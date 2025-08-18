מגזין מסחר ומדדים מס 17 מסכמים מחצית ועוד קצת מיולי

המשקיע הישראלי חזר הביתה – אבל שבוי בהרגלים
2025 היא שנת קאמבק לשוק המקומי: 11 מיליארד ₪ זרמו לקרנות הפאסיביות בחצי שנה בלבד. אבל מאחורי המספרים אותה תבנית מוכרת: 80% מהכסף נחת בחמישה מדדים גדולים, והזדמנויות אחרות נשארו על המדף.
מדדי מניות בחו"ל– 1.7 מיליארד ₪ יוצאים, בעיקר מה־S&P 500, והציבור בוחר מחדש במגרש הביתי.
בתעשייה האקטיבית נרשמו גיוסים של כ 10 מיליארד שח בנטרול הכספיות במחצית הראשונה, כאשר רוב הכסף זרם למניות ואגח מקומיים. עוד הוכחה לחזרתו של המשקיע הפרטי לתל אביב.
קטגוריה חדשה ששווה לשים לב:
נכסים דיגיטליים המנהלת בתעשייה הפאסיבית כבר כ 160 מיליון ש״ח.
מדד הביטוח ממשיך לשבור שיאים - כתבה חובה של יניב הירש בעמוד 10 במגזין.
הזירה משתנה הכלים משתכללים
שלב מסחר חדש בשער הקובע אחרי הנעילה דיוק מירבי, גמישות תפעולית והשוואה לסטנדרט הגלובלי.
עשיית שוק בגרסה 2.0 תחרות פתוחה, דירוג חודשי ותוכניות Tailor Made לחברות. בשורה התחתונה, שדרוג לנזילות ולמשיכת משקיעים.
כוחות חדשים בשוק
נגזרים – המחזורים על חוזי ת"א־בנקים עלו ביותר מפי 7 בחצי שנה, המחזור בחוזה על מדד ת"א־90 כמעט מוכפל!!
סחירות שיאים במחזורי המסחר, 3.2 מיליארד ₪ בממוצע ביום בשוק במניות ו־4.8 מיליארד ₪ בממוצע ביום בשוק אג"ח.
לסיכום השוק המקומי מוכיח שהוא מוכן לשחק במגרש של הגדולים. השאלה היא האם גם המשקיעים מוכנים לשנות הרגלים?
כל המידע המלא במגזין מיוחד וחגגי לסיכום המחצית הראשונה של 2025 ועוד קצת מיולי הסוער בשווקים.