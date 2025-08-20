מור השקעות: היקף הנכסים המנוהלים עלה ב 20% מתחילת השנה לכ 170 מיליארד שקלים - המנייה בשיא

מור השקעות מציגה צמיחה בכלל פעילויות החברה ורושמת הכנסות של כ-481.1 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2025 - עלייה של כ-32% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרבעון השני של שנת 2025 עמדו על כ-251 מיליון שקלים, עלייה של כ-42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של חברת האם של בית ההשקעות עמד על כ-69.6 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2025 - עלייה של כ-116% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה האם ברבעון השני של שנת 2025 עמד על כ-38 מיליון שקלים – עלייה של כ-152% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

נציין כי ברבעון השני נרשמו הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות של כ-4.8 מיליון שקלים הנובעת מהענקות חדשות לעובדים במהלך התקופה ומעלייה משמעותית במחיר מניית מור השקעות ומניית מור גמל ופנסיה. החברה רואה חשיבות בשימוש במנגנוני תגמול ארוכי טווח בעלי זיקה לתוצאות הפעילות, שלהערכתה מסייעים בשימור עובדות ועובדים, ובחיבורם לאסטרטגיה העסקית של החברה וחברות הקבוצה.

עם פרסום הדוח הכספי, עדכנה י.ד. מור השקעות על חלוקת דיבידנד בסך של 40 מיליון שקלים, אשר מצטרפים ל-26 מיליון שקלים שחולקו בגין הרבעון הראשון של שנת 2025. נציין כי מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה עומדת על 80% מרווחיה השוטפים הראויים לחלוקה, והדיבידנד שחולק, ביחד עם הדיבידנד שהוכרז כעת, עולים על שיעור זה.

החברה, שבשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי, ומנוהלת על ידי יוסי לוי ואלי לוי – המכהנים כמנכ"לים משותפים ועל ידי יו"ר הדירקטוריון, מאיר גרידיש, ממשיכה להציג עליה בהיקף הנכסים המנוהלים אשר עמדו נכון ל-5 באוגוסט 2025 על כ-169.6 מיליארד שקלים - עלייה של כ-20% בנכסים המנוהלים מתחילת שנת 2025.

בתחום הגמל והפנסיה, נכון ל-5 באוגוסט 2025 מנוהלים נכסים בהיקף של כ-105.8 מיליארד שקלים, מתוכם כ-13.5 מיליארד שקלים בקרנות הפנסיה.

הכנסות מגזר הגמל והפנסיה במחצית הראשונה של שנת 2025 עמדו על כ-297.4 מיליון שקלים, עלייה של כ-23% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר ברבעון השני של שנת 2025 עמדו על כ-148.3 מיליון שקלים, עלייה של כ-26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות המגזר עמדו במחצית הראשונה של שנת 2025 על כ-54.7 מיליון שקלים – צמיחה של כ-69% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת כתוצאה מצמיחה מהותית בהיקף הנכסים המנוהלים.

חברת הגמל והפנסיה דיווחה בדוחותיה הכספיים שפורסמו בשבוע שעבר על חלוקת דיבידנד בסך של כ-16 מיליון שקלים, שמצטרפים ל-14 מיליון שקלים שחולקו בגין הרבעון הראשון של שנת 2025. יצוין כי ביולי 2025 עדכנה מור גמל ופנסיה את תחזית הרווח לפני מס לשנת 2025 כך שיעמוד על פי הצפי על 105 עד 120 מיליון שקלים.

בתחום קרנות הנאמנות, נכון ל-5 באוגוסט 2025 עמד היקף הנכסים המנוהלים על כ-52.5 מיליארד שקלים – עלייה של כ-18% מתחילת 2025 ושיא נכסים היסטורי. היקף הנכסים המנוהל בקרנות סל ומחקות עומד על כ-21.7 מיליארד שקלים.

הכנסות המגזר עמדו במחצית הראשונה של שנת 2025 על כ-157.5 מיליון שקלים, עלייה של כ-63% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר עמדו ברבעון השני של שנת 2025 על כ-90.9 מיליון שקלים, עלייה של כ-95% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות מגזר קרנות הנאמנות במחצית הראשונה של שנת 2025 עמדו על כ-71.3 מיליון שקלים – צמיחה של כ-124% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

השיפור בהכנסות ובתוצאות המגזר נובעים מגידול בהיקף הנכסים הממוצע בתקופה, משינוי בתמהיל הנכסים ומגידול משמעותי בדמי הניהול המשתנים בפעילות קרנות הסל שהוכרו במסגרת ההכנסות של הרבעון השני של שנת 2025.

בתחום ניהול תיקי ההשקעות, מנהלת החברה נכון ל-5 באוגוסט 2025 נכסים בהיקף של כ-10 מיליארד שקלים.

הכנסות התחום (כולל הכנסות בינמגזריות) עמדו במחצית הראשונה של שנת 2025 על כ-20 מיליון שקלים, עלייה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו כ-10.3 מיליון שקלים, עלייה של כ-29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תוצאות המגזר עמדו במחצית הראשונה של שנת 2025 על כ-1.8 מיליון שקלים – צמיחה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות המגזר ברבעון השני ובמחצית נובעת מהמשך מגמת הגידול בנכסי הליבה, על בסיס התשתית שנבנתה בשנים האחרונות. תוצאות הרבעון הושפעו לשלילה בעקבות הוצאה חריגה של תשלום מבוסס מניות.

ההודעה כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, באירועים וגורמים שאינם בשליטת החברה.



