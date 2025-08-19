אלוני חץ: בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני לכ-134 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 140 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 42.3 ש"ח ושיעור המינוף עומד על כ-39.2%.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 52 מיליון ש"ח (24 אגורות למניה) אשר ישולם בחודש ספטמבר.

אירועים עיקריים ברבעון השני לשנת 2025 ולאחריו בחברות המוחזקות:

פעילות הקבוצה בארה"ב – Carr (79%)

בחודש יולי, הושלמה עסקת פדיון אחזקותיה של JPM ב- Carr בתמורה להעברת בעלות מלאה על 3 נכסים של Carr לידי JPM, כאשר במועד השלמת העסקה השקיעה החברה כ- 100 מיליון דולר ב- Carr. לאחר השלמת העסקה, שיעור אחזקתה של החברה ב-Carr עלה לכ-79%, הונה העצמי של Carr עומד על כ-636 מיליון דולר ושיעור המינוף עומד על 63%. סך החוב של Carr עומד על כ-1.2 מיליארד דולר במח"מ של 4.8 שנים ובריבית משוקללת קבועה של כ-5.1%. שווי ההשקעה של החברה ב- Carr לאחר השלמת העסקה עומד על כ-502 מיליון דולר (כ-1.7 מיליארד ש"ח).

Brockton Everlast (84.9%) [BE]

BE החלה בהקמת בניין Devonshire Quarter בסיטי של לונדון וסיימה את שלב הריסת הבניינים הקיימים באתר. הקמת הפרויקט צפוייה להימשך כ- 4 שנים. בד בבד, BE ממשיכה בקידום תוכניות להגדלה משמעותית של זכויות הבנייה עבור פרויקטים יזמיים נוספים שבבעלותה בדגש על פארק המדע בקיימברידג'.

אנרג'יקס (50.1%)

בחודש יולי 2025 אומץ החוק הפדרלי OBBB אשר כולל בין היתר שינויי חקיקה בכל הנוגע למערך הטבות המס הפדרלי ITC, הרלבנטי לפעילותה של החברה בארה"ב. להערכת אנרג'יקס, אימוץ החוק לא צפוי להשפיע על פעילותה בארה"ב ותוכניותיה העסקיות להקמת פרויקטים וחיבורם לרשת בהיקף מצטבר של כ- 5GW עד לסוף שנת 2030.

אנרג'יקס התקשרה עם בנק MUFG, מהבנקים המובילים בעולם במימון פרויקטים לאנרגיה ירוקה, בעסקת מימון בהיקף של כחצי מיליארד דולר, להקמת צבר הפרויקטים E5 בארה"ב בהספק של כ- 270MWp.

בפולין, אנרג'יקס קיבלה אישורי חיבור לרשת לפרויקטים חדשים בהספק כולל של כ- 1GW, המביא את סך אישורי החיבור לרשת להספק כולל של כ- 1.35GW.

בליטא נערכת אנרג'יקס להשלמת העסקה לרכישת פרויקט Jonava בהספק כולל של 470MW ונערכת לתחילת ההקמה מייד עם השלמת העסקה.

אמות (50.1%)

בחודש יולי, 2025 השלימה אמות הנפקת הון בתמורה מיידית נטו של כ- 505 מיליון ש"ח. אלוני חץ השקיעה במסגרת הנפקה זו כ- 153 מיליון ש"ח.

אמות מאשררת תחזיות לשנת 2025: ה-NOI צפוי להסתכם בטווח של 1,050-1,070 מיליון ש"ח וה-FFO לפי גישת ההנהלה צפוי להסתכם בטווח של 810-830 מיליון ש"ח.

עיקרי תוצאות לרבעון השני לשנת 2025 (במיליוני ש"ח):

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ-134 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 140 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות, נטו הסתכם לכ- 205 מיליון ש"ח לעומת הפסד מחברות כלולות של כ- 64 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ברבעון השני נרשמו שערוכים חיוביים בהיקף של כ- 138 מיליון ש"ח לעומת שערוכים שליליים של כ- 87 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

מתחילת 2025 ועד פרסום הדוח השקיעה החברה 660 מיליון ש"ח בחברות מוחזקות, מתוכם כ- 335 מיליון ש"ח השקעה ב- Carr.

בחודש יוני, 2025 השלימה אלוני חץ גיוס חוב באמצעות הרחבת אג"ח (סדרה י"ג) בתמורה של כ- 482 מיליון ש"ח.

בחודש מאי, 2025 חברות הדירוג מעלות ומידרוג עדכנו את הדירוג ל-AA-/Aa3 עם תחזית דירוג יציבה.

דיבידנד

בחודש מרץ 2025 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2025 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 96 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי של שנת 2025 בסך של 24 אגורות למניה (כ-52 מיליון ש"ח), אשר ישולם במהלך חודש ספטמבר 2025.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של המשך עשייה בחברות הפורטפוליו.

בארה"ב, השלמנו לאחרונה את עסקת פדיון אחזקותיה של JPM ב- Carr ועלינו לאחזקה של כ-79%. השלמת עסקה זו תאפשר לנו לממש את פוטנציאל הצמיחה של Carr ולהצעידה קדימה בשנים הבאות דרך הרחבת פעילות הייזום בתחומי המשרדים והמגורים להשכרה, לרבות, במתווה של צירוף משקיעים מוסדיים מובילים בארה"ב.

בבריטניה, Brockton החלה בהקמת הבניין בלב הסיטי של לונדון, בשטח של 450 אלף רגל רבוע, וסיימה את שלב הריסת הבניינים במקום. במקביל, Brockton ממשיכה לקדם תוכניות להגדלה משמעותית של זכויות הבנייה בנכסיה בקיימברידג' ובלונדון.

בישראל, רואים באמות את המשך מגמת הצמיחה לצד סימנים להמשך ההתעוררות בשוק המשרדים, הן בביקושים והן בקצב סגירת העסקאות. בחודשים האחרונים השלימה אמות גיוסי הון וחוב בהיקף משמעותי של כמיליארד ש"ח, אשר ישמשו למימוש תוכניותיה העסקיות תוך חיזוק איתנותה הפיננסית.

באנרג'יקס, ממשיכים בעשייה מרובה בכל הטריטוריות, אשר צפויה לתמוך בצמיחה והתפתחות משמעותית של החברה בשנים הבאות. בנוסף, מעריכים באנרג'יקס כי אימוץ החוק הפדראלי OBBB לא צפוי להשפיע בצורה מהותית על פעילותה בארה"ב ותוכניותיה העסקיות להקמת פרויקטים וחיבורם לרשת בהיקף מצטבר של כ- 5GW עד לסוף שנת 2030 ואף צפוי לייצר עבורה הזדמנויות עסקיות. בכוונתנו להמשיך לפעול בהתאם לתוכניות האסטרטגיות ארוכת הטווח בכל החברות המוחזקות."



לגרף אלוני חץ לחצו כאן

232 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 352.27 מיליון באלוני חץ

קרנות נאמנות שמחזיקות את אלוני חץ. לרשימה המלאה