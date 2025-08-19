משא ומתן מתקדם למכירת 51% ממניותיה של שניב נדל"ן

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו לכ- 234.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 15.4% לעומת רבעון מקביל.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 0.7% לעומת רבעון מקביל לכ- 55.6 מיליון ש"ח (כ- 23.7% מההכנסות).
הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 51.2% לכ- 17.2 מיליון ש"ח (כ- 7.3% מההכנסות).
ה-EBITDA (ללא חברות כלולות) ברבעון הסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון עלה בכ- 89.2% לכ- 8.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 4.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. עיקר הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר משערוך חיובי של נדל"ן להשקעה.
החברה הכריזה כי תחלק דיבידנד בסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח.
החברה מדווחת על משא ומתן מתקדם עם צד ג' למכירת 51% ממניותיה של שניב נדל"ן תמורת כ- 54-58 מיליון ש"ח. להערכת החברה הרווח הצפוי, לאחר מס, מהעסקה הינו כ- 5-8 מיליון ש"ח והתזרים מזומנים, נטו הצפוי לחברה הינו כ- 44-47 מיליון ש"ח.
נתונים עיקריים לרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ברבעון גדלו בכ- 15.4% והסתכמו בכ- 234.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-203.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות במגזר מוצרי הנייר ובמגזר מוצרי ניקיון רכב וטיפוח אישי, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מגזר מוצרי הנייר גדלו בכ- 14.1% והסתכמו בכ- 107.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 94.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מגידול כמותי במכירות מוצרי הנייר.
הכנסות מגזר מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישי גדלו בכ- 21.6% והסתכמו בכ- 93.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 76.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה במכירות המגזר נובעת מגידול כמותי במכירות וכללו גידול בין היתר במכירות מוצרי סופר פרימיום, בעלי מחיר ממוצע טוב יותר , לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מגזר אלומיניום וחד פעמי גדלו בכ- 4.2% והסתכמו בכ- 33.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 32.5 מיליון ש"ח אשתקד. השיפור במכירות נובע בעיקר הן מגידול כמותי במכירות והן מהתאמת מחירי המכירה כתוצאה מהתייקרות מחירי חומרי הגלם והן מגיוס לקוחות חדשים.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 0.7% והסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח (כ-23.7% מההכנסות) לעומת כ-55.2 מיליון ש"ח (כ-27.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה כתוצאה מעלייה במחירי חומרי הגלם ומהתייקרות במחירי התשומות בכלל מגזרי הפעילות וכן מגידול בהוצאות השכר בגין עליית שכר המינימום בין התקופות המדווחות.
הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 51.2% לכ- 17.2 מיליון ש"ח (כ-7.3% מההכנסות), לעומת כ- 11.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ-5.6% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר משערוך נדל"ן להשקעה במגזר הנדל"ן ומשיפור ברווח התפעולי ברבעון השני השנה במגזר מוצרי הנייר לעומת הרבעון הראשון השנה, זאת לעומת מגמה הפוכה במגזר מוצרי ניקיון ורכ וטיפוח אישי ומוצרי האלומיניום והחד-פעמי בהם חלה ירידה קלה ברווח התפעולי ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון השנה.
הרווח התפעולי של מגזר מוצרי הנייר גדל בכ- 9.3% לכ- 11.3 מיליון ש"ח (כ-10.5% מהכנסות המגזר) לעומת כ- 10.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל (כ-10.9% מהכנסות המגזר). העלייה ברווח התפעולי במגזר מוצרי הנייר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מקיטון בעלויות האחזקה ועלויות האנרגיה אשר קוזזו מעליית חומרי הגלם והתייקרות השכר, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי של מגזר מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישי הסתכם בכ- 6.2 מיליון ש"ח (כ-6.7% מהכנסות המגזר) לעומת כ-6.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל (כ-8.4% מהכנסות המגזר). השחיקה ברווחיות על אף הגידול במכירות, נבעה בעיקרה כתוצאה מהתייקרות חומרי הגלם והתשומות והוצאות השילוח.
הרווח התפעולי של מגזר אלומיניום הסתכם בכ- 4.2 מיליון ש"ח (כ-12.4% מהכנסות המגזר), בדומה לאשתקד. השמירה על רמת הרווח התפעולי, על אף הגידול במכירות המגזר, נבעה משחיקת המרווח כתוצאה מעליית מחירי חומרי הגלם, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ה- EBITDA המאוחד (ללא חברות כלולות) ברבעון הסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח (כ-10.3% מסך ההכנסות), לעומת כ-24 מיליון ש"ח (כ-11.8% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA של חברת יאן תחבורה, שהינה חברה כלולה ותוצאותיה אינן מתאחדות עם שאר החברות הבנות, הסתכם ברבעון לכ- 8.1 מיליון ש"ח לעומת 6.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31.7%.
הוצאות המימון נטו ברבעון הסתכמו בכ- 5.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון גדל משמעותית בכ- 89% לכ- 8.4 מיליון ש"ח לעומת כ-4.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר משיערוך נדל"ן להשקעה במגזר הנדל"ן ומשיפור ברווח התפעולי במגזר מוצרי הנייר.
ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 ביוני, 2025 הסתכם לכ-405 מיליון ש"ח לעומת כ- 385.1 מיליון ש"ח ליום 31.12.2024, ומהווה כ- 36.3% מסך המאזן.
החוב הפיננסי נטו של החברה הסתכם, ליום 30 ביוני, 2025 לכ- 324 מיליון ש"ח (כ- 98 מיליון ש"ח בגין פעילות הנדל"ן וכ- 226 מיליון ש"ח בגין הפעילות התעשייתית), לעומת כ- 296 מיליון ש"ח לסוף שנת 2024. הגידול בחוב נובע בעיקר מגידול חד בהון החוזר, נטו, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות בכלל תחומי הפעילות התעשייתית.
פסח ברנט, מנכ"ל שניב, מסר: "אנו מציגים רבעון טוב, עם המשך צמיחה דו ספרתית בהיקף הפעילות בעיקר בעקבות צמיחה חזקה במגזר מוצרי הנייר ובמגזר מוצרי ניקיון רכב וטיפוח אישי. זאת, לצד תרומה חיובית של שערוך נכסי הנדל"ן המניב שלנו לשורת הרווח של החברה.
במקביל, דיווחנו היום על משא ומתן מתקדם עם צד ג' למכירת 51% ממניותיה של שניב נדל"ן תמורת כ- 54-58 מיליון ש"ח. עסקה זו של החברה ככל שתבשיל ותצא אל הפועל מהווה נדבך חשוב ומרכזי באסטרטגיית החברה להשבחת הנכסים הקיימים שלה ופיתוח נכסים וקרקעות עתידי, הן לצורך תמיכת פעילות החברה והן לצורך השכרה לצדדים שלישיים.
בכוונתנו להמשיך לפעול להגדלה עקבית של נתחי השוק שלנו תוך שיפור הרווחיות, וזאת ע"י שלושת מנועי הצמיחה העיקריים – הרחבת ייצור ומכירות של מוצרי הסופר פרימיום TNX, הרחבת מותג הפרימיום טאצ' והמשך מובילות שוק בתחום המותג הפרטי לצד הפעלת הקו החדש במפעל לייצור מוצרי נייר לשוק המוסדי".
21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.01 מיליון בשניב
קרנות נאמנות שמחזיקות את שניב. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.44%
|
4049486.19
|
0.42%
|
7842814.17
|
0.33%
|
88818.96
|
0.26%
|
541766
|
0.26%
|
1152004.07
|
0.24%
|
1375099.22
|
0.23%
|
18190.05
|
0.23%
|
52561.52
|
0.22%
|
73526.85
|
0.21%
|
32214.63