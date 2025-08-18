באטמ צופה לדווח על עלייה בהכנסות וב-Adj. EBITDA בשנת 2025 בהשוואה לשנה הקודמת

באטמ, (ת"א: BVC; לונדון: BVC), חברה טכנולוגית המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות תקשורת וסייבר מתקדמות וציוד רפואי לבדיקות מעבדה, מדווחת על תוצאותיה למחצית הראשונה שהסתיימה ב-30 ביוני 2025. להלן מספר נתונים מתוך הודעת החברה:





תקציר תפעולי:

ביצועים איתנים במחצית הראשונה של 2025, בהתאם לציפיות ההנהלה.

התקדמות נוספת ביישום האסטרטגיה, כולל מכירת שלוש פעילויות עיסקיות שאינן בעסקי הליבה

פעולות אסטרטגיות שהוטמעו בשנת 2024, מניבות תוצאות בחטיבות הליבה.

חטיבת התקשורת – BATM Networks:

BATM Networks חזרה לצמוח עם עלייה בהכנסות הן מ-carrier ethernet והן מ-Edgility.

ארבעה מוצרי carrier ethernet מסדרה X הושקו בהצלחה רבה, כולל הזמנה מספק שירותי תקשורת Tier 1 במקסיקו.

ערוצי שיווק חדשים גויסו בכל שווקי היעד ברחבי העולם למכירה והפצה של מוצרי ה-Ethernet של הקבוצה, כמו כן, הושק פורטל שותפים חדש.

פלטפורמת Edgility נבחרה על ידי Telebras, חברת תקשורת ברזילאית מובילה, כאשר נכון לעכשיו, מתבצעת בדיקת היתכנות (Proof of concept) עם לקוח קצה.

חטיבת הסייבר - BATM Cyber:

אבן דרך משמעותית הושגה לאור אספקת היחידות הראשונות עבור גרסה מותאמת של פלטפורמת ההצפנה של הקבוצה לשוק האזרחי.

הקבוצה המשיכה לספק שירותים ללקוח ממשלתי ותיק, לרבות קבלת הזמנה חדשה לפיתוח יכולות סייבר מתקדמות בהיקף של 1.5 מיליון דולר, אשר הורחבה במהלך התקופה לסך כולל של 2.1 מיליון דולר.

חטיבת הדיאגנוסטיקה – BATM Diagnostics:

עלייה במכירות של מוצרי אבחון של החברה ושל צד שלישי בעקבות פריסה מוצלחת של האסטרטגיה החדשה לתעדוף מכירות ריאגנטים.

כניסה לשוק האיטלקי עם מוצר ה- MDXlab וזכייה במספר פרויקטים כאשר, חלקם כוללים הסכמים רב שנתיים על ריאגנטים ומתכלים.

מוטי נגר, מנכ"ל BATM מסר כי, "אלה היו שישה חודשים מצוינים של התקדמות לעבר היעדים האסטרטגיים שלנו. הפעולות שנקטנו בשנה שעברה מתחילות להניב תוצאות, עם חזרה לצמיחה ב-BATM Networks ובמוצרים שלנו ב-BATM Diagnostics, כמו גם, שיפור בשולי הרווח הגולמי בכל חטיבות הליבה שלנו. השגנו אבן דרך משמעותית ב-BATM Cyber עם אספקת פלטפורמת ההצפנה הראשונה שלנו לשוק האזרחי. במקביל, המשכנו ליישם את האסטרטגיה שלנו להפוך לעסק ממוקד יותר עם מכירת שלוש פעילויות שאינן בליבת הפעילות במהלך התקופה. בהתאם לכך, יצאנו מהמחצית הראשונה של 2025 במצב חזק בהרבה מאשר בכניסה. עם המשך המומנטום החיובי במחצית השנייה, אנו בדרך הנכונה להשיג צמיחה שנתית לעומת השנה הקודמת מפעילותנו המתמשכת".

תחזית:

באטמ נכנסה למחצית השנייה של 2025 במצב חזק יותר מאשר באותה נקודה בשנה הקודמת. הפעולה האסטרטגית שננקטה בשנת 2024 ובששת החודשים הראשונים של 2025 חיזקה את חטיבות הליבה של הקבוצה, החוות מומנטום חיובי. ב-BATM Networks הקבוצה בדרך להציג צמיחה חזקה לשנת הכספים 2025, המונעת על ידי עלייה במכירות Carrier Ethernet וכן צמיחה בהכנסות ב-Edgility. BATM Cyber ממשיכה להציג תוצאות בהתאם לציפיות ההנהלה, כאשר ההכנסות לשנת הכספים 2025 צפויות להיות מעט נמוכות מהשנה הקודמת עקב התרומה יוצאת הדופן בשנת 2024 מצד לקוח וותיק ממשרד הגנה ממשלתי. ב-BATM Diagnostics, הקבוצה מעודדת מההתעניינות שהיא מקבלת במוצריה שלה ומספקת צמיחה מתמשכת במכירות מוצרים של צד שלישי. כתוצאה מכך, הקבוצה צופה לדווח על עלייה בהכנסות וב-Adj. EBITDA בשנת 2025 בהשוואה לשנה הקודמת.

הקבוצה ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שלה להפוך לעסק ממוקד באמצעות קידום מכירות נוספות של פעילויות שאינן בליבתה וזיהוי הזדמנויות מיזוג ורכישה פוטנציאליות להאצת הצמיחה בחטיבות הליבה שלה. באמצעות פעולות אלו, ובשילוב עם יישום מוצלח של גישת ה-go-to-market המחודשת של הקבוצה בBATM- Networks וב-BATM Diagnostics וכן כניסה לשוק האזרחי ב-BATM Cyber, הדירקטוריון מאמין שהקבוצה ממוצבת במקום טוב להשיג את יעדיה האסטרטגיים ולהביא ערך משמעותי לבעלי המניות.



