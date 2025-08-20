מתן רבין, מנכ"ל סולרום: "אנו מסכמים רבעון שני חזק עם צמיחה דו ספרתית"

סולרום החזקות בע"מ, המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי תוצאות הרבעון השני לשנת 2025 והתפתחויות לאחר תאריך המאזן:

הכנסות בסך כ- 20.5 מיליון ש"ח ממכירות מערכות אלקטרוניקה, תקשורת ולייזר ברבעון השני, המהוות צמיחה של כ- 26.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ- 3.9% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

רווח גולמי ממכירות האלקטרוניקה, תקשורת ולייזר ברבעון השני בסך של כ-8 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ- 117.7% ברווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ושיפור בשיעור הרווח הגולמי לכ- 38.8% בהשוואה לכ- 22.5% ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות, כולל משכירות, ברבעון השני בסך כ- 26.8 מיליון ש"ח, המהוות גידול של כ- 59.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי מפעילות מכירות האלקטרוניקה, תקשורת ולייזר ברבעון השני בסך של כ- 3.9 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ- 185.6% ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רווח כולל ברבעון השני בסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל של כ- 1.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

צבר הזמנות ל- 30.6.2025 בסך כ- 60.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 8.4% בהשוואה לכ- 55.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31.12.2024.

לאחר תאריך המאזן דיווחה החברה על הזמנות חדשות בסך כולל של כ- 12.7 מיליון ש"ח, מתוכן הזמנה בסך של כ- 3.7 מיליון ש"ח שהתקבלה במסגרת זכיה במכרז בהיקף של כ- 18.1 מיליון ש"ח.

ביולי 2025 קיבלה החברה הסכם מסגרת לא בלעדי לחמש שנים מחברה ישראלית בתחום הביטחוני לרכישת מוצרי לייזר מסוג QCL בסך כולל של כ-24 מיליון ש"ח.

מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "אנו מסכמים רבעון שני חזק עם צמיחה דו ספרתית בהכנסות וזינוק של מעל לפי שניים ברווח הגולמי מפעילות מכירות מערכות אלקטרוניקה, תקשורת ולייזר, תוך שמירה על שולי רווח גבוהים וגידול ברווח הכולל. תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה משקפות את הביקושים הגבוהים בשוק ונובעות בעיקר מהמיקוד האסטרטגי של החברה בפרויקטים פיתוחיים, המשלבים יכולות הנדסיות גבוהות וביצוע בזמני אספקה מהירים. ההזמנות עליהן דיווחנו לאחרונה ממחישות את הפוטנציאל של פרויקטים מסוג זה לעבור לייצור סדרתי ברווחיות נאותה."

"ברבעון השני ולאחריו השגנו אבני דרך משמעותיות בהסבת טכנולוגיית הלייזר QCL שלנו לשוק הבטחוני, שמעידות על האמון הגובר בטכנולוגיה ובפוטנציאל המסחרי שלה מצד גופים מובילים בתעשייה, כולל הזמנת המשך מלקוח בטחוני גדול בישראל, הסכם מסגרת בהיקף דו ספרתי לחמש שנים מלקוח בטחוני ישראלי נוסף ומענק מרשות החדשנות במסגרת מסלול משותף עם משרד הביטחון לפיתוח לייזרPCSEL QCL חדשני מסוגו, בעל פוטנציאל לפריצת דרך בתחום הלייזרים עתירי ההספק. כל הישג כזה מהווה רוח גבית חזקה נוספת בקידום שיתופי פעולה עם לקוחות אסטרטגיים בארץ ובעולם לשילוב הטכנולוגיה שלנו במגוון רחב של יישומיים צבאיים."

רבין סיכם: "במבט קדימה לרבעונים הבאים, אנו ממוקדים בהרחבת פעילות האלקטרוניקה, התקשורת והלייזר, בדגש על המשך גידול בצבר ההזמנות, תוך שמירה על צמיחה יציבה ורווחית."

תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2025

הכנסות החברה ממכירות ושירותים ברבעון השני לשנת 2025 צמחו בכ- 26.4% והסתכמו בסך של כ- 20.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות ממכירות ושירותים בסך של כ- 16.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובהשוואה להכנסות בסך כ- 19.7 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2025, גידול של כ- 3.9%. הכנסות החברה ממכירות ושירותים במחצית הראשונה לשנת 2025 צמחו בכ- 16.3% והסתכמו בסך של כ- 40.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות ממכירות ושירותים בסך של כ- 34.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות נובעות ממכירות מערכות אלקטרוניקה, מערכות תקשורת ומערכות לייזר. הגידול נבע מהתקדמות בפרויקטים קיימים וכן, מגידול בהיקף ההזמנות שהתקבלו וסופקו בתקופת הדוח. החברה הינה חברה פרויקטלית, המכירה בהכנסה לאורך זמן על-פי תפוקות וקצב התקדמות ביצוע הפרויקטים. ברבעון השני לשנת 2025 הכירה החברה בהכנסות בסך כ- 0.7 מיליון ש"ח ממערכות לייזר.

צבר ההזמנות של החברה נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של כ- 60.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 8.4% בהשוואה לצבר הזמנות בסך של כ- 55.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח דיווחה החברה על הזמנות נוספות בסך כ- 12.7 מיליון ש"ח, מתוכן הזמנה בסך של כ- 3.7 במסגרת זכיה במכרז מסגרת בהיקף של כ- 18.1 מיליון ש"ח. כמו כן, ביולי 2025 קיבלה החברה הסכם מסגרת לא בלעדי לחמש שנים מחברה ישראלית בתחום הביטחוני שהינה לקוח חדש של החברה, לרכישת מוצרי לייזר מסוג QCL המיוצרים על-ידה, בסך כולל של כ-24 מיליון ש"ח.

ההכנסות משכירות ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בסך של כ- 6.3 מיליון ש"ח וכ- 12.7 מיליון ש"ח, בהתאמה, בהשוואה להכנסות משכירות בסך 0.6 מיליון ש"ח ברבעון ובמחצית המקבילים אשתקד. הכנסות אלה נובעות מהסכם ל- 15 חודשים להשכרת שלושת מבני החברה בראש פינה (צ.ח.ר), אשר יועדו במקור לשימוש עצמי, בו התקשרה חברת הבת סולרום אלקטרוניקה ביוני 2024 עם מועצה אזורית גליל עליון, תמורת שכ"ד שנתי בסך של כ- 6 מיליון ש"ח.

ההכנסות משכירות ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 מורכבות מהכנסות של כ- 1.5 מיליון ש"ח וכ- 3 מיליון ש"ח, בהתאמה, בגין השכרת המבנים בצ.ח.ר והכנסות של כ- 4.6 מיליון ש"ח וכ- 9.5 מיליון ש"ח, בהתאמה, בגין התאמת המבנים לשימוש השוכר. החברה צפויה להכיר בעוד כ-3.2 מיליון ש"ח בגין התאמות כאמור עד סוף הרבעון השלישי לשנת 2025, כאשר הכנסות אלה הינן חד פעמיות ואין לצפות להן החל מהרבעון הרביעי של שנת 2025 ואילך. ביולי 2025 נחתם הסכם חדש להשכרת מחצית משלושת המבנים בצ.ח.ר בראש פינה למועצה מקומית חצור הגלילית תמורת כ- 3.5 מיליון ש"ח לשנה עם 3 תקופות אופציה של שנה כל אחת, בתנאי שכירות זהים. יתרת המבנים, המושכרת עד סוף אוגוסט 2025, אשר אינה כלולה בהסכם החדש, מיועדת לשימוש עצמי של חברת הבת ו/או להשכרה למטרת מוסד חינוכי.

סך הכנסות הרבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ- 26.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 59.3% בהשוואה להכנסות בסך כ- 16.8 מיליון ש"ח לרבעון המקביל אשתקד. סך הכנסות המחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בכ- 52.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 50.2% בהשוואה להכנסות בסך כ- 35.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירות ושירותים ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ- 117.7% והסתכם בסך של כ-8.0 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 38.8%), בהשוואה לרווח גולמי ממכירות ושירותים בסך של כ- 3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור רווחיות גולמית של כ- 22.5%). הרווח הגולמי ממכירות ושירותים במחצית הראשונה לשנת 2025 גדל בכ- 63.2% והסתכם בסך של כ- 16.6 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 41.4%), בהשוואה לרווח גולמי ממכירות ושירותים בסך של כ- 10.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור רווחיות גולמית של כ- 29.5%). הגידול ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית נובע מהגידול בהכנסות ממכירות ושירותים ומאסטרטגיית החברה להתמקדות בפרויקטים פיתוחיים, המאופיינים בשיעור רווחיות גבוה יותר ביחס לתקופות קודמות.

סך הרווח הגולמי ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 13.5 מיליון ש"ח וכ- 27.9 מיליון ש"ח, בהתאמה, לעומת כ-4.1 מיליון ש"ח וכ-10.6 מיליון ש"ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח התפעולי ממכירות ושירותים ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ- 185.6% והסתכם בכ- 3.9 מיליון ש"ח (כ- 19.1% מסך ההכנסות ממכירות ושירותים), בהשוואה לרווח תפעולי ממכירות ושירותים בסך של כ- 1.4 מיליון ש"ח (כ- 8.4% מסך ההכנסות ממכירות ושירותים) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ממכירות ושירותים במחצית הראשונה לשנת 2025 גדל בכ- 41.6% והסתכם בכ- 8.3 מיליון ש"ח (כ- 20.6% מסך ההכנסות ממכירות ושירותים), בהשוואה לרווח תפעולי ממכירות ושירותים בסך של כ- 5.9 מיליון ש"ח (כ- 16.9% מסך ההכנסות ממכירות ושירותים) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי ממכירות ושירותים נובע מהגידול בהכנסות וברווח הגולמי ממכירות ושירותים, לצד גידול בהוצאות התפעוליות בתקופת הדוח עקב הוצאות המו"פ המיוחסות להסבת מערכות הלייזר מסוג QCL של החברה לשוק הביטחוני (חלקן לא תזרימיות, בעיקר בגין פחת ותשלום מבוסס מניות) ועקב גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר בשל שירותים מקצועיים הקשורים להיותה של החברה ציבורית, חלקן לא תזרימיות.

סך הרווח התפעולי ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 9.5 מיליון ש"ח וכ- 19.6 מיליון ש"ח, בהתאמה, לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח וכ-6.3 מיליון ש"ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ- 1.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך כ- 0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בכ- 2.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך כ- 0.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הוצאות המימון, נטו, נבעו מעמלות וריבית לבנקים בגין מימון הנדל"ן להשקעה בראש פינה וממימון הגידול בהון החוזר בשל הגידול בהכנסות ממכירות ושירותים.

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 8.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 16.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 5.6 מיליון ש"ח בתקופה המקביל אשתקד. הרווח לפי מס הושפע בחלקו מהכנסות החברה משכירות.

הרווח הכולל ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 6.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל בסך כ- 1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 12.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל בסך כ- 4.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל הושפע בחלקו מהכנסות סולרום אלקטרוניקה משכירות, אשר חייבות במס בשיעור מלא ולא לפי שיעור מס מוטב, בעוד שהכנסות סולרום אלקטרוניקה ממכירות חייבות במס בשיעור כ- 7.5% בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

ה- EBITDA ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 11.9 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- EBITDA בסך של כ- 2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 24.2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- EBITDA בסך של כ- 7.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA - רווח לפני ריבית, מיסים, תשלום מבוסס מניות, פחת והפחתות, כולל את התוצאות שנוצרו לחברה כתוצאה מהסכם השכירות לעיל.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 0.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 1.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 1 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ- 4.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון בתזרים שנבע מפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים וכן, משינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות.

שווי נדל"ן להשקעה (עלות מופחתת) נכון ל- 30 ביוני 2025 עמד על כ- 54.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 53.4 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024 ומיוחס לשלושת מבני חברת הבת, סולרום אלקטרוניקה, בצ.ח.ר ראש פינה, שבנייתם הושלמה ב- 2024 והושכרו ביוני 2024 למועצה אזורית גליל עליון. בתקופת הדוח ביצעה החברה השקעה נוספת במבנים בסך של כ-2.3 מיליון ש"ח.

סך אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 48.8 מיליון ש"ח, ומיועד בעיקרו למימון בניית המבנים בראש פינה. בתקופת הדוח החברה פרעה הלוואות לזמן קצר בסך של כ-1.9 מיליון ש"ח, נטו, החליפה הלוואה לזמן קצר בסך של 9 מיליון ש"ח להלוואה לזמן ארוך בסכום זהה, וכן, נטלה הלוואות לזמן ארוך בסך של כ-3.7 מיליון ש"ח.

ההון העצמי נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 79.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 60.2 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. הגידול בהון נבע מהכרה ברווח כולל בסך של כ- 12.9 מיליון ש"ח ומתמורה בגין הקצאת מניות פרטית בסך של כ- 5 מיליון ש"ח, בניכוי עלויות ההנפקה.

