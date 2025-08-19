פועלים להרחבת יכולת ההפקה וההולכה מהמאגר תמר

הכנסות השותפות בניכוי תמלוגים ברבעון השני הסתכמו לכ-107 מיליון דולר, לעומת כ-99 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם לכ-92 מיליון דולר, לעומת כ-76 מיליון דולר ברבעון המקביל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם לכ-55 מיליון דולר.
הרווח נקי ברבעון השני הסתכם בכ-25 מיליון דולר, לעומת כ-31 מיליון דולר ברבעון המקביל. הקיטון נובע בעיקר מגידול בהוצאות היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) ובהוצאות המימון על רקע התחזקות השקל ביחס לדולר.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון השני הסתכמו לכ-133 מיליון דולר, לעומת כ-122 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השני הסתכמו לכ-107 מיליון דולר, לעומת כ-99 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול נובע בעיקר מעלייה בכמות שנמכרה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו בוצעו עבודות תחזוקה. מנגד, חל קיטון הנובע בעיקר מירידה במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר, כתוצאה מירידת מחיר חבית ברנט אליו צמודים מחירי הגז לייצוא.
ברבעון השני הופקו ממאגר תמר כ-2.59 BCM של גז טבעי, מתוכם כ-1.7 BCM לשוק המקומי וכ-0.89 BCM לייצוא. ברבעון המקביל אשתקד הופקו ממאגר תמר כ-2.26 BCM, מתוכם כ-1.48 BCM לשוק המקומי וכ-0.78BCM לייצוא.
עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון השני הסתכמה לכ-13 מיליון דולר, לעומת כ-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה של כ-5 מיליון דולר בהיקף עבודות התחזוקה שבוצעו ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכן מזיכוי בגין דמי הולכה בסך של כ-2 מיליון דולר הצפוי להתקבל מנתג"ז.
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם לכ-92 מיליון דולר, לעומת כ-76 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) ברבעון השני הסתכמו לכ-34 מיליון דולר, לעומת כ-25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה ברווחי פרויקט תמר ומעלייה בשיעור ההיטל. העלייה ברווחי פרויקט תמר לצורך חישוב ההיטל, המחושבים על בסיס מזומן (דהיינו תקבולים בניכוי תשלומים), נבעה בעיקר מירידה בהשקעות ומעלייה בתקבולים מלקוחות.
הוצאות המימון, נטו ברבעון השני הסתכמו לכ-7 מיליון דולר, לעומת כ-0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מירידת שער החליפין של הדולר לעומת השקל, אשר השפיע בעיקר על שערוך אגרות החוב השקליות של השותפות (סדרה ג').
הוצאות המיסים ברבעון השני הסתכמו לכ-8 מיליון דולר, לעומת כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהירידה ברווח לפני מס. השותפות נישומה לצרכי מס על בסיס מדידה בש"ח, בעוד שמטבע הפעילות של השותפות הינו דולר.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-25 מיליון דולר, לעומת כ-31 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה בהוצאות היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) ומעלייה בהוצאות המימון, כאמור.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם לכ-55 מיליון דולר, לעומת כ-63 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הון השותפות ליום 30 ביוני 2025 הסתכם לכ-605 מיליון דולר, לעומת כ-622 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2024. הקיטון בהון נבע בעיקר מחלוקת דיבידנד למחזיקי יחידות ההשתתפות בסך של כ-70 מיליון דולר, ומנגד גידול מהרווח הכולל בתקופת הדוח בסך של כ-54 מיליון דולר.
החוב הפיננסי, נטו של השותפות לתאריך 30 ביוני 2025 הסתכם לכ-290 מיליון דולר.
אירועים מרכזיים מתחילת שנת 2025:
באפריל 2025 התקשרו שותפי תמר בהסכם למכירת גז טבעי לתחנת הכוח במחזור משולב שעתידה לקום בסמוך למחלף קסם. על-פי ההסכם, התחייבו שותפי תמר לספק לרוכשת כמויות גז יומיות בהיקף שנתי מצטבר מקסימלי של כ-0.8 BCM החל ממועד תחילת האספקה המסחרית, הצפוי בשנת 2029, ולמשך 5 שנים או עד ליום 1 בינואר 2035 (המאוחר מביניהם). להערכת ישראמקו, היקף ההכנסות הכולל שינבע לשותפי תמר מההסכם, עשוי להסתכם בכ- 700-800 מיליון דולר.
ביולי 2025 נחתם בין חלק משותפי תמר לבין חברת החשמל לישראל (חח"י) מזכר הבנות לא מחייב, במסגרתו הסכימו הצדדים על תיקון הסכם חח"י והארכתו עד ליום 31 בדצמבר 2035. להערכת ישראמקו, היקף ההכנסות הכולל שינבע מעסקת מכירת הגז לחח"י בהתאם לעקרונות מזכר ההבנות, עשוי לגדול במהלך השנים 2025-2035 בכ-2.5 מיליארד דולר לסך כולל של כ-8.2 מיליארד דולר (100% מהעסקה). זאת, בהתבסס על הערכות ישראמקו לגבי כמויות הגז שיירכשו בפועל על ידי חח"י.
רון מאור, מנכ"ל ישראמקו: "אנו מסכמים את הרבעון השני לשנת 2025 עם תוצאות תפעוליות טובות, הכוללות הכנסות גבוהות, ותזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת. במהלך הרבעון השני הופקה ממאגר תמר כמות של כ-2.59 BCM של גז טבעי ואנו ממשיכים לפעול להרחבת יכולת ההפקה וההולכה מהמאגר לכ-15 BCM בשנה, לעומת כ-10 BCM כיום.
לאחר סיום הרבעון, חתמנו יחד עם חלק משותפי תמר על מזכר הבנות לא מחייב לתיקון הסכם מכירת הגז לחברת החשמל והארכתו עד סוף שנת 2035. להערכתנו, היקף ההכנסות הכולל שינבע לשותפי תמר מעסקה זו עשוי לגדול במהלך השנים 2025-2035 בכ-2.5 מיליארד דולר לסך כולל של כ-8.2 מיליארד דולר.
אנו ממשיכים לראות במשק החשמל המקומי שוק מרכזי עבורנו, ובמקביל פועלים לפיתוח תשתיות הייצוא למדינות שכנות. בכוונתנו להמשיך ולהשקיע בפיתוח מקורות ותשתיות הגז בישראל, במטרה לתמוך בחיזוק הביטחון האנרגטי של המדינה".
161 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 255.98 מיליון בישראמקו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישראמקו יהש. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
9.71%
|
4978800
|
9.04%
|
6059845.44
|
8.89%
|
1287026.72
|
אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends
|
5.1%
|
1795355.28
|
5.03%
|
2212800
|
5.01%
|
442285.71
|
3.16%
|
2118087.55
|
2.99%
|
322700
|
2.88%
|
209999.33
|
2.36%
|
9104750