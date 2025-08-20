תורפז תעשיות גייסה בהצלחה כ-330 מיליון ש"ח

קבוצת תורפז תעשיות (TASE: TRPZ) חברה גלובלית מובילה המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תמציות ריח, פתרונות טעם וחומרי גלם ייחודיים מודיעה על השלמת הנפקת הון במסגרתה גויסו כ־330.4 מיליון ש"ח. במסגרת ההצעה הקצתה החברה 7,105,000 מניות רגילות למשקיעים מוסדיים במחיר של 46.5 ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של כ־8.8% על מחיר הסגירה בבורסה בתל אביב ליום המסחר האחרון (51 ש"ח למניה).
ההנפקה בהובלת לידר זכתה לביקושים גבוהים ובוצעה בהשתתפות גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי. בין המשקיעים הבולטים נמצאים קבוצת הפניקס, שקיבלה 1,055,000 מניות ומגדל שקיבלה 1,505,000 מניות.
תורפז מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה שלה, הכוללת מיזוגים ורכישות לצד השקעה בצמיחה אורגנית ופיתוח היכולות העסקיות של החברה.
קרן כהן חזון, מנכ"לית ויו"ר קבוצת תורפז: “אנו מודים על האמון שמגלים בנו הגופים המוסדיים, שבוחרים לצעוד איתנו את הדרך. ההשקעה תחזק את מבנה ההון של החברה ותספק בסיס איתן להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה, במטרה לייצר ערך מהותי ומתמשך עבור בעלי המניות.”