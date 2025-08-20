גילת זכתה בחוזה של יותר מ-60 מיליון דולר

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בשירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי החטיבה המסחרית שלה זכתה בהזמנות בשווי של יותר מ-60 מיליון דולר ממפעיל לוויינים מוביל עבור טרמינלי ESA Stellar Blu Sidewinder. אספקת ההזמנות צפויה להתבצע במהלך 12 החודשים הקרובים.
הזמנות אלו, עבור מאות טרמינלים של Sidewinder, התקבלו בעקבות זכייה של מפעיל הלווייניים בהסכמים חדשים עם חברות תעופה. במסגרת ההזמנות תסופק לראשונה אנטנת ה-Sidewinder’s כפתרון OEM line-fit solution של חברת בואינג (Boeing).
"ה- Sidewinderמבית Stellar Blu מגדיר מחדש את שוק הקישוריות בטיסה עם ביצועים וגמישות הנדרשים כיום על ידי הלקוחות בתחום התעופה", אמר טרייסי טרנט, נשיא Gilat Stellar Blu. "מומנטום זה גם פותח הזדמנויות משמעותיות להתרחבות לשווקים בעלי ערך גבוה כמו VVIP ומטוסי משימה מיוחדים, ומספק פתרונות מתקדמים אשר נותנים מענה לדרישות הקישוריות התובעניות ביותר".