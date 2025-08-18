תמר פטרוליום הרווח הנקי ברבעון השני של 2025, הסתכם בכ-11 מיליון דולר

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השני עלו בכ-8.7% לכ-66 מיליון דולר והרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-11 מיליון דולר.

במחצית הראשונה עלו ההכנסות בניכוי תמלוגים לכ-133 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-21.4 מיליון דולר.

היקף הגז הנמכר ממאגר תמר ברבעון השני עלה לכ-2.59 BCM (100%) ובמחצית הראשונה של 2025 לכ-5.2 BCM (100%).

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 15 מיליון דולר, בהמשך לחלוקה של כ-15 מיליון דולר שבוצעה באפריל האחרון.

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני:

כמות הגז הכוללת שנמכרה ברבעון השני של 2025 עמדה על כ-2.59 BCM, לעומת כ-2.26 BCM ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בכמות הגז שנמכרה נובע בעיקר כתוצאה מהפסקה מתוכננת של ההפקה למשך כ-12 ימים לצורך עבודות תחזוקה שבוצעו במהלך הרבעון השני של 2024.

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השני של 2025 עלו בכ-8.7% לכ-65.8 מיליון דולר, לעומת כ-60.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מקיטון בכמות הגז הטבעי שנמכרה בתקופה המקבילה אשתקד כאמור לעיל, אשר קוזז חלקית מירידה במחיר הגז, בעיקר כתוצאה מירידה במחיר חבית נפט מסוג ברנט אליה צמודים מחירי הגז לייצוא.

היטל רווחי נפט וגז עלה ברבעון השני של 2025 לכ-21.2 מיליון דולר, לעומת כ-15.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בתקבולים נטו הנלקחים בחשבון לצורך ההיטל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכן מעלייה בשיעור ההיטל הנובע מהגידול בתקבולים המצטברים בפרויקט תמר.

עלות הפקת הגז הסתכמה ברבעון השני של 2025 בכ-8.9 מיליון דולר לעומת כ-12.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נבע מירידה בהיקף עבודות התחזוקה שבוצעו ברבעון ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וכן מזיכוי בדמי הולכה שהתקבל ברבעון ב-2025 בהתאם להסכם פשרה שנחתם עם חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "נתג"ז").

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון השני של 2025 לסך של כ-7.4 מיליון דולר, לעומת סך דומה של כ-7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח לפני מיסים על הכנסה ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-14.4 מיליון דולר, לעומת כ-14.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025, הסתכם בכ-11 מיליון דולר, לעומת כ-10.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2025 עלו לכ-41.4 מיליון דולר, לעומת כ-39 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מיסים והיטלים ברבעון השני עלו לכ-56.7 מיליון דולר, לעומת כ-49.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעבודות תחזוקה מתוכננות שבוצעו ברבעון השני של שנת 2024.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה:

ההכנסות בניכוי תמלוגים במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-3.4% בכ-132.8 מיליון דולר, לעומת כ-128.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-5.2 BCM, לעומת כ-4.9 BCM במחצית המקבילה אשתקד.

אספקת הגז הטבעי בתקופת הדוח הינה בעיקר לחברת חשמל (כ-37% מכלל הכנסות החברה), ל-Blue Ocean Energy (ייצוא הגז למצרים, כ-38% מההכנסות), ולדליה אנרגיות (כ-8%).

היטל רווחי נפט וגז הסתכם במחצית הראשונה של 2025 בכ-44.2 מיליון דולר, לעומת כ-30.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בתקבולים נטו הנלקחים בחשבון לצורך ההיטל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכן מעלייה בשיעור ההיטל כתוצאה מעלייה בתקבולים המצטברים בפרויקט תמר.

עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט הסתכמה במחצית הראשונה של 2025 בכ-20.3 מיליון דולר לעומת כ-23.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהיקף עבודות התחזוקה שבוצעו בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וכן מזיכוי בדמי הולכה שיתקבל בהתאם להסכם פשרה שנחתם עם נתג"ז.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו במחצית הראשונה של 2025 בכ-14.1 מיליון דולר, לעומת כ-15.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות מימון בגין אג"ח (סדרות א'+ב'), ומגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסי הנפט והגז ונכסים אחרים לזמן ארוך, אשר קוזזו חלקית מגידול בהפרשי שער ומקיטון בהכנסות ריבית מפיקדונות.

הרווח לפני מיסים על הכנסה במחצית הראשונה של 2025 הסתכם לכ-27.8 מיליון דולר, לעומת כ-35.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 הסכתם בכ-21.4 מיליון דולר, לעומת כ-27.2 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. השינוי ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול של כ-13.3 מיליון דולר בהוצאות היטל רווחי נפט וגז של החברה.

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2025 עלו לכ-83.3 מיליון דולר, לעומת כ-76.5 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. תזרימי המזומנים, נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מסים והיטלים בתקופת הדוח עלו לכ-112.2 מיליון דולר, לעומת כ-95.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מירידה בתקבולים מלקוחות ברבעון הראשון של 2024 כתוצאה מהפסקת ההפקה שחלה ברבעון הרביעי של 2023 בשל מלחמת "חרבות ברזל".

סטטוס הפרויקטים השונים לשדרוג והרחבת מערכת ההולכה מהמאגר:

הפרויקט לשימור, פיתוח והרחבת יכולת ההפקה של פרויקט תמר: בדצמבר 2022 ופברואר 2024 קיבלו שותפי תמר החלטות השקעה סופיות במסגרת פרויקט דו-שלבי לשימור, פיתוח והרחבת יכולת ההפקה של פרויקט תמר ולשדרוג מערכות ההולכה לייצוא, לפיהן אושרו השקעות בצינור הולכה שלישי מהבארות לפלטפורמת הטיפול וההפקה בתשתיות הימיות, באסדה ובמתקן הקבלה באשדוד, שמטרתן שימור והגדלה של יכולת ההפקה היומית המירבית של פרויקט תמר מ-1.1 BCF לכ-1.6BCF . בהתאם למידע שנמסר לחברה על-ידי Chevron Mediterranean Limited, מפעילת פרויקט תמר (להלן: "שברון" או "המפעילה"), נכון ליום 30.6.2025 הושלמו כ-85% מהעבודות בפרויקט (נכון ליום 31.7.2025 – כ-91%). המועד המוערך להגעה לגידול ביכולת ההפקה צפוי ברבעון הראשון של שנת 2026. סך ההשקעות ליום 30.6.2025 הסתכמו בכ-564 מיליון דולר (100%, חלק החברה כ-94 מיליון דולר).

שדרוג מערכת ההולכה מחוץ לישראל: בספטמבר 2024 נחתמה מערכת הסכמים להשתתפות במימון שדרוג מערכת ההולכה של גז טבעי למצרים מחוץ לישראל ולהולכת הגז באמצעות מערכת ההולכה, אשר נכנסה לתוקף בחודש דצמבר 2024. בהתאם למידע שנמסר לחברה על-ידי המפעילה, נכון ליום 30.6.2025 הושלמו כ-66% מהעבודות בפרויקט. המועד המשוער להשלמת פרויקט שדרוג מערכת ההולכה מחוץ לישראל הינו במחצית השנייה של 2026. סך ההשקעות של שותפי תמר בהקמת מערכת ההולכה מחוץ לישראל ליום 30.6.2025 הסתכמו בכ-118 מיליון דולר (100%, חלק החברה כ-20 מיליון דולר).

שדרוג מערכת ההולכה בישראל: במכתב מיום 17.06.2025 הודיעה רשות הגז הטבעי לשותפי תמר, כי הקצאתם בקו היצוא רמת חובב-ניצנה נותרה 33.33%, וכי בהתאם להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, על שותפי תמר לחתום על הסכם הולכה מול חברת נתג"ז עד ליום 17.8.2025, וכי יצואן שלא יעשה כן ייחשב כמי שוויתר על מקומו בקו, ומקומו יוצע ליצואנים אחרים בהתאם להחלטת המועצה. למיטב ידיעת החברה, לא נחתמו הסכמי הולכה במסגרת התקופה שנקבעה כאמור לעיל. לאור כך, תהליך הקצאת הקיבולת בקו הייצוא האמור צפוי להתחדש, ובמסגרתו צפוי להיקבע מועד חדש לחתימה על הסכם הולכה. נכון למועד אישור הדוח, ממשיכים ומקיימים שותפי תמר מו"מ עם נתג"ז לצורך חתימת הסכם הולכה כאמור. בהקשר זה יצוין, כי בחודש מאי 2025 עדכנה המפעילה, כי להערכתה צפוי גידול בעלויות הפרויקט האמור לסך של כ- 600-700 מיליון דולר (100% פרויקט, חלק שותפי תמר כ-200-233 מיליון דולר, חלק החברה כ-33.5-39 מיליון דולר).

הסכמי מכר: בחודש אפריל האחרון התקשרו שותפי תמר עם קסם אנרגיה בע"מ (להלן: "הרוכשת") בהסכם למכירת גז טבעי, אשר ישמש את תחנת הכוח במחזור משולב שעתידה לקום בסמוך למחלף קסם. להערכת החברה, היקף ההכנסות הכולל שינבע מההסכם (100% שותפי תמר) עשוי להסתכם בכ-700-800 מיליון דולר, זאת בין היתר, בהתבסס על הערכות החברה לגבי כמויות הגז שירכשו ע"י הרוכשת בתקופת ההסכם. ההסכם הינו כפוף להתקיימות תנאי מתלה.

בחודש יולי האחרון נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין חלק מהשותפים בפרויקט תמר לבין חברת חשמל, במסגרתו הוסכם, בין היתר, על שיעור התאמת המחיר התפעולי החל מיולי 2028, אפשרות לאספקה של כמויות גז נוספות בשנים 2026-2028 ואספקת גז בהיקף שנתי של 2-3 BCM בשנים 2031-2035. על פי מזכר ההבנות, לחברה וליתר השותפים שלא חתמו על המזכר, ניתנה זכות להצטרף כצדדים נוספים למזכר בתוך תקופה של כ-30 יום, או תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, דירקטוריון החברה טרם קיבל החלטה בנושא האמור.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריו:

אוגוסט 2025 שותפי תמר הגיעו להסדר עם מדינת ישראל, במסגרתו הוסכם, בין היתר, על הענקת תמלוג למדינה בגין הכנסות שותפי תמר שינבעו מהגז המופק ממאגר תמר SW, ובהתאם הוסרה מגבלת ההפקה ממאגר תמר SW.

אוגוסט 2025 נחתם הסכם פשרה בין נתג"ז לבין שברון בנוגע להסכם ההולכה בין שתיהן, לפיו, בין היתר, נתג"ז תזכה את שברון (וכפועל יוצא גם את שותפי פרויקט תמר ולוויתן) בדמי הולכה ששולמו ביתר החל משנת 2024, וכן סוכמה תקופתו של הסכם ההולכה על בסיס מחייב והסדרים לתשלום דמי ההולכה החל משנת 2025 ועד תחילת ההסכם האמור.

אפריל 2025 חברת מידרוג השאירה על כנו את דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח של החברה (סדרות א+ב).



