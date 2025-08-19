מאז השקתו במרץ 2015 מדד בלומברג הזה עלה ב 2800% !

Goldman:
לקוחות ריטיילס ממשיכים להזרים כסף לשוק המניות בזמן שלקוחות ״מקצועים״ (מוסדיים) יושבים על הגדר מתחילת השנה.
מתחילת השנה לקוחות פרטיים קנו קרנות סל בסכום של כמעט 200 מיליארד דולר, לקוחות ״מתוחכמים״ מכרו קרוב ל-30 מיליארד.
התנודתיות הגלומה לחודש אחד במדד נסדק נמצאת ברמה הנמוכה מתחילת השנה ומתקרבת לרמות הנמוכות היסטורית .
״אנחנו מזהים חשיבות גדולה בהגדלת גידורים על שוק המניות לפחות בטווח הקצר״.
MS, מייקל ווילסון אסטרטג מניות ראשי:
״החדשות הטובות הן שלחצי המחירים מהתעריפים נותרו מתונים ביולי. החדשות הפחות טובות הן שאינפלציית השירותים התחזקה ומלחצים בתחום זה קשה הרבה יותר להתעלם מהם.
2. רוב הדוברים מטעם הפד לאחר דוח התעסוקה של יולי הביעו עמדה ״ניטרלית עד יונית״ לגבי הריבית , אך השינוי בטון שלהם היה מתון בהרבה לעומת השינוי בתמחור השוק.
3. אם הפד יאפשר לשווקים לתמחר כמעט בוודאות הורדת ריבית, יהיה קשה מאוד להימנע מהורדה בספטמבר. אנו מצפים שפאוול יאמץ גישה ״ניצית״ יותר״.
עכשיו משהו סופר מעניין לפי דעתי שקראתי בטוויטר באחד החשבונות מאוד חזקים:
כך נראית כיום כלכלת הסטארטאפים בתחום ה־AI: המשתמש משלם 1 דולר לחברת יישום. החברה משלמת 5 דולר לספק מודלי הבסיס, אשר מצדו משלם 7 דולר לספק התשתיות, וזה האחרון משלם לבסוף 13 דולר ליצרן ה־GPU. המערכת מזכירה “בית קלפים” ולכן השאלה היא: באיזו מהירות עלויות יירדו? אם עלויות בביצועים קבועים יירדו בקצב הדומה לחוק מור (מכפיל בערך כל שנתיים), התמונה עלולה להפוך למורכבת מאוד.
עוד כמה נתונים בשביל להמחיש באיזה עולם אנחנו חיים:
מאז השקתו במרץ 2015 מדד בלומברג 7 מופלאות עלה 2800%.
מדד בלומברג 500 בלי 7 מופלאות ממרץ 2015 עלה רק 129% ״המסכנים״.
Goldman Prime Brokerage:
קרנות גידור קונות מניות בסין בקצב הכי אגרסיבי ב-7 שבועות.
המדדים בסין חזרו לרמות הגבוהות שלהם מלפני 10 שנים.
טראמפ כתב היום בלילה ברשתות החברתיות שלאחר הפגישה שנערכה עם זלנסקי ומנהיגים אירופיים נוספים, קיימות תוכניות ראשוניות למפגש בין זלנסקי לפוטין.
בינתיים:
TA-90 : +1.5%
TA-Banks : 1.1%
S&P 500 future : -0.1%
Dax index : +0.3%
Usdils : 3.3850