בסך 200,000 ₪, וכן מניעת כהונה בפועל למשך שנה, אשר לא תאפשר לו לשמש כנושא משרה בגוף מפוקח בתקופה זו.

על-פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, נכללו פרטים מטעים בדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2023, בו הוצג רווח כולל הגבוה בכ-44.5 מיליון ₪ ביחס לרווח הנכון שהיה צריך להיות מדווח לציבור המשקיעים.

היקף הטעות שנגרמה כתוצאה מהאמור לעיל הוא משמעותי ביותר - השפעת הטעות בדוחות הכספיים לרבעון הראשון הייתה כ 13.3% מהרווח הגולמי, כ- 65.4% מהרווח הנקי וכ- 7.8% מהונה העצמי של החברה. מדובר בטעות מהותית ביותר בדוחות הכספיים, בפרט לאור העובדה שסעיף הרווח הוא אחד הסעיפים המהותיים ביותר בדוחותיהם הכספיים של תאגידים, על אחת כמה וכמה בתאגיד שעיקר עיסוקו הוא בתחום המסחר הקמעונאי, תחום שמעצם טיבו וטיבעו נמדד בראש ובראשונה ברווחיותו.

בנוסף, בהסדר האכיפה נכללה הפרת אי דיווח במועד על הטעות המהותית.

על רמי לוי הוטלה במסגרת ההסדר אחריות פיקוחית להפרות, וזאת בשל כך שלא נקט בכל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת ביצוע ההפרות, ולא מימש את חובתו כמנכ"ל החברה לפקח על התנהלותה. לעמדת הרשות, רמי לוי גם התרשל בכך שלא וידא כי נהלי החברה והבקרות יזהו וימנעו טעות זו ולא לקח חלק בתהליכים אלה. זאת ועוד, רמי לוי חתם על הצהרת מנהלים לפיה "וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי" בשעה שכלל לא היה מעורב בגיבוש תהליכים אלה.

כאמור, המותב אישר את הסדר האכיפה המתוקן שהוסכם בין הצדדים וקבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

טענתו העיקרית של מר רמי לוי היתה כי הוא מעסיק מומחים בעלי שם בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים לתפקוד החברה ונשען על מומחיותם. המותב לא קיבל את טענותיו של רמי לוי וקבע כי בעל שליטה בחברה ציבורית שבחר לשמש כמנכ"ל, ובמיוחד בחברה בסדר גודל של חברת רמי לוי שיווק השקמה, חייב להיות בקיא בכל שרשרת הערך של החברה וחייב להיות בעל ידע פיננסי וחשבונאי תואם להבנת כלל התהליכים בחברה על בוריים. עוד קבע המותב כי אין בהישענות על מומחים כדי לפטור את המנכ"ל מלערוך בקרות מושכלות מתוך בקיאות וידע. המותב הוסיף וקבע שמנכ"ל המאציל סמכויות אינו פטור מאחריותו, והוא נדרש לפקח ולהבטיח קיומן של בקרות על כל תחומי הפעילות של החברה, לרבות אלה שאינם בליבת התמחותו.

המותב הדגיש בהקשר זה כי מי שבחר לגייס כספים מן הציבור לנהוג במשנה זהירות, ועל כך שסטנדרט הזהירות המצופה בשימוש של כספי אחרים הוא ברף הגבוה.

בנוסף קבע המותב שהטעות בדוחות הכספיים היתה מהותית וחמורה והיה בה כדי להשפיע על משקיע סביר. לפי החלטת המותב ניתן היה למנוע את הטעות לו היו קיימים בחברה אמצעי בקרה מתאימים. המותב הוסיף וקבע שמדובר בכשל ניהולי.

יו"ר הרשות לניירות ערך, עו"ד ספי זינגר, אמר: "אמינות הדיווחים של החברות הציבוריות היא אבן יסוד בשוק הון משוכלל ומפותח. אמצעי האכיפה בתיק זה משקפים את מדיניות החמרת הענישה של רשות ניירות ערך בהפרות מנהליות. ההליך משקף גם את יישום מדיניות הרשות לקיצור לוחות זמנים בין מועד ביצוע ההפרה למועד סיום ההליך המנהלי והטלת אמצעי האכיפה".

שרה קנדלר, מנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות לניירות ערך, אמרה: "החמרת מדיניות האכיפה על החברות ועל נושאי המשרה, כפי שבאה לידי ביטוי גם במקרה הזה, מבטאת את החשיבות העליונה שהרשות מייחסת לכך שהחברות המפוקחות יעמדו בסטנדרטים המצופים מהן כחברות המגייסות כסף מהציבור".

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך, הסדר האכיפה נערך על ידי עו"ד עופרה רובינפלד -הוך ממחלקת ביקורת ואכיפה ברשות, אשר ייצגה את הרשות בהליך זה.