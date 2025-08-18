הכשרה נכנסת לתחום העובדים הזרים

חברת הביטוח הכשרה הודיעה היום על הקמת יחידה ייעודית חדשה לפיתוח ומתן פתרונות ביטוחים לעובדים זרים. מדובר במהלך אסטרטגי המצטרף לשלוש חברות ביטוח הפועלות כיום בתחום זה, והוא נועד לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של השוק, הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים עצמם.

היחידה תספק ביטוחי בריאות לעובדים זרים המגיעים לישראל בתחומי הבניין, החקלאות, התעשייה, הסיעוד ועוד באמצעות סוכנים בעלי רישיון אלמנטרי, הפועלים מול מעסיקים וחברות כוח אדם. לצד המענה הביטוחי בעולם הבריאות תציע הכשרה גם מעטפת פתרונות ביטוחיים למעסיקים ופתרונות משלימים בתחומים משיקים לעולם הביטוח באמצעות שיתופי פעולה עם חברות מתמחות בשוק. הצעת הערך החדשנית של הכשרה תכלול מענה לצרכים המרכזיים של העובד הן בהגנה הביטוחית והן בעולם הפיננסי.

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ועצירת כניסת עובדים מהשטחים ומעזה, גבר הביקוש לעובדים זרים באופן משמעותי, וההערכות הן שמספרם יעלה בשנים הקרובות באופן ניכר.

הכשרה קיבלה לאחרונה את אישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון להתחיל את הפעילות, והשלימה את ההיערכות הדרושה להקמה ותפעול היחידה.

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה אמר היום כי: "הכניסה לתחום מהווה צעד נוסף באסטרטגיה של הכשרה להרחבת הפעילות העסקית ולפיתוח מקורות הכנסה חדשים. מדובר בנישה בעלת פוטנציאל צמיחה גבוה, ואנו מציעים פתרון ביטוחי ופיננסי רחב, המשלב נוחות, יעילות, חדשנות ושקט נפשי למעסיק ולעובד כאחד".

שלומי גלעד, משנה למנכ"ל ומנהל מטה עסקי, הוסיף: "המטרה שלנו היא לא רק לספק ביטוח אלא לייצר חוויית שירות מצוינת. השקענו רבות בפיתוח מערכת טכנולוגית ייעודית, תוך ירידה לפרטים, במטרה לאפשר לסוכן, למעסיק וללקוח הקצה חוויה פשוטה, מהירה, מדויקת ואמינה. היחידה תפעל בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנים ותלווה את כלל המעורבים בתהליך".

את היחידה החדשה תוביל רחלי אלימלך המביאה עמה ניסיון רב בתחום הביטוח, בדגש על ביטוח לעובדים זרים ושיתופי פעולה עם סוכנים הפועלים בשווקים ייחודיים.

רחלי סיפרה היום כי יש צמא גדול הן אצל הסוכנים והן אצל המעסיקים לפתרונות משולבים עדכניים הכוללים הן ביטוח והן שירותים משלימים, אנחנו נדע להציע לסוכן גב מקצועי ושירות איכותי ומהיר.

