שבוע נוסף, ועליות נוספות במדד S&P, המדד עלה ב־1% בשבוע שעבר וסגר ברמות שיא חדשות, לאחר שעלה ב-4 מתוך 5 השבועות האחרונים, למרות שהמדדים נסחרים כיום ברמות של כל האינדיקטורים כמעט זהות לאלו שנרשמו בשיא בועת הדוט-קום.
Price to book @ 5.3 גבוה כל הזמנים.
Price to Earnings @ 22.5.
ברמת 95% משנת 1988.
Price to sales @ 3.2.
גבוה כל הזמנים.
סקטור טכנולוגיה מתוך מדד S&P 500 נמצא בגבוה כל הזמנים.
בהמשך לזה, נתון מטורף:
המשקל של Nvidia במדד S&P 500 הגיע לשיא של 8.2%, יותר מכפול בהשוואה לתחילת 2024.
לשם השוואה, כל הסקטור האנרגיה, הכולל 25 מניות שונות, מהווה רק 2.7% מהמדד כלומר שליש מהמשקל של Nvidia. בשנת 2023 התמונה הייתה הפוכה: סקטור האנרגיה היה גדול פי שלושה.
בשווי שוק של 4.5 טריליון דולר, שוויה של Nvidia גבוה כיום ב־1.5 טריליון דולר מכלל המניות במדד ראסל 2000 גם יחד.
JPM:
צופה כי הפד יוריד ריבית ארבע פעמים במהלך 2025, החל כבר בספטמבר, ויביא את הריבית לרמה של 3.25%–3.5%.
BofA:
“להגדיל חשיפה לזהב ולקריפטו, משום שבקרוב עקום התשואות (Yield Curve Control) יהיה בשליטה של הפד”.
לפי גולדמן, קרנות גידור חזרו לקנות מניות האמריקאיות שבוע שעבר בקצב הכי אגרסיבי ב-7 שבועות האחרונים.
Goldman Hedge Funds Desk:
“אני מודה שהמדדים בסין הציגו ביצועים טובים לאחרונה. אני גם מודה שנתוני ה־PB של גולדמן זאקס מראים שמידת החשיפה של קרנות הגידור נמצאת בשפל מתחילת השנה, ויש כמה עסקאות טקטיות טובות בשוק, אך בתמונה הרחבה יותר, לדעתי ראוי לציין שמדדים בסין עדיין רחוק משמעותית מרמות השיא של 2015 (לשם השוואה, באותה תקופה ה־S&P זינק ביותר מ־250%).
מבחינה גאופוליטית כל העיניים לפגישה טראמפ/זלנסקי:
נראה שמנהיגי האיחוד האירופי לא הוזמנו לפגישה עם זלנסקי וטראמפ.
לוח הזמנים בוושינגטון אומר הכול: פגישה אישית של טראמפ עם זלנסקי בחדר הסגלגל, ראשי האיחוד ונאט”ו נדחו לארוחת הערב שאחריה.
טראמפ אף בוחן אפשרות למפגש עם זלנסקי ופוטין כבר השבוע, אך זאת רק אם הפגישה ביום שני תעבור באופן חלק.