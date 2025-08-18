אשטרום תעשיות מתחדשת: BG BOND מציגה מפעל חדשני ומעבר מיבוא לייצור כחול לבן

BG BOND טכנולוגיות, חברת בת של אשטרום תעשיות מקבוצת אשטרום, משיקה מפעל חדשני בבית גוברין. מדובר במהלך אסטרטגי המשקף את השדרוג המשמעותי שעוברת החברה בכל היבטי הפעילות: הרחבת קווי הייצור, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ואוטומציה שמביאה לעלייה בתפוקה ושיפור האיכות. המהלך מהווה חלק אינטגרלי מתכנית ההתרחבות והצמיחה של החברה, וכן כחלק מהתאמה לצרכים המשתנים של ענף הבנייה בישראל. המעבר מייבוא לתעשייה עצמאית ולייצור מקומי כחול לבן עומד בליבת המהלך ומחזק את מעמדה של החברה כשחקן מוביל בתעשייה המקומית.

בעזרת שילוב של חדשנות טכנולוגית והרחבת יכולות הייצור, BG BOND ממשיכה לספק פתרונות מדויקים המותאמים לצרכי הלקוח, תוך הקפדה על תהליכי עבודה פשוטים, בטוחים ויעילים. החברה מלווה את לקוחותיה, פרטיים ועסקיים כאחד, לכל אורך הדרך ומציעה סל שירותים מקיף תחת קורת גג אחת.

השקת המפעל מתרחשת על רקע מהלך מיתוג מחדש, והוא מחזק את עמדת החברה כגוף המספק מגוון פתרונות תחת קורת גג אחת, יתרון ייחודי בשוק בו רק מעטים מציעים שילוב של מוצרים צמנטיים (כגון טיט ודבקים), מערכות צבע וציפויים, לצד פתרונות משלימים לבטון ולאיטום. בזכות שילוב זה, BG BOND מציעה מענה הוליסטי, מקצועי ואמין ללקוחות מענפי הבנייה, התעשייה והתשתיות.

המפעל החדש משתרע על כ- 28,000 מ"ר וכולל שלושה קווי ייצור מרכזיים: מפעל אבקות, קו צבע אוטומטי וקו מוספי בטון, המצטרפים לפעילות המפעל הותיק. המפעל החדשני מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות, מערכות אריזה אוטומטיות חדשניות ומערכות בקרה ממוחשבות, המאפשרות ייצור מדויק, אמין ויציב. הפעלת המפעל הובילה לזינוק של עד פי 5 בתפוקה וביעילות.

שגיא קוזניץ, מנכ"ל BG BOND מאשטרום תעשיות: "לאחר תקופות מאתגרות שכללו את מגפת הקורונה ואי יציבות בטחונית מתמשכת, הבנו בחברה כי יכולת ייצור מקומית, כחול לבן אשר לא מסתמכת על שרשרת אספקה גלובית מבטיחה ללקוחותינו זמינות ואיכות של מוצרים לצד חווית שירות מצויינת. שוק הבנייה הישראלי מתמודד עם האטה, תנודתיות במחירי חומרי הגלם ואי ודאות תפעולית, ולכן נדרשים ביטחון תעשייתי ושליטה מלאה בתהליכי הייצור. פתיחתו של המפעל החדש מהווה צעד חשוב במעבר לייצור מקומי, יציב ויעיל, שיאפשר לנו להמשיך ולהתחדש ולתמוך באופן מיטבי בצורכי שוק הבנייה הישראלי".





צילום: ליאור פתאל BG BOND, אשטרום תעשיות-מפעל