העסקה בה סלקום נעתרת להצעת הפניקס - אושרה

סלקום מוכרת את חלקה ב-IBC במעל לחצי מיליארד שקל.
סלקום מדווחת כי העסקה למכירת חלקה ב-IBC בתמורה לסך של 520 מיליון שקל, אושרה ברשות התחרות היום (ד').
כזכור, בחודש יוני האחרון הודיעה סלקום כי היא נעתרת להצעת הפניקס למכירת מלוא החזקותיה ב-IBC. כיום מחזיקה החברה 23.3% מהמיזם, לצד חברת HOT, קרן תש"י וחברת החשמל.
עם השלמת העסקה, צפויה החברה להכיר ברווח הון, לפני מס, בגובה הפער בין תמורת המכירה, בסך של 520 מיליון שקל, לבין עלות ההשקעה בשותפות IBC, אשר נכון לדו"ח החברה שפורסם בחודש מרץ האחרון, עומדת על כ-120 מיליון ש"ח.
השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור משרד התקשורת והגורמים המממנים של IBC.
כזכור, בשבוע שעבר פרסמה סלקום את התוצאות הכספיות לרבעון ה-2 של שנת 2025, בהן דיווחה על הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, 64 מיליון שקל. עוד ציינה, כי בשנה החולפת, הקטינה את החוב של החברה ב-266 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה חברת מעלות S&P כי היא מעלה את דירוגה של סלקום ל-ilAA- הגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות.