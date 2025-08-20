יפית אטיאס, מנכ״לית משותפת, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה: "לראשונה חצינו את רף 2 מיליארד שקל הכנסות ברבעון."

האסטרטגיה של החברה – לשים את הלקוח במרכז ולתת לו את סל הקניות הזול במדינה, זאת לצד השקעות טכנולוגיות, שבראשן ה'עגלות החכמות', שיפרו את חווית הלקוחות בסניפי הרשת ובכך תרמו לגידול בכמות המבקרים.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-7.6% לכ-459 מיליון שקל; שיעור הרווח הגולמי ירד בכ-0.3% לכ-22.9% כתוצאה מהעמקת המבצעים לצרכנים במטרה לשמר את המחירים הזולים ללקוחות הרשת.

הרווח לפני מס ברבעון הסתכם בכ-82 מיליון שקל, בדומה לרבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-62 מיליון שקל.

במהלך השנה האחרונה פתחה החברה 3 סניפי דיסקאונט מזון ו-5 סניפי פארם ובכוונת החברה להמשיך בהאצת קצב פתיחת הסניפים.

במהלך השנתיים האחרונות הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי המניות בסכום כולל של כחצי מיליארד שקל.

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המלמדות על הכנסות שיא ברבעון שחצו לראשונה את רף ה-2 מיליארד שקל, עלייה בפדיון חנויות זהות הן בפעילות הקמעונאות מזון והן בפעילות הפארם, עלייה בכמות המבקרים בסניפי הרשת בתמיכת העגלות החכמות המשפרות את חווית הקניה בסניפים, ירידה ברווחיות הגולמית בשל העמקת המבצעים לצרכנים, וכן פועלת ליישום התכנית האסטרטגית להאצת קצב פתיחת סניפים.

עיקרי תוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-9.4% לשיא של כ-2.0 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.83 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה של כ-5.2% בפדיון חנויות זהות בפעילות קמעונאות מזון ומפתיחתם של 3 סניפי דיסקאונט חדשים במסגרת יישום התכנית האסטרטגית להאצת קצב פתיחת סניפים חדשים, לצד גידול במכירות רשת גוד-פארם בעקבות עלייה של כ-7.2% בפדיון חנויות זהות ומפתיחתם של 5 חנויות חדשות של פארם.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-7.6% לכ-459 מיליון שקל, בהשוואה לכ-426 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בסך הרווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות, בקיזוז חלקי עם ההתמתנות ברווחיות הגולמית ברבעון בכ-0.3% לכ-22.9% לעומת כ-23.2% ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהעמקת המבצעים במטרה להציע את סל המוצרים הזול ביותר בתקופה של עליית מחירים ויוקר מחיה, וכן בעקבות פתיחת סניפים חדשים והשפעת עליית שכר המינימום ותפעול המרלו"ג.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-91 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח התפעולי נבע בעיקר מגידול בהוצאות תפעול כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים שטרם הגיעו להבשלה מלאה, מגידול בהוצאות פחת עבור השקעות טכנולוגיות ומסיומם של הליכים משפטיים. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-4.5% לעומת כ-5.1% ברבעון המקביל אשתקד, בהשפעת הירידה האמורה בשיעור הרווח הגולמי.

הרווח הנקי של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-62 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווחים נבעה בעיקר מהעמקת המבצעים לצרכן כאמור, כאשר הרווח הנקי לפני מס ברבעון הסתכם בכ-82 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של שנת 2025 עלה לכ-174 מיליון שקל (כ-8.7% מההכנסות), לעומת כ-173 מיליון שקל (כ-9.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:

ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-7.7% לכ-3.85 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.58 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה בפדיון חנויות זהות בפעילות קמעונאות מזון, ומפתיחת סניפי דיסקאונט חדשים.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-6% לכ-897 מיליון שקל, בהשוואה לכ-846 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות שקוזזה חלקית עם הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית במחצית לכ-23.3% לעומת כ-23.7% בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהעמקת המבצעים לצרכנים.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-180 מיליון שקל, בהשוואה לכ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח התפעולי נבע מגידול בהוצאות תפעול כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים שטרם הגיעו להבשלה מלאה, מעלייה בהוצאות השכר ומעליית המדד. שיעור הרווח התפעולי במחצית עמד על כ-4.7% לעומת כ-5.1% בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מירידה ברווחיות הגולמית כאמור.

הרווח הנקי של רשת רמי לוי שיווק השקמה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-132 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה לכ-342 מיליון שקל (כ-8.9% מההכנסות), לעומת כ-338 מיליון שקל (כ-9.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

מאזן ליום ה-30 ביוני 2025 ודגשים עיקריים:

לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר של כ-1 מיליארד שקל, כאשר היקף החוב הפיננסי זניח ועומד על כ-15 מיליון שקל בלבד. קופת המזומנים הגדולה שבידי החברה מאפשר לה לבחון הזדמנויות עסקיות אסטרטגיות, לרבות בדרך של מיזוגים ורכישות. החברה בוחנת כל העת, גם עתה, הצעות מסוג זה.

בנוסף, במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-52 מיליון שקל, בהמשך לחלוקת דיבידנד בסך של כ-228 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה. מאז ההנפקה לציבור בחודש מאי 2007 ועד היום, הכריזה וחילקה החברה דיבידנד בסכום כולל כ-2 מיליארד שקל.

בכוונת החברה להמשיך בהרחבת פעילות סניפי הדיסקאונט - רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה כיום 61 סניפים (מתוכם, 3 סניפים בזכיינות). החברה מזהה פוטנציאל להקמה של כ-25 סניפי דיסקאונט נוספים באזורים חדשים בהם הרשת אינה פועלת כיום, ומעריכה כי פתיחת הסניפים החדשים לא תיצור קניבליזציה לסניפי הרשת הפעילים. בהתאם לכך, בכוונת החברה לפתוח כ-5 סניפי דיסקאונט וכ-13 סניפי פארם במהלך השנה הקרובה. בנוסף, משקיעה החברה באמצעים טכנולוגים מגוונים ומתקדמים שיביאו לשירות טוב יותר ולמגוון גדול יותר של שירותים ללקוחות החברה, לרבות בניית מחסן רובוטי לחלוקה באינטרנט.

מועדון הלקוחות של רמי לוי – הקבוצה מפעילה מועדון לקוחות תחת המותג ״מועדון הלקוחות של רמי לוי״. חברי המועדון נהנים משלל הטבות שאותן ניתן לממש בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט של החברה. ביום 15.7.2025 דיווחה החברה על גיבוש הבנות עקרוניות לגבי הקמתו של מועדון משולב של מזון ותיירות לחברה, לישראכרט ולישראייר. הקמת המועדון המשולב כפופה לקבלת אישורים כדין. שיתוף פעולה עם ישראייר עשוי לתרום למיצוב מועדון הלקוחות של הקבוצה כאחד ממועדוני הלקוחות האטרקטיביים לצרכן בישראל, ולהעניק לחברי המועדון ערכים מוספים משמעותיים בעיקר האפשרות לממש את בנופש בארץ או בחו״ל הטבות שנצברו ברכישת בקבוצה ובעסקים אחרים, אשר יתרמו לגידול במספר חברי המועדון ובהיקף פעילותו.

בתחום פעילות הסלולר, במהלך השנה האחרונה נוספו כ-68 אלף מנויים בפעילות הסלולר של רמי לוי, כך שנכון לסוף רבעון שני 2025 מצבת המנויים עלתה לכ-426 אלף מנויים, בהשוואה לכ-358 אלף מנויים בסוף רבעון מקביל אשתקד.

רמי לוי, מנכ"ל משותף, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה: "אנו מסכמים את הרבעון השני של 2025 עם צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות והתפתחות עסקית נרחבת כאשר על פי הראיה העסקית שלנו, הלקוח ממשיך לעמוד כל העת במרכז כי הצרכן הוא היסוד המרכזי אצלנו בעסק. המשק הישראלי נמצא בתקופה מורכבת ואנו ממשיכים לחזק את מקומנו כרשת דיסקאונט אמיתית המאפשרת להתמודד עם יוקר המחיה. במהלך הרבעון הקפדנו לשמר את רמת המחירים והמשכנו להציע לצרכנים את סל הקניות הזול במדינה כדי שיוכלו להתמודד בצורה אופטימלית עם התקופה המאתגרת. זאת, אף במחיר של הקטנת המרווח הגולמי שלנו, תוך כדי שמירה על איכות המוצרים והשירות המיטבי. בהתאם, הציבור מתברר כחכם והצביע ברגליים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בגידול החד שאנו מציגים ברבעון בפדיון חניות זהות ובכלל הרשת. הגידול במכירות חנויות זהות מרשים עוד יותר כאשר לוקחים בחשבון את הירידה בשיעור הרווח הגולמי.

במהלך השנה האחרונה פתחנו 3 חנויות חדשות ובכוונתנו להמשיך במגמת ההתרחבות ולהנגיש את רשת רמי לוי לעוד מאות אלפי תושבים ברחבי הארץ ולסייע להם להתמודד עם אתגרי יוקר המחיה באמצעות מוצרים איכותיים במחירים זולים. בתוך כך, אנחנו ממשיכים להילחם ביוקר המחייב ולפעול לשיפור מתמיד של השירות, בין היתר באמצעות שילוב חדשנות טכנולוגית, כגון שילוט דיגיטלי על מדפי המוצרים שיאפשר ללקוחות לשלוט טוב יותר במחירי המוצרים, שימוש בעגלות חכמות ('מוביל שופר') שמקצרות את התורים בקופות, פתרונות טכנולוגים לוגיסטיים שמבטיחים מלאי שוטף ברצפת המכירה. אני שולח תפילה לשלומם והצלחתם של חיילי צה"ל, מבקש לחזק את המשפחות השכולות ומשפחות הפצועים ומתפלל לחזרתם של החטופים. היום יותר מתמיד, כוחנו טמון באחדותנו".

יפית אטיאס, מנכ״לית משותפת, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה:" תוצאות הרבעון השני כוללות גידול משמעותי של מעל 5% בחנויות זהות ולראשונה חצינו את רף ההכנסות של 2 מיליארד שקל ברבעון. התוצאות משקפות את הפירות של האסטרטגיה שלנו לשים את הלקוח במרכז, להיות ערים לרוח התקופה ולמצב הכלכלי של האזרחים במדינת ישראל ולהיות ישרים ונאמנים עבור הלקוחות שלנו. אנחנו מקבלים משוב מצוין מהלקוחות על הנאמנות שלנו אליהם וגם בכל הקשור לשילוב העגלות החכמות והשילוט הדיגיטלי וכבר רואים כיצד אמצעים טכנולוגים אלה ואמצעים טכנולוגים לוגיסטים ואחרים שאותם אנו משלבים מייעלים את פעילות הסניפים. נמשיך בהחדרת חדשנות המשרתת את הלקוחות שלנו ומשפרת ומעצימה עבורם את חווית הקניה ברשת. נמשיך גם בפתיחת סניפים חדשים, כאשר בשנה הקרובה אנו צפויים לפתוח עוד 5 סניפי רמי לוי ו-13 סניפי גוד פארם כאשר הרחבת הפעילות תתמוך בשיפור תנאי הסחר מול הספקים ובסופו של דבר ביכולת שלנו להוזיל את המחירים לקהל לקוחותינו. בחודש האחרון סיכמנו תנאים מסחריים עקרוניים למועדון הלקוחות המשותף בשיתוף ישראכרט, רמי לוי וישראייר, מועדון הלקוחות יביא עם אישורו, בשורה ענקית ללקוחות שלנו ויאפשר לנו להעמיק את נאמנות הלקוח שלנו ולאפשר ללקוחות לנפוש בארץ ובעולם באמצעות צבירת נקודות מהקניות שלהם".



