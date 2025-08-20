שוק המניות המקומי מתמחר עסקה ועולה למרות וול-סטריט היורדת - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

למרות השינוי לרעה בוול-סטריט, הבורסה שלנו עלתה מאוד יפה היום וזה ניכר בקרנות: חיוב יומי: ת"א 90 ובנקים, חיוב חודשי: ביטוח, השקעות וקרן מניות, חיוב שנתי: הבנקים ממשיכים לככב עם הביטוח. בצד היורדות נציין יומית את התעשייה הישראלית, ומניות ביטוח, חודשית את מניות הבנייה, ושנתית את הדולר ואג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

מאז החלטת ההכרעה בעזה, שהתחלפה בינתיים לסיכוי לעסקה, הבורסה שלנו עולה יותר מאשר מדשדשת וזה ניכר היטב בקטגוריה הזו, הלוקחת סיכון של עד 20% מניות בתיקי ההשקעה. כך, כל הטווחים ירוקים!! יומית, הקרן של אנליסט מצליחה להוביל עם 0.27% כאשר, ברמה החודשית, אושן יצירה לוקחת את המקום הראשון עם 1.08%. מאז תחילת השנה הקרן של אנליסט חוזרת ובגדול עם 8.15% כאשר שנתית הקרן של פורסט מובילה יפה עם 15.76%.

לבסוף, נציין שהקרן של אילים מובילה עם תשואה די מדהימה של 26.75% עבור שלוש שנים אחורה. שתי קרנות מעוכבות עדכון בגלל הנכסים מחו"ל שיש להן והקרן של אילים ממשיכה להיות הגדולה מכולן עם 2.608 מיליארדי שקלים. היא גם בין המגייסות הגדולות עם 103.13 מיליוני שקלים כאשר המגייסת הגדולה הינה הקרן של אנליסט עם 108.24. וזה די מובן מן הביצועים...

הבורסות

ארה"ב: ישנם ימים בהם אין הסבר נקודתי וברור לתנועה של המדדים ושל המניות. היום, יום שלישי (19-08), היה יום כזה כאשר המדדים סגרו בנמוך היומי עם מדרג שלילה מעניין: S&P500 ירד 0.59%-, מדד הנסדק ירד 1.46%- ותעודת הסל של ה"מופלאות" ירדה ב-1.62%- כאשר נציין את נטפליקס עם 2.48%-, אנבידיה עם 3.50%-, ומטא עם 2.07%-. בקיצור, הגיע רגע מימוש הרווחים מבלי שיהיה לזה טריגר מובן.

יכולים לדבר על ג"קסון הול, או כל מיני סיבות שוק כמו רוחב צר, נזילות קטנה, ועונתיות מתקרבת להיות שלילית, אבל האמת היא שהיה זה יום שבו גם המקרו לא הביא שום סיבה נאותה למימוש כזה. האם הגיע הרגע שבו שלב הפיזור נגמר והקונים האחרונים שמו לב שאין להם למי למכור יותר? עוד שבוע ארוך לפנינו ונראה אם יהיה לזה המשך, עם תוספות של סיבתיות מעניינת. כבני אדם רציונאליים אנו צריכים כאלו גם כאשר הם מראית עין בלבד... הנה סוף היום:





תל-אביב: יום נהדר בבורסה הישראלית חוץ מאשר בביומד, בביטוח, ובמניות הביטחון והנשק. כל שאר הסקטורים עלו יפה מאוד עם רוחב שוק ראוי לציון אחר תקופה לא קצרה של סגמנטציה סקטוריאלית. לגבי חברות הביטחון, העסקה אצלנו ומאמצי השלום של טרמפ באוקראינה מלחיצים את המשקיעים לגבי רווחיות הענף.

אותה עסקה פוטנציאלית מעלה את שאר השוק כי הפסקת אש של 60 יום עדיפה בעיניו (פיננסית) על פני שלב עצים מאוד בעיר עזה ובמחנות המרכז. בכל אופן, ראינו היום (19-08) את המניות הקטנות עולות ב-0.55%, הנדל"ן: 1.06%, הבנקים: 0.87% והטכנולוגיה: 0.71%. כאשר כל אלו מביאים את ת"א 35 לעלייה של 0.58%, ואת ת"א 90 לעלייה של 0.94%. שוב, תמיד טוב לראות עלייה גבוהה יותר במניות היזמות מאשר במניות הכבדות.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-18-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום די "נורמאלי" ביום שני (18-08), כאשר המחזורים הכלליים, עבור כל מניות ת"א 35, ממשיכים להיות קצת יותר גדולים מהרגיל עם 1.737 מיליארדי שקלים מול ה-1.5 הצפויים. למרות זאת, המוסדיים ממשיכים לנמנם עם מחזורי פעילות קטנים מאוד יחסית: קניות: 500.6, מכירות: 316.5, ולכן נטו של 184.0 מיליוני שקלים המהווה נטו חיובי משמעותי למרות החלפת הידיים המינורית של הסחורה. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את מזרחי טפחות עם 8.3-, ואת מבנה עם 9.0-. לעומת זאת, בצד החיובי נציין את הקניות של לאומי (33.2) ואת פועלים (49.6).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



