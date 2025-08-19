התשואה להון לרבעון השני של 2025 עמדה על כ-20% (במונחים שנתיים).
הבעת אמון של המערכת הבנקאית - הגדלת מסגרות אשראי בנקאיות, לסך כולל של 0.5 מיליארד ש״ח והארכת תוקפן לחברה לשנה נוספת עד ספטמבר 2025. כצעד אמון בעמידותה של החברה הפחיתו התאגידים הבנקאיים את הריביות ויחס הבטוחות על מסגרות האשראי.
למועד הדוח תיק האשראי של החברה עמד על כ-935 מיליון ש"ח.
לאחר תקופת הדוח גייסה החברה אג"ח (סדרה ה) בהיקף של כ-98 מיליון ש"ח.
שוהם ביזנס, העוסקת באשראי חוץ בנקאי ונמצאת בשליטתו של אלי נידם מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני של 2025.
הכנסות המימון נטו לרבעון השני של 2025 עלו בכ-19.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-20.6 מיליון ש"ח. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהיקף הפעילות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד וכן מהכרה מיידית בהכנסות מעמלות נכיון בגין אשראי שנמכר לספק אשראי חוץ בנקאי על פי הסכם עימו.
הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ- 10 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
למועד הדוח תיק האשראי של החברה עלה לכ-935 מיליון ש"ח, עיקר תיק האשראי של החברה הינו ברובו למשך תקופה קצרה יחסית, כאשר למועד הדוח כ-64% מתיק האשראי הינו למשך תקופה של עד 90 ימים, ומאפשר לחברה גמישות. תיק האשראי הינו מגוון, עם חשיפות עיקריות של 45% לענף הנדל״ן, 23% לענף המסחר ו-15% לענף התשתיות.
לחברה נזילות גבוהה, יתרות מזומנים ושווי מזומנים לסוף הרבעון הסתכמו לסך של כ-109.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-80.9 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2024.
נגישות למקורות מימון: לחברה מסגרות אשראי משני בנקים בישראל בהיקף כולל בסך של 0.5 מיליארד ש״ח וכן מסגרות אשראי חוץ בנקאי בסך כולל של כ-280 מיליון ש"ח למימון פעילותה השוטפת. כמו כן, לאחר תקופת הדוח הנפיקה החברה אג"ח סדרה ה' בסך של כ-98 מיליון ש"ח וכעת, לחברה שתי סדרות אג"ח מונפקות (סדרה ד' ו- ה') בסך כולל של כ- 430.3 מיליון ש"ח. החברה זוכה לאמון המערכת הבנקאית שמגדילה את היקפי האשראי לחברה באופן עקבי לאורך השנים.
החברה חילקה מתחילת השנה כ- 10 מיליון ש"ח דיבידנד.
בסמוך למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים בסך של כ- 86 מיליון ש"ח.
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי נכון ליום 30 ביוני 2025, עומדת על סך של 25.6 מיליון ש"ח.
התשואה להון ברבעון השני של 2025 עמדה על כ-20%. ההון עצמי עלה בכ-11.5% והסתכם לכ-206.8 מיליון ש"ח.
43 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 21.43 מיליון בשוהם ביזנס
קרנות נאמנות שמחזיקות את שוהם ביזנס. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.91%
|
1308781.38
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
2.98%
|
1538142.7
|
2.03%
|
6910755.82
|
1.91%
|
99747.2
|
1.56%
|
126082.1
|
1.56%
|
364248.98
|
1.54%
|
909056.74
|
1.15%
|
417229.46
|
0.65%
|
509626.43
|
0.63%
|
1716960