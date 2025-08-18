אלמוגים רוכשת קרקע במסגרת "מחיר מטרה" בשכונת חצבים בראשל"צ

חברת אלמוגים מדווחת היום (יום שני 18 באוגוסט 2025) כי, חתמה על הסכם לרכישת מלוא הזכויות במגרש 104 אשר במתחם שכונת חצבים בראשון לציון, בתמורה כוללת של 37.7 מיליון ₪. הפרויקט, שהינו חלק ממכרזי "מחיר מטרה" של רמ"י, כולל 68 יחידות דיור ב-2 בניינים בני 9 קומות, מתוכן 54 יחידות דיור במסגרת "מחיר מטרה". לפרויקט התקבל היתר בתנאים והבניה צפויה להתחיל בחודשים הקרובים.
שכונת חצבים, המוקמת בימים אלה במזרח ראשון לציון, על שטחים חקלאיים, צפויה לכלול כ-1,300 יחידות דיור, שטחי מסחר ותעסוקה, ומוסדות ציבור. והיא חלק מהסכם הגג בין עיריית ראשון לציון ורשות מקרקעי ישראל, במטרה להגדיל את היצע הדיור במרכז הארץ.
השכונה, שתתפרש על כ-252 דונם, כוללת בנייה מרקמית של 5-30 קומות, תוך עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה. והיא מתוכננת לשמש כגשר עירוני בין השכונות החדשות במזרח ראשון לציון ובין השכונות הוותיקות, תוך שימור אופיו הייחודי של כל חלק.
מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "עסקת רכישת פרויקט חצבים במסגרת 'מחיר מטרה' היא צעד נוסף במימוש מדויק של האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו להרחבת צבר יחידות הדיור באזורי הביקוש במרכז הארץ, תוך הקפדה על פרויקטים בעלי סיכון נמוך ומימוש מהיר בטווח של חודשים ספורים. אנו מתמקדים במתחמים שבהם 80% מהדירות מכורות, מה שמצמצם סיכונים ומבטיח ודאות עסקית. ההון והחוב שגייסנו בתחילת השנה, לצד העסקאות שביצענו לאחרונה, מאפשרים לנו להמשיך ולהשקיע בפרויקטים בשלים ולממש את יכולות הביצוע המוכחות שלנו בתוך הבית."