חדש: מסלול מקוצר לעמותות המבקשות אישור לזיכוי במס עבור תורמים

 

 
רשות המסים בישראל
20/08/2025

רשות המסים השיקה שירות חדש שמטרתו לשפר את השירות עבור המגזר השלישי בישראל. החל מהיום, מוסד ציבורי המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), יוכל להגיש בקשה לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה ב"מסלול ירוק" המהווה מסלול מזורז לקבלת האישור. 

קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנה למוסד שקיבל את האישור הטבות מס שונות. בין היתר, היא מקנה לתורמים לאותו מוסד זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, בכפוף לתקרות ולסכומים הקבועים בחוק. 

המסלול הירוק מיועד למוסדות ציבור העומדים בתנאים לקבלת האישור ועומדים גם בתנאים נוספים, כגון: מחזור פעילות שלא עולה על 150,000 ₪, מטרות פעילות מובהקות בתחומי: תרבות, סעד, דת, חינוך, ספורט ומדע, ללא כל פעילות אחרת מלבד פעילות ציבורית המפורטת לעיל, ללא החזקה במקרקעין אשר אינם משמשים לפעילות המוסד הציבורי, ללא החזקה בני"ע בשווי של 150,000 ₪, ללא החזקה באמצעי שליטה בתאגידים קשורים וכיו"ב. 

רשימת התנאים המלאה מופיעה בטופס הבקשה באתר רשות המסים. 

x