תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

אפולו פאוור מודיעה על פרויקט משותף עם קבוצת פולקסווגן לייצור סדרתי

בהיקף כולל של כ-14.5 מיליון אירו

 

 
עודד רוזנברג, מנכ״ל אפולו פאוור, צילום: אורן אביביעודד רוזנברג, מנכ״ל אפולו פאוור, צילום: אורן אביבי
 
אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2025

אפולו פאוור מדווחת על פרויקט משותף עם קבוצת פולקסווגן (VW) בהיקף של כ-14.5 מיליון אירו, לאחר קבלת אישור רשמי מענקית הרכב הגרמנית. הפרויקט אשר יתפרס על פני תקופה של 8 שנים, יחל עם תחילת ייצור סדרתי המתוכננת לחודש נובמבר 2026.

בנוסף, הצדדים מנהלים בימים אלו דיונים בנוגע לפיצוי שתקבל אפולו פאוור בגין השינויים שבוצעו בתכולת הפרויקט.

עודד רוזנברג, מנכ"ל אפולו פאוור: "האישור הרשמי מקבוצת VW להזמנה בהיקף של כ-14.5 מיליון אירו מהווה חיזוק משמעותי לבסיס ההכנסות העתידי של אפולו פאוור ולצבר ההזמנות שלנו לשנים הקרובות. שיתוף הפעולה עם יצרן רכב גלובלי מהמובילים בעולם מעיד על אמון מתמשך בטכנולוגיה וביכולת הביצוע של החברה. אנו רואים בהסכם זה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה שלנו, ונמשיך להרחיב את פעילותנו בשוקי היעד הבינלאומיים תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של תעשיית הרכב".
 


היריעות הסולאריות של אפולו פאוור משולבות בדגם של יונדאי, צילום: אפולו פאוור

x