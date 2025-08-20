אפולו פאוור מודיעה על פרויקט משותף עם קבוצת פולקסווגן לייצור סדרתי

אפולו פאוור מדווחת על פרויקט משותף עם קבוצת פולקסווגן (VW) בהיקף של כ-14.5 מיליון אירו, לאחר קבלת אישור רשמי מענקית הרכב הגרמנית. הפרויקט אשר יתפרס על פני תקופה של 8 שנים, יחל עם תחילת ייצור סדרתי המתוכננת לחודש נובמבר 2026.
בנוסף, הצדדים מנהלים בימים אלו דיונים בנוגע לפיצוי שתקבל אפולו פאוור בגין השינויים שבוצעו בתכולת הפרויקט.
עודד רוזנברג, מנכ"ל אפולו פאוור: "האישור הרשמי מקבוצת VW להזמנה בהיקף של כ-14.5 מיליון אירו מהווה חיזוק משמעותי לבסיס ההכנסות העתידי של אפולו פאוור ולצבר ההזמנות שלנו לשנים הקרובות. שיתוף הפעולה עם יצרן רכב גלובלי מהמובילים בעולם מעיד על אמון מתמשך בטכנולוגיה וביכולת הביצוע של החברה. אנו רואים בהסכם זה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה שלנו, ונמשיך להרחיב את פעילותנו בשוקי היעד הבינלאומיים תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של תעשיית הרכב".
היריעות הסולאריות של אפולו פאוור משולבות בדגם של יונדאי, צילום: אפולו פאוור