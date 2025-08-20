דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "צמיחה משמעותית בהכנסות בכל תחומי הפעילות"

צמיחה רוחבית בהכנסות הקבוצה – עלייה של 26% ברבעון ו־37% במחצית, עם תרומה משמעותית מרכישות אסטרטגיות ו־EBITDA יציב של 97 מ' ש"ח ברבעון ו־189 מ' ש"ח במחצית.

המסחר העצמאי חצה את רף 65 אלף חשבונות– לצד המשך חדשנות והרחבת השירותים באפליקציית IBI SMART.

חברת הקרנות המגייסת הגדולה בענף מתחילת השנה , עם גידול מואץ בהכנסות.

צמיחה בהכנסות וברווחיות פעילות הסוכנויות – לאחר השלמת מיזוג סוכנות נטו והטמעת הפעילות המלאה.

חלוקת דיבידנד נוספת לאחר תאריך המאזן– סך הדיבידנדים שחולקו והוכרזו מתחילת השנה מסתכם ב-125 מיליון ש"ח.

הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 צמחו ב־26% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו בכ-348.8 מיליון ש"ח. במחצית השנה הראשונה רשמה החברה צמיחה של כ־37% בהכנסות. הצמיחה נבעה מעלייה רוחבית בכלל מגזרי הפעילות, לצד תרומה משמעותית מרכישות אסטרטגיות שבוצעו בשנה האחרונה –נקסטאייג’, קרנות הנאמנות של פסגות, נטו ואיחוד פעילות החיתום.

הכנסות שירותי המסחר והמשמורת ברבעון השני של 2025 עלו ב־11% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו בכ־85.7 מיליון ש"ח. הגידול נבע משלושת מנועי ההכנסה המרכזיים: פעילות הברוקראז' המוסדי (32 מיליון ש"ח), המסחר העצמאי (37 מיליון ש"ח) והמגזר העסקי ואחר (16.7 מיליון ש"ח). עם זאת, ההכנסות הושפעו לשלילה מירידת שער הדולר.

פעילות המסחר העצמאי באמצעות אפליקציית IBI SMART ממשיכה בצמיחה מואצת, עם פתיחה של למעלה מ־7,400 חשבונות חדשים ברבעון והגעה לסך כולל של כ־65,000 חשבונות פעילים בסוף התקופה. במקביל, החברה חיזקה את המובילות הטכנולוגית, קידמה מהלכי חדשנות והרחיבה את מגוון השירותים באפליקציה – לשיפור חוויית הלקוחות ולתמיכה בצמיחה עתידית.

ה־EBITDA מפעילות שירותי המסחר והמשמורת הסתכם בכ־21.1 מיליון ש"ח, לעומת כ־27.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה נבעה כאמור מהשפעה שלילית של השינוי בשער החליפין.

פעילות הקרנות וניהול התיקים המשיכה ברבעון השני של 2025 לצמוח בהכנסות וברווחיות: ההכנסות הסתכמו בכ־79.3 מיליון ש"ח – עלייה של 43% (בנטרול עסקה חד פעמית ברבעון מקביל), וה־EBITDA מהפעילות הסתכם בכ־18.1 מיליון ש"ח – כמעט הכפלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. חברת הקרנות ממשיכה להוביל את הענף כגוף המגייס הגדול ביותר מתחילת השנה ועד לסוף הרבעון השני עם נכסים בהיקף של 77.6 מיליארד ש"ח. תחום ניהול התיקים ממשיך לצמוח - הנכסים המנוהלים הסתכמו בכ-47 מיליארד ש"ח, לעומת כ־44.5 מיליארד ש"ח בסוף 2024.

הכנסות קבוצת IBI קפיטל הסתכמו ברבעון השני של 2025 בכ־62 מיליון ש"ח – גידול של כ־36% לעומת הרבעון המקביל, המשקף תרומה משמעותית מרכישת נקסטאייג'. שילוב נקסטאייג' בפעילות הקבוצה העמיק את סל השירותים הפיננסיים לחברות הייטק וסטארט־אפים. כמו כן, במסגרת התכנית האסטרטגית קפיטל שואפת גם להקים סניף של נקסטאייג' בארה"ב למתן שירותי כספים ופיננסים לחברות הייטק אמריקאיות, וכן הקמת מנהל הסדרים ייעודי לעובדי הייטק, המספק פתרונות מתקדמים ללקוחות החברה. מהלכים אלו משקפים את המשך שילוב פעילות נקסטאייג' בקבוצת IBI, כאשר תרומת הסינרגיה המלאה מהרכישה טרם באה לידי ביטוי באופן מלא בתוצאות הכספיות.

ה- EBITDA מפעילות זו הסתכם בכ-18.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-27.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווחיות ברבעון המקביל הושפעה באופן חריג מריכוז יוצא דופן של עסקאות מיזוג ורכישה שהתנקזו כולן לאותו רבעון.

הכנסות פעילות קרנות ההשקעה האלטרנטיביות הסתכמו ברבעון השני של 2025 בכ־35 מיליון ש"ח – בדומה לרבעון המקביל. קרנות הגידור הפרטיות ממשיכות בגיוסים משמעותיים, והיקף הנכסים המנוהל בהן הגיע לכ־1 מיליארד ש"ח. במהלך הרבעון הושקה קרן דאטה קום2 להשקעה בנכסים בחוות שרתים, כחלק מהאסטרטגיה להעמקת הפורטפוליו וגיוון מקורות ההכנסה. בנוסף, קרן קוואליטי נכנסה באופן משמעותי לתחום המשכנתאות הארוכות – לראשונה בהשתתפות משקיעים מוסדיים.

ה־EBITDA מפעילות זו הסתכם בכ־6.3 מיליון ש"ח, לעומת כ־11.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה ברווח המגזרי נבעה בעיקר מהשפעה שלילית של שער החליפין של הדולר, וכן משינוי בעיתוי ההכרה בדמי הצלחה, אשר הוביל לכך שנכון למועד פרסום הדוח טרם הוכרו הכנסות צבורות מדמי הצלחה בהיקף של כ־16.1 מיליון ₪.

הכנסות מפעילות הסוכנויות הפנסיוניות והפיננסיות הסתכמו ברבעון השני של 2025 בכ־60.2 מיליון ש"ח – גידול של כ־94% (בנטרול רווח חד פעמי ברבעון הנוכחי של כ-13.6 מיליון ₪ שנבע ממעבר לשליטה בתיק פעילות נטו) לעומת הרבעון המקביל. תוצאות הרבעון משקפות פעילות מלאה לאחר השלמת רכישת פעילות נטו באפריל 2025. במהלך התקופה הושלמה קליטת עובדי המטה של נטו, שהשתלבו באופן מלא בסניפי ארבע עונות. במקביל, הורחב מערך המתכננים הפיננסיים ויועצי ההשקעות, ונפתחו שלוחות וסניפים חדשים בפריסה גיאוגרפית רחבה.

הכנסות חברת החיתום ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ־20.5 מיליון ש"ח, וה־EBITDA הסתכם בכ־10.7 מיליון ש"ח. העלייה בהכנסות וברווחיות לעומת התקופה המקבילה נבעה מגידול בהיקפי הפעילות בשוק ההנפקות במהלך התקופה, וכן מעליית ערך השקעות לט"א בקרן מנור בהיקף של 9 מיליון ש"ח, לאור כך שבמהלך הרבעון הושלמה בהצלחה הנפקה ראשונה (IPO) של חברת פורטפוליו של הקרן.

ה־EBITDA של הקבוצה ברבעון השני של 2025, הסתכם בכ-97.4 מיליון ש"ח לעומת 113.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. במחצית הראשונה של השנה ה- EBITDA הסתכם בכ-189.1 מיליון ש"ח עלייה קלה לעומת תקופה מקבילה. הוצאות הפחת וההפחתות כולל עודפי עלות במחצית הסתכמו בכ-34 מיליון ש"ח, לעומת 18.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הגידול בהוצאות פחת והפחתות נובע בעיקר מהפחתות נכסים לא מוחשיים, שגדלו כתוצאה מרכישות שבוצעו בשנת 2024 – בהן קרנות נאמנות, נקסטאייג' ופעילות סוכנות נטו.

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני בכ־36.8 מיליון ש"ח. הירידה ברווח לעומת התקופה המקבילה נבעה מהשפעה שלילית של שע"ח ברבעון, מהוצאות בגין התרחבות הפעילות כולל קליטת עובדים, הוצאות שיווק, מיתוג ומחשוב, וכן הוצאות פחת גבוהות בגין הרכישות.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 30.6.2025 עומד על כ-870 מיליון ש"ח.

דירקטוריון החברה אישר לאחר תאריך המאזן חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 25 מיליון ש"ח. סך הדיבידנדים שחולקו והוכרזו מתחילת השנה מסתכם בכ־125 מיליון ₪.

דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "אנחנו מסכמים מחצית עם צמיחה משמעותית בהכנסות בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, תוך המשך פיתוח מואץ ורוחבי של מנועי צמיחה חדשים וקיימים. הרבעון התאפיין בהמשך גיוסים נרחבים בקרנות הנאמנות – במיוחד בקרנות המסורתיות ובקרנות הגידור בנאמנות, שהפכו למנוע הכנסות יציב וצומח. היקף הנכסים המנוהל בקרנות הגיע לאחר תקופת הדוח לכ־80 מיליארד ש"ח – עלייה של 25.5 מיליארד ש"ח מאז רכישת קרנות פסגות.

בחבר הבורסה נפתחו אלפי חשבונות חדשים במסחר העצמאי, ובמקביל הוקמו שני דסקים חדשים. האחד, דסק ייעודי לנגזרי מט"ח, Equity Swaps ו־ OTC והשני דסק מיזוגים ורכישות. במגזר ההשקעות האלטרנטיביות קרנות הגידור הפרטיות חצו את רף 1 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים, וקרן 'קוואלטי' נכנסה באופן משמעותי לתחום המשכנתאות הארוכות – לראשונה עם השתתפות משקיעים מוסדיים. בקפיטל, חברת הבת נקסטאייג' פועלת להקמת סניף בארה"ב והגישה בקשה להקמת מנהל הסדרים ייחודי לעובדי הייטק. חברת ארבע עונות הציגה גידול מרשים בהכנסות וברווחיות, לאחר שהשלימה את קליטת פעילות נטו. במגזר החיתום נרשם רווח של כ-10.5 מיליון ש"ח, גם בזכות גיוון מקורות ההכנסה שהתבטא בערך ההשקעות לטווח ארוך בקרן מנור אוורגרין.

אנו נמשיך ליישם את אסטרטגיית הצמיחה שלנו לבניית קבוצה פיננסית מגוונת, איתנה וחדשנית – שמייצרת ערך למשקיעים תוך מיקוד בצמיחה עקבית וארוכת טווח".



לגרף איביאי בית השקעות לחצו כאן

106 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 87.28 מיליון באיביאי בית השק

קרנות נאמנות שמחזיקות את איביאי בית השק. לרשימה המלאה