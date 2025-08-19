מגידו מקבוצת אאורה מכרה את חלקה (50%) בקרקע בחיפה לחברת אלמוגים

‏

המהלך מחזק את איתנותה הפיננסית ומאפשר לה ניצול הזדמנויות בשוק.

לאחר גיוס הון של 181 מיליון שקל וגיוס אג״ח של כ-121 מיליון שקל, ועם התזרים ממכירת הקרקע למגידו נזילות גבוהה כך שהיא ממוצבת היטב לכניסה לפרויקטים אטרקטיביים.

הקרקע, שנרכשה בעבר ע״י הנהלה קודמת, אינה ברמת הרווחיות שמגידו מצפה לה, כך שהתמורה תלך בין היתר להשקעה בפרויקטים רווחים יותר.

חברה מגידו מקבוצת אאורה ישראל, העוסקת בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים של נדל״ן למגורים ברחבי הארץ מודיעה כי מכרה את החזקותיה (50%) בקרקע בחיפה לשותפתה בקרקע, חברת אלמוגים, בתמורה לכ-86 מיליון שקל. הקרקע, בשטח של כ-23.2 אלף מ"ר, מיועדת לבניית 406 יח"ד במסגרת תכנית ״מחיר מטרה״ בשילוב השוק החופשי.

להערכת החברה, הרווח לפני מס שינבע כתוצאה מהשלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-6 מיליון שקל ולאחר סילוק ההלוואה של החברה בהיקף של כ- 51 מיליון שקל, התזרים הפנוי שינבע לחברה הינו בסך של כ-34 מיליון שקל, צפוי לשמש לטובת רכישת קרקעות להקמת פרויקטים חדשים ולהגדלת צבר יחידות הדיור של החברה.

בן מיוסט, מנכ״ל מגידו: ״אנחנו בוחנים את הקצאת ההון שלנו באופן שוטף, פועלים להרחיב משמעותית את היקף הפעילות של מגידו ומבצעים טיוב של מצבת הקרקעות שלנו. מכירת הקרקע, שנרכשה לפני כשלוש שנים תחת הניהול הקודם, אינה עונה כיום על שיעורי הרווחיות והפרמטרים העסקיים שלנו. מגידו ממוצבת היטב עם קופת מזומנים של מאות מיליוני שקלים וממוקדת באיתו הזדמנויות עם פוטנציאל השבחה ורווח גבוהים יותר.״

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "רכישת זכויות השותפה בפרויקט מבואות דרומיים חיפה היא צעד נוסף בהרחבת צבר יחידות הדיור שלנו בפריסה גיאוגרפית ארצית, תוך התמקדות בפרויקטים בעלי סיכון נמוך ומימוש מהיר. מעבר להיבט העסקי, מדובר במהלך בעל חשיבות חברתית מהמעלה הראשונה המייצר פתרונות דיור נגישים לזוגות צעירים ולמשפחות מהאזור, בשכונה מתוכננת היטב עם מוסדות חינוך, תשתיות מודרניות ושטחים ירוקים. לפרויקט ניתן היתר בתנאים והבניה צפויה להתחיל בחודשים הקרובים".

רו"ח שי זוזל, מנהל הפיתוח העסקי בקבוצת אלמוגים החזקות: "רכישת חלקו של השותף בפרויקט מבואות חיפה, לצד העסקה אותה השלמנו אתמול לרכישת קרקע בראשון לציון, מהוות נדבך נוסף באסטרטגיה להרחבת צבר יחידות הדיור של החברה. שני הפרויקטים מתאפיינים בזמינות קרובה לבנייה וברמת סיכון נמוכה, שכן מדובר בפרויקטים מסוג מחיר מטרה, בהם 80% מהדירות מיועדות לזכאים מה שמצמצם באופן משמעותי את הסיכון העסקי. מודל מחיר מטרה, שבו עיקר הדירות משווקות לזכאים, מאפשר לנו להחזיר את ההון העצמי בקצב יחסית מהיר ונח ולהמשיך לנתב משאבים להשקעות חדשות שיתמכו בהמשך הצמיחה של החברה".