רציו אנרגיות השלימה במהלך המחצית הראשונה מהלך של מימון מחדש בהיקף של 600 מיליון דולר

השותפות הכריזה על עסקת ייצוא נוספת למצרים, הצפויה להניב הכנסות של כ-35 מיליארד דולר עד 2040 וממצבת את מאגר לוויתן כעוגן אנרגטי אזורי

רציו אנרגיות, המחזיקה 15% ממאגר לוויתן, מדווחת על התוצאות הפיננסיות ונתוני המכירות למחצית הראשונה של שנת 2025. ההכנסות ממכירות והרווח הנקי הסתכמו בכ-159 מיליון דולר וכ-59 מיליון דולר בהתאמה, לעומת המחצית המקבילה ב-2024 בה ההכנסות והרווח הנקי עמדו על כ-185 מיליון דולר וכ-67 מיליון דולר, בהתאמה. הירידה מיוחסת בעיקרה לירידה חד פעמית בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ממאגר לוויתן, הן בשל השבתה מתוכננת מראש של הפעילות במסגרת חיבור הצינור השלישי מהבאר לאסדת ההפקה ותחזוקה שוטפת, והן בשל הפסקה זמנית של הפעילות במהלך מבצע "עם כלביא".

נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2025, השותפות מחזיקה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-177 מיליון דולר לעומת כ-146 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד.

על בסיס תוצאות המחצית הראשונה של השנה, דירקטוריון רציו אנרגיות אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של 40 מיליון דולר. חלוקה זו תצטרף לחלוקה מיוחדת של 50 מיליון דולר שבוצעה ביולי האחרון. השותפות ביצעה חלוקה של 40 מיליון דולר נוספת שבוצעה באפריל, על בסיס התוצאות השנתיות של 2024. סך הדיבידנדים שרציו אנרגיות מחלקת למחזיקי יחידות ההשתתפות שלה עד כה מתחילת 2025, עומד על 130 מיליון דולר.

במחצית הראשונה נמכרו לשווקי הייצוא ולשוק המקומי 4.99 BCM, לעומת 5.41 BCM בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון השני של 2025 נמכרו 2.04 BCM לעומת 2.81 BCM בתקופה המקבילה בשנה שעברה, כאמור בעקבות השבתות מתוכננות לעבודות תחזוקה במסגרת הנחת הצינור השלישי, לצד הפסקת ההפקה הזמנית בזמן "עם כלביא". במחצית הראשונה השנה, המחיר הממוצע ליח' חום עמד על 5.76 דולר לעומת 6.23 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הפעילות בלוויתן חזרה להפקה סדורה עם סיום מבצע "עם כלביא", ומתחילת השנה ועד למועד הדיווח הנוכחי נמכרו כ- 6.8 BCM גז טבעי לכלל השווקים.

בתקופת הדו"ח בוצעו עבודות יזומות במסגרת פרויקט הנחת הצינור השלישי שיאפשר את הגדלת התפוקה של לוויתן ל-14 BCM בשנה, ולפי הערכת המפעילה השלמתו צפויה ברבעון הראשון של שנת 2026.

שותפות לוויתן הודיעה לאחרונה על חתימת הסכם ייצוא משמעותי נוסף עם מצרים, במסגרתו יוגדל הייצוא ב-130 BCM עד שנת 2040, מהלך שצפוי להניב הכנסות של כ-35 מיליארד דולר למאגר לוויתן. זאת בהמשך למגמת ביקוש גוברת לגז הישראלי מצד מצרים ומצד שווקי הייצוא בכלל.

רציו אנרגיות השלימה במהלך המחצית הראשונה מהלך של מימון מחדש בהיקף של 600 מיליון דולר, וזאת לצורך הוזלה משמעותית בעלויות המימון ופריסת חוב יעילה לקראת שלב ההרחבה הבא של פרוייקט לוויתן.

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: "תעשיית הגז הטבעי ממשיכה להוכיח יציבות ולייצר תרומה אסטרטגית למשק, לכלכלה ולמארג היחסים האזורי. הרבעון השני לשנת 2025 התאפיין באתגרים ביטחוניים ובהפסקות יזומות ומתוכננות לצורך פיתוח מאגר לוויתן, ובתום הרבעון השני המאגר חזר לקצב הפקה סדיר. במקביל, במהלך המחצית הראשונה קידמנו מהלכים אסטרטגיים שיאפשרו את הרחבת המאגר והגדלת יכולות ההפקה, מהלך שיגדיל את המכירות לכל השווקים ויחזק את שוק האנרגיה הישראלי.

במהלך המחצית הראשונה השותפות חתמה על הסכם מימון מחדש עם קונסורציום של בנקים ישראלים ובינלאומיים, אשר משפר את מבנה החוב של השותפות, מפחית את עלויות המימון ומבסס את הגמישות הפיננסית לטווח הארוך.

חתימת ההסכם מול מצרים היא אבן דרך משמעותית עבור השותפות במאגר לוויתן. עסקה זו תוביל למימוש הפוטנציאל המלא של מאגר לוויתן, תביא להבשלת התנאים להשקעות הנדרשות בהגדלת ההפקה, תניב הכנסות צפויות של כ-35 מיליארד דולר ותבסס את המאגר כעוגן אזורי התורם ליציבות

האנרגטית במזרח התיכון. ייצוא הגז הוא תנאי הכרחי להשקעות נוספות בהרחבת יכולות ההפקה ובגילוי מאגרים נוספים, המוביל להגדלה משמעותית בתמלוגים לקופת המדינה ולחיזוק יתירות משק האנרגיה הישראלי בכל רגע נתון".



