אברא מציגה ברבעון השני של 2025 שיא בהכנסות לצד המשך גידול ברווחיות

במחצית הראשונה של 2025 נרשם קצב הכנסות שנתי של כחצי מיליארד שקל וזאת לפני השפעת הרכישות החדשות שביצעה החברה
אברא, המתמחה בפתרונות טכנולוגיים בתחום מערכות מידע ארגוניות, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025. החברה סיכמה את הרבעון השני לשנת 2025 עם תוצאות שיא. ההכנסות צמחו בכ-13.3% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו בכ-125 מיליון שקל בהשוואה לכ-110.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במחצית הראשונה של 2025 ההכנסות הגיעו לכ-244 מיליון שקל – צמיחה של כ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה אז הציגה החברה הכנסות של כ-215.5 מיליון שקל – ומשקפות קצב הכנסות שנתי של כחצי מיליארד שקל. הצמיחה במכירות נבעה מגידול בפעילות האורגנית של החברה בעקבות סינרגיה בין הפעילויות השונות.
הרווח הגולמי של החברה גדל ברבעון השני של שנת 2025 בכ-5.5% והסתכם בכ-29.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של כ-28.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נרשם תוך שמירה על שיעור רווח גבוה של כ־24%.
הרווח הגולמי של החברה בששת החודשים הראשונים של 2025 צמח בכ-3.7% לכ-58.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-56.2 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
הרווח התפעולי של החברה זינק ברבעון השני של שנת 2025, בכ-11.1% והסתכם בכ-6.7 מיליון שקל בהשוואה לכ-6.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי של החברה בששת החודשים הראשונים של 2025 גדל בכ-7.2% לכ-12.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-211.9 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
ה-EBITDA של החברה גדלה ברבעון השני של שנת 2025 בכ-8.7% והסתכם בכ-13.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-12.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA של החברה בששת החודשים הראשונים של 2025 צמחה בכ-5.7% לכ-26.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-224.8 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
ה-EBITDA בנטרול פחת IFRS 16 ברבעון השני של שנת 2025, הסתכמה בכ-10.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.6 ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA בנטרול פחת IFRS 16 של החברה בששת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמה בכ-20.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-192 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של שנת 2025, הסתכם בכ-3.5 מיליון שקל לעומת כ-3.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של החברה בששת החודשים הראשונים של 2025 צמח בכ-15.7% לכ-6.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25.8 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024.
יתרת המזומנים והפיקדונות (כולל משועבדים) של החברה ליום 30 ביוני, 2025 הסתכמה בכ-84.5 מיליון שקל.
ההון של החברה ליום 30 ביוני, 2025 הסתכם בכ-359.7 מיליון שקל.
אברא הרחיבה את פעילותה באמצעות שלוש רכישות אסטרטגיות – מתודה, CRG ומדיסטט – אשר צפויות לתרום להכנסות ולרווחיות בהמשך השנה. נתוני החברות הנרכשות לשנת 2024 הסתכמו בכ-92 מיליון שקל הכנסות וכ-13 מיליון שקל רווח תפעולי. אברא גם המשיכה להגדיל את אחזקותיה בחברות הבת, בהן אברא הטמעת מערכות ו-Neway US.
על אף השפעות המלחמה, החברה שמרה על שגרת פעילות מלאה, תוך מימוש תוכניות המשכיות עסקית. נכון ל-30 ביוני 2025 כ-80 מעובדיה שירתו במילואים, ובמועד פרסום הדוח כ-20 עובדים היו מגויסים.
שי אוזון, מנכ"ל אברא: ״התוצאות ברבעון זה מוכיחות שאברא יודעת לצמוח גם בתקופות מאתגרות. ההשקעות שביצענו במערך המכירות, לצד המשך הסינרגיה, כבר מניבות פירות בשורת ההכנסות, ואנו צפויים לראות את השפעתן המלאה גם ברווחיות בהמשך השנה. נמשיך להוביל פרויקטים חדשניים בתחומי הענן והבינה המלאכותית, ולבסס את מעמדנו כספק טכנולוגי מוביל ללקוחותינו בישראל ובעולם״.
32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.7 מיליון באברא
קרנות נאמנות שמחזיקות את אברא. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.52%
|
9816660
|
2.24%
|
1884608.4
|
0.99%
|
51754.5
|
0.96%
|
3029745.16
|
0.52%
|
1035090
|
0.51%
|
407351.32
|
0.36%
|
1011817.17
|
0.31%
|
24896.92
|
0.31%
|
71925.4
|
0.22%
|
60102