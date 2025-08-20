פרויקט ייצור ספינות ה'רשף' צפוי להעלות הילוך בקצב הייצור בשנים 2026 - 2028

ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 עלו בכ-29% לכ-737.4 מיליון שקל; ה-EBITDA הסתכם לכ-75.1 מיליון שקל.

ברבעון השני עלו הכנסות החברה בכ-17% לכ-352.1 מיליון שקל וה-EBITDA הסתכם בכ-33 מיליון שקל.

לחברה מנועי צמיחה משמעותיים בהם מתקן הממגורות שצפוי להתחיל לפעול בהמשך השנה, והרחבת הפעילות בתחום ההובלה הימית בהמשך לרכישת אוניית מטען גדולה בהיקף של 39,000 טון; במקביל, תגדל בהדרגתיות תרומתו לתוצאות של פרויקט ייצור ספינות ה'רשף'.

חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ דיווחה את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני גדלו בכ-17% לכ-352.2 מיליון שקל, לעומת כ-301.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר משיפור משמעותי במגזר חומרי הבניה ומגזר הנמל ביחס לרבעון המקביל אשתקד אשר אופיין בהאטה עקב השפעת פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' ומאז הסתמנה חזרה הדרגתית לפעילות מלאה. השפעה זו קוזזה בחלקה בשל קיטון במגזר המספנה בעקבות סיום פרויקטים.

במגזר חומרי הבניה, בניהולו של מנכ"ל סימנט, איל הכט, ההכנסות ברבעון צמחו בכ-30% לכ-241 מיליון שקל בהשוואה לכ-185.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נרשם על אף השפעת מבצע 'עם כלביא' בחודש יוני, אשר במהלכו צומצמה הפעילות באתרי הבניה וכן גידול בהכנסות המותג הפרטי. רווחי המגזר צמחו בכ-24% לכ-20.1 מיליון שקל (8% מההכנסות), בהשוואה לכ-16.2 מיליון שקל (כ-9% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024.

במגזר הנמל, בניהולו של מנכ"ל החברה ונמל מספנות, צבי שכטרמן, ההכנסות ברבעון גדלו בכ-18% לכ-43.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מחזרה להיקפי פעילות טרום המלחמה. יצוין, כי העלייה בהיקפי הפעילות לא נוצלה במלואה בשל מגבלת זמינות רציפים - רציף ששימש לבניית כלי שייט של המספנה (והוחזר לנמל בסוף הרבעון השני) ורציף נוסף שנחסם לטובת הקמת פרויקט הממגורות (והצפוי לשוב לפעילות שוטפת לקראת סוף השנה). הרווח המגזרי ברבעון הסתכם לכ-7.8 מיליון שקל (18% מההכנסות), בהשוואה לכ-10 מיליון שקל (27% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. השינוי ברווחיות נובע משינוי בתמהיל המוצרים.

במגזר המספנה, בניהולו של מנכ"ל המספנה איתן צוקר, ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-47 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מסיום פרויקטים, בעוד שפרויקט ספינות ה'רשף' בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל שעליו חתמה החברה בסוף שנת 2024 מול משרד הביטחון, טרם קיבל ביטוי משמעותי בתוצאות, והוא צפוי להיכנס לשלבי ביצוע מתקדמים בעיקר בשנים 2026 - 2028. צבר ההזמנות במגזר המספנה עומד נכון לפרסום הדוח על כ-2.5 מיליארד שקל. רווחי המגזר הסתכמו לכ-3.8 מיליון שקל (8% מההכנסות), בהשוואה לכ-5.9 מיליון שקל (9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר ההובלה הימית, בניהולו של תמיר בן ליש, ההכנסות ברבעון צמחו בכ-59% לכ-21 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול נובע מביצוע עסקאות של הפעלת אוניות עבור לקוחות במגזר הנמל. הרווח המגזרי ברבעון הסתכם לכ-2.6 מיליון שקל (12% מההכנסות), בהשוואה לכ-7 מיליון שקל (53% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. במהלך הרבעון השני של שנת 2025 שתי אוניות ביצעו תחזוקה תקופתית בחלק מתקופת הדוח ולא התאפשר להן לייצר הכנסות. יצוין כי הרווח במגזר ברבעון המקביל אשתקד כלל רווח הון ממכירת אוניית מטען.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם לכ-34.3 מיליון שקל, לעומת כ-40.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-0.6 מיליון שקל, לעומת כ-18.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. השינוי נובע בעיקר מירידה במגזר המספנה עקב סיום פרויקטים, בעוד פרויקט בניית הרשף נמצא בתחילתו כאמור, וכן מרווחי הון שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד ממכירת אוניות.

ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-33 מיליון שקל, לעומת לכ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024.

החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2025 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-0.7 מיליון שקל, לעומת כ-18.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025:

סך ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 עלו בכ-29% לכ-737.4 מיליון שקל, לעומת כ-571.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה עלה לכ-77.3 מיליון שקל, לעומת כ-75.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות, נטו בתקופה הסתכמו לכ-0.9 מיליון שקל, לעומת כ-13.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024, בה נכללו רווחי הון ממכירת שתי אוניית מטען.

הרווח התפעולי בחציון הסתכם לכ-17.4 מיליון שקל, לעומת כ-32.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2024.

הרווח הנקי לבעלי המניות במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם לכ-12.3 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.6.2025 עומד על כ-947.1 מיליון שקל (מתוכו כ-941.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה 44% מסך נכסי החברה.

נכון ל-30.6.2025 לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-456.8 מיליון שקל. הגידול לעומת הדוח השנתי ל-2024 נובע בעיקר בשל קבלת מקדמות בפרויקטים במגזר המספנה.

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2025 עם תנופת פעילות גדולה לקראת פיתוח והרחבת פעילותינו. למרות הירידה בפעילות בעקבות מבצע 'עם כלביא' בחודש יוני, סיימנו את התקופה עם עלייה בהיקף ההכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהסתכלות קדימה, אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה העסקית שלנו, שתביא לידי ביטוי כבר בעתיד הנראה לעין את תרומתם החיובית של מספר מנועי צמיחה ועוגנים עסקיים בכל אחד מתחומי הפעילות שלנו.

בתחום המספנה, פרויקט ייצור ספינות ה'רשף' בהיקף של כ- 2.4 מיליארד שקל צפוי להעלות הילוך בקצב הייצור בשנים 2026 - 2028 ואיתו קצב ההכרה בהכנסות.

בתחום הנמל, הפעילות במשק חזרה לרמתה טרום המלחמה, ובהתאם אנו מציגים עליה במחזור וברווחיות. בסוף הרבעון השני הוחזר לזמינות רציף ששימש לצורך בניית כלי שייט של המספנה, ויחד עם החזרה הצפויה בהמשך השנה של הרציף המשמש כיום להקמת פרויקט הממגורות, אנו מעריכים המשך עלייה בהיקפי פעילות המגזר. זאת, במקביל לקפיצת המדרגה העסקית שיניב מתקן הממגורות כשיחל לפעול.

פרויקט הממגורות המשמעותי והחדשני שלנו צפוי להתחיל לפעול ברבעון הרביעי של השנה באופן מדורג, ולהרחיב את פעילות הנמל לפריקת תבואות תוך יעילות מירבית, ושימוש באוטומציה מתקדמת.

בתחום חומרי הבניה נמשכה מגמת הצמיחה בהכנסות, וזאת על אף פגיעה מסוימת עקב מבצע 'עם כלביא', ואנחנו ממשיכים לפעול לקידום המותג 'CIMENT'.

בסוף הרבעון השני הושלמה רכישת אוניית מטען גדולה בעלת כושר נשיאה של 39,00 טון שצפויה לתרום לתוצאות בפעילות בתחום ההובלה הימית ברבעונים הבאים.

פעילות הרכבת שהחלה לפעול מתוך הנמל בתחילת השנה מאפשרת התייעלות תפעולית, קיצור לוחות הזמנים וחיסכון בעלויות ובזיהום סביבתי.

כל אלו מביאים אותנו להיות בהחלט אופטימיים בהסתכלות קדימה, כאשר אנו מכוונים עתה גם לשווקים הבינלאומיים, ובסוף הרבעון השני הגשנו הצעה לרכישת נמל לבריון שביוון במסגרת מכרז, כאשר מטרתנו היא גיוון מקורות ההכנסה שלנו גם מחוץ לישראל, בתחום בו נוכל למנף את הידע הנצבר והניסיון של הקבוצה".



