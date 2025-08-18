פריצת דרך של Cadence ו-:NVIDIA מציגות טכנולוגיה חדשה שתאפשר לפתח שבבי AI חסכוניים באנרגיה מהר יותר

Cadence (נאסד"ק: CDNS) מודיעה היום על פריצת דרך משמעותית בתחום ניתוח ההספק של עיצוב רכיבים טרום-סיליקון, הודות לשיתוף הפעולה ההדוק עם NVIDIA. באמצעות מינוף היכולות המתקדמות של Palladium® Z3 - פלטפורמת האמולציה העסקית של ®Cadence, תוך שימוש באפליקציית Cadence Dynamic Power Analysis (DPA) החדשה, הצליחו Cadence ו-NVIDIA להשיג את מה שנחשב בעבר כבלתי אפשרי: ניתוח הספק דינמי בחומרה עבור עיצובים מבוססי-AI בהיקף של מיליארד שערים לוגיים, תוך הרצת סימולציה של מיליארדי מחזורים בפרק זמן של שעות ספורות וברמת דיוק של עד 97 אחוז. אבן דרך זו מאפשרת למפתחי שבבים ומערכות הפועלים בתחומי הבינה המלאכותית (AI), למידת מכונה (ML) ויישומים מואצי-GPU לתכנן מערכות חסכוניות יותר באנרגיה ולהאיץ את זמן ההגעה שלהן לשוק.

המורכבות העצומה והדרישות החישוביות של השבבים והמערכות המתקדמים ביותר כיום מציבים אתגר משמעותי למהנדסים, שעד כה לא הצליחו לחזות באופן מדויק את צריכת ההספק של העיצובים בתנאי שימוש אמיתיים. כלי ניתוח הספק מסורתיים אינם מסוגלים להתרחב אל מעבר לכמה מאות אלפי מחזורים מבלי שידרשו זמני הרצה שאינם מעשיים. שיתוף הפעולה ההדוק עם NVIDIA, הביא לכך ש-Cadence גברה על אתגרים אלה באמצעות האצת כוח מבוססת חומרה וחדשנות בעיבוד מקבילי, המאפשרים רמת דיוק שלא התאפשרה בעבר, על פני מיליארדי מחזורים, כבר בשלבי התכנון המוקדמים.

"Cadence ו-NVIDIA בונות על ההיסטוריה הארוכה שלנו של הצגת טכנולוגיות טרנספורמטיביות שפותחו באמצעות שיתוף פעולה עמוק", אמר דהיראג' גוסוואמי (Dhiraj Goswami), סגן נשיא תאגידי ב-Cadence "פרויקט זה הגדיר מחדש גבולות, ומעבד מיליארדי מחזורים תוך שעתיים-שלוש בלבד. זה מאפשר ללקוחות לעמוד בביטחון ביעדי ביצועים וכוח תחרותיים ולהאיץ את זמן המעבר שלהם לסיליקון".

נרנדרה קונדה ((Narendra Konda, סמנכ"ל הנדסת חומרה ב-NVIDIA: "עת ש-Agentic AI ותשתיות AI מתפתחות במהירות, מהנדסים זקוקים לכלים מתקדמים שיאפשרו להם לתכנן פתרונות חסכוניים יותר באנרגיה. באמצעות השילוב בין מומחיות המחשוב המואץ של NVIDIA לבין המובילות של Cadence בתחום ה-EDA, אנו מקדמים שיפור מהירות באמצעות חומרה כדי להביא ליעילות גבוהה יותר בפלטפורמות מחשוב מואץ."

פלטפורמת Palladium Z3 משתמשת באפליקציית ניתוח הספק (DPA) כדי להעריך במדויק את צריכת ההספק תחת עומסי עבודה בעולם האמיתי, ובכך מאשפרת אימות פונקציונליות, צריכת הספק וביצועים עוד לפני שלב ה-Tapeout (מעבר מקבצי התכנון הסופיים לייצור בפועל), כאשר עדיין ניתן לשנות את התכנון. שימוש במידול הספק בשלבי התכנון המוקדמים מועיל במיוחד ביישומי בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה (ML) ויישומים מואצי-GPU, שכן הוא משפר את היעילות האנרגטית ומסייע למנוע עיכובים הנובעים מתכנון יתר או חסר של שבבים. Palladium DPA משולב בתוך פתרון הניתוח והיישום של Cadence ומאפשר למהנדסים לטפל בהערכה, הפחתה ואישור צריכת ההספק לאורך כל תהליך התכנון, מה שמפיק את העיצוב היעיל ביותר ברמת שבב הסיליקון והמערכת כולה.

