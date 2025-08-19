קרן כהן חזון, מנכ"לית ויו"ר קבוצת תורפז: "מעריכים כי קצב המכירות השנתי יגיע לכמיליארד ש"ח"

מכירות תורפז צמחו ב-44.3% בחציון הראשון לשנת 2025 והגיעו לשיא של 123.8 מיליון דולר וברבעון השני צמחו ב-35.6% והגיעו לשיא של 63.4 מיליון דולר.

הרווח התפעולי בחציון הראשון גדל ב-72.1% והסתכם ל-19.6 מיליון דולר וברבעון השני גדל ב-67.9% והסתכם ל-9.9 מיליון דולר.

ה-EBITDA המתואם בחציון הראשון גדל ב-54.4% והסתכם ל-28.3 מיליון דולר וברבעון השני גדל ב-47.5% ל-14.6 מיליון דולר.

יישום אסטרטגיית המיזוגים והרכישות של תורפז, בשילוב צמיחה אורגנית גבוהה, הובילו לתוצאות שיא בחציון הראשון וברבעון השני לשנת 2025, עם גידול דו-ספרתי במכירות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA המתואם וברווח הנקי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בחציון הראשון של 2025 הסתכם ל-13.1 מיליון דולר לעומת 11.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מתחילת השנה השלימה תורפז חמש עסקאות מיזוג ורכישה באנגליה, בלגיה, פולין, צרפת והודו, שהרחיבו את פריסתה הגיאוגרפית, חיזקו את פעילותה הקיימת ומאפשרות למנף סינרגיות ולהרחיב את סל מוצריה.

קבוצת תורפז תעשיות (TASE: TRPZ) חברה גלובלית מובילה המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תמציות ריח, פתרונות טעם וחומרי גלם ייחודיים - מדווחת היום על תוצאות שיא לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025 עם גידול דו ספרתי בכל השורות התפעוליות והפיננסיות וצמיחה בכל תחומי הפעילות המשקפים את הצלחת האסטרטגיה העסקית של הקבוצה לשילוב צמיחה אורגנית עם מהלכי מיזוגים ורכישות.

קרן כהן חזון, מנכ"לית ויו"ר קבוצת תורפז: "אני שמחה להציג רבעון וחציון מצוינים עם תוצאות שיא וגידול מתמשך בהכנסות וברווחיות. מגמת הצמיחה הגבוהה מתעצמת גם ברבעון השלישי של 2025, ואנו מעריכים כי קצב המכירות השנתי (Run-Rate) יגיע לכמיליארד ש"ח.

הישגים אלו הם תוצאה של יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המשלבת צמיחה אורגנית גבוהה עם רכישות ומיזוגים, תוך מינוף הסינרגיות בין חברות הקבוצה".

תוצאות שיא לחציון הראשון של 2025:

מכירות קבוצת תורפז בחציון הראשון של 2025 צמחו ב-44.3% והסתכמו לשיא מכירות של 123.8 מיליון דולר לעומת מכירות של 85.8 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד. הגידול נובע הן מצמיחה אורגנית דו-ספרתית של 11.6% והן מרכישת חברות.

הרווח הגולמי הגיע לשיא וצמח ב-48.5% ל-48.2 מיליון דולר (39% מהמכירות) לעומת רווח גולמי של 32.5 מיליון דולר (37.9% מהמכירות) בחציון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם ב-19.6 מיליון דולר בחציון הראשון של 2025, צמיחה של 72.1% ביחס ל-11.4 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

שיא נרשם גם ב-EBITDA המתואם שצמח ב-54.4% ל-28.3 מיליון דולר (22.8% מהמכירות) לעומת 18.2 מיליון דולר (21.3% מהמכירות) בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי זינק ב-57.7% והסתכם ב-10.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 6.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

בחלוקה על פי תחומי פעילות במחצית הראשונה של 2025 מכירות תחום פעילות הטעמים שהינו מגזר הפעילות הגדול ביותר (72.5% מהמכירות) צ ב-52.7% ל-89.7 מיליון דולר, גידול הנובע הן מצמיחה אורגנית גבוהה בשיעור של 7.6% והן מרכישת חברות. הגידול במכירות, לצד התייעלות תפעולית ומינוף סינרגיות, הובילו לגידול ברווח התפעולי שצמח בחציון הראשון ל-17.8 מיליון דולר (19.9% מהמכירות) לעומת 10.3 מיליון דולר (17.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

ממכירות תחום פעילות הריחות (15.1% מהמכירות), צמחו ב-5.2% ועמדו על 18.7 מיליון דולר, גידול הנובע מצמיחה אורגנית של 3.1%, עם רווח תפעולי של 5 מיליון דולר.

מכירות תחום חומרי הגלם הייחודיים עמד על 15.4 מיליון דולר, עלייה של 65.8% לעומת החציון המקביל אשתקד, בעיקר מצמיחה אורגנית של 65.3%, בעקבות שינוי תמהיל המוצרים, הכנסת כימיקלים ארומטיים והדרים, ושיפור תהליכים. הרווח התפעולי של תחום הפעילות עמד על 1.1 מיליון דולר.

תוצאות שיא לרבעון השני של 2025:

מכירות קבוצת תורפז ברבעון השני של 2025 צמחו ב-35.6% והסתכמו לשיא מכירות של 63.4 מיליון דולר לעומת מכירות בהיקף של 46.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע הן מצמיחה אורגנית דו-ספרתית בשיעור של 14.2% והן מרכישת חברות.

הרווח הגולמי רשם שיא וצמח בעיקר בשל הגידול במכירות ב-36.7% ל-24.7 מיליון דולר (39% מהמכירות) לעומת רווח גולמי של 18.1 מיליון דולר (38.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי צמח ב-67.9% ל-9.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 ביחס לרווח תפעולי של 5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול והשיפור ברווח התפעולי נובע הן מגידול במכירות והן מצעדי התייעלות וסינרגיות.

שיא נרשם גם ב-EBITDA המתואם שצמח ב-47.5% ל-14.6 מיליון דולר (23.1% מהמכירות) ביחס ל-9.9 מיליון דולר (21.2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של תורפז ברבעון השני של השנה צמח ב-52.1% והסתכם ב-5.2 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בחלוקה על פי תחומי פעילות, מכירות תחום הטעמים שהינו תחום הפעילות הגדול ביותר (כ-72.9% ממכירות הקבוצה) צמחו בכ-35.3% ל-46.2 מיליון דולר, גידול הנובע הן מצמיחה אורגנית גבוהה בשיעור של 8.8% והן מרכישה חברות. הגידול במכירות, לצד התייעלות תפעולית ומינוף סינרגיות, הובילו לגידול ברווח התפעולי שצמח ברבעון השני של השנה ל-9.7 מיליון דולר (20.9% מהמכירות) לעומת 5.9 מיליון דולר (17.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות תחום פעילות הריחות (15.1% ממכירות הקבוצה) צמחו ב-6.8% ועמדו על 9.6 מיליון דולר, גידול הנובע מצמיחה אורגנית בשיעור של 2.2%, עם רווח תפעולי של 2.3 מיליון דולר (24.3% מהמכירות).

תורפז ביצעה לאחרונה שורת פעולות לשינוי תמהיל המוצרים בתחום פעילות חומרי הגלם הייחודיים שהביאו לצמיחה חזקה של 110.2% והסתכמו ב-7.7 מיליון דולר עם רווח תפעולי חיובי שנבעו בעיקר מצמיחה אורגנית של 106.1%. מהלך זה כלל שיפור תהליכים תפעוליים והחדרת מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף גבוה, אשר צפויים לתרום לשיפור הרווחיות ברבעונים הבאים.

בנוסף, לקוחות חזרו לרכוש חומרי גלם ייחודיים ממפעל כימדע בעוטף עזה לאחר שעברו לספקים חלופיים בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

מתחילת השנה השלימה קבוצת תורפז חמש עסקאות אסטרטגיות באנגליה, בלגיה, פולין, צרפת והודו – עסקאות שהרחיבו את פריסתה הגיאוגרפית, חיזקו את פעילותה הקיימת ומאפשרות למנף סינרגיות ולהרחיב את סל מוצריה. רכישת Attractive Scent בגראס שבדרום צרפת, בירת תעשיית הבישום העולמית, יצרה פלטפורמה לחדירה מואצת לשווקי הבישום היוקרתי; עסקת AFS באנגליה הגדילה את סל המוצרים והרחיבה את פעילות הקבוצה בשוק הבריטי; רכישת Doucy בבלגיה חיזקה את תחום הטעמים המתוקים ואפשרה כניסה לשווקים חדשים באזור הבנלוקס; רכישת פעילות Carotex בפולין השלימה באופן סינרגטי את פעילות חברת הבת פולנה ארומה והוסיפה סל מוצרים בתחום המשקאות, תחום בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי; וההשקעה ב-Aastrid ההודית, הפועלת בתחום חומרי ביניים לתעשיית הפארמה, במסגרתה נרכשו 45% ממניותיה, כאשר עם השלמת ההשקעה הורחבה פריסת הייצור של תורפז בתחום חומרי הגלם הייחודיים לארבעה אתרי ייצור: שניים בישראל, אחד בהודו ואחד ברומניה, לצד אתרי ייצור נוספים בתחומי פעילותה של הקבוצה.



