טויוטה מאיצה את חדשנות ייצור הרכב באמצעות טכנולוגיית הדפסת תלת-ממד של סטרטסיס

סטרטסיס (נאסד"ק: SSYS), החברה המובילה בעולם בייצור מדפסות תלת-ממד, הודיעה כי חטיבת הנדסת הייצור של ענקית הרכב טויוטה מאיצה את החדשנות בקווי הייצור שלה באמצעות שיתוף הפעולה האסטרטגי עם סטרטסיס. יצרנית הרכב מאפשרת לעובדי מפעל הרכב שלה לשלב בקלות טכנולוגיית הדפסה תלת־ממדית מתקדמת בתהליך הייצור, ולהפוך כלים, מתקנים ותבניות מקונספט ראשוני לאב־טיפוס עובד בתוך יום אחד בלבד.

במסגרת שותפות שנמשכת יותר מ־10 שנים עם סטרטסיס, למהנדסי טויוטה יש גישה למדפסות תלת־ממד תעשייתיות ולחומרים מתקדמים שנועדו לעמוד בתנאים הקשוחים של המפעל. הפולימרים עתירי הביצועים של סטרטסיס מפחיתים את התלות בספקים חיצוניים ובזמני אספקה ארוכים, ומעניקים לצוותי ההנדסה שבחזית את היכולת לבצע איטרציות מהירות ולהתאים את עצמם לצרכים המשתנים של קו הייצור בזמן אמת.

טויוטה משתמשת כיום במדפסות Stratasys F3300, F900, Origin One, F770, Neo800, H350, F370, J850 ו-Fortus 450mc לצורך ייצור כלים עמידים לקווי הייצור, חלקים סופיים לשימוש תעשייתי ואבות־טיפוס פונקציונליים, בכל מתקניה בצפון אמריקה. צפו כיצד טויוטה עושה שימוש בייצור באמצעות טכנולוגיית הדפסת תלת-ממד (Additive Manufacturing) בסרטון זה.

באמצעות שילוב פתרונות ההדפסה התלת־ממדית התעשייתיים של Stratasys בכלל מתקניה בצפון אמריקה, טויוטה מסוגלת להפוך רעיונות לכלים עמידים ומותאמים אישית, שתומכים בתהליכי העבודה, משפרים את בטיחות העובדים ועמידים בפני שחיקה ובלאי. חלק ניכר מהעשייה הזו מתבצע במעבדת ההדפסה של טויוטה (Toyota Add Lab) - מרכז ההדפסה בתוספת חומר של החברה, שנפתח בינואר 2023 ומוקדש להאצת המחקר, הפיתוח והחדשנות בקווי הייצור.

דאלאס מרטין, מהנדס הדפסה בתלת-ממד בטויוטה צפון אמריקה: "לפעמים אנחנו מתחילים מכלום, רק סקיצה על דף או רעיון שיש לנו בראש. אנחנו יכולים לדגם אותו דיגיטלית, וכבר למחרת להחזיק ביד חלק עובד. הקצב הזה מאפשר לנו לפעול במהירות, ליישם פתרונות בטיחותיים יותר ולהמשיך ולשפר את התהליכים שלנו שוב ושוב".

שיתוף הפעולה בין שתי החברות משקף את המחויבות הרחבה יותר של סטרטסיס לסייע למובילי תעשיית הרכב לשנות את תהליכי הייצור שלהם באמצעות פתרונות הדפסה בתוספת חומר שהם ניתנים להרחבה, חסכוניים ומקדמים חדשנות. מתבניות ומתקנים ועד עזרים ארגונומיים וכלי הרכבה מורכבים - הייצור באמצעות טכנולוגיית הדפסת תלת-ממד מסייע לצוותים של טויוטה להתמודד עם אתגרי הייצור במהירות ובגמישות חסרות תקדים.

"הדפסת תלת־ממד שינתה לחלוטין את הדרך שבה הצוותים שלנו משתפים פעולה ומחדשים", אמרה ליסה בדנר, מנהלת קבוצתית בהנדסת הייצור בטויוטה צפון אמריקה. "במקום לשלוח רעיון החוצה ולהמתין שבועות לחלק מוכן, אנחנו מייצרים אותו בעצמנו, משפרים אותו עוד באותו יום ומכניסים אותו לקו הייצור מהר יותר. זה לא רק עניין של מהירות - מדובר ביכולת להעניק לאנשים שלנו כלים לחשוב אחרת ולפעול באופן מיידי".

בזכות החדשנות של מעבדת Add Lab הצליחו מהנדסי טויוטה לתכנן מחדש מתקן להרכבת דלתות לרכב - ולהפיק בתוך ימים בודדים כלי קל יותר וארגונומי יותר, במפעל עצמו. במקרה נוסף, הם פיתחו תבנית ייחודית ליישור חלונות רכב, שהפכה משימה שדרשה כמה עובדים למשימה שניתן לבצע לבד - ובכך שיפרה גם את הבטיחות וגם את היעילות.

ריץ׳ גאריטי, מנהל תחום התעשייה בסטרטסיס: "טויוטה היא דוגמה בולטת לאופן שבו יצרנים מובילים עושים שימוש בהדפסת תלת־ממד כדי ליצור השפעה תפעולית ממשית. הצוותים שלהם משתמשים בטכנולוגיה שלנו כדי לפעול מהר יותר, להסתגל בזמן אמת ולבנות סביבות ייצור בטוחות ויעילות יותר. אנחנו גאים לתמוך בשותפה שמביאה רעיונות נועזים לידי מימוש מדיד ומשמעותי על רצפת הייצור".