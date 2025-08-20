יניב פגוט מסביר מה יגרום להפחתת הריבית בישראל ב 29 בספטמבר

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה בתגובה להחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי: "החלטה שמרנית וצפויה של בנק ישראל.
בהינתן אי הבהירות סביב עתיד הלחימה בעזה והעובדה שהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב3.1 אחוזים, קרי עדיין מעל לרף העליון של יעד האינפלציה שעומד על 3 אחוזים, בנק ישראל בחר לנקוט בגישת ״נמתין ונראה״.
לפנינו 2 החלטות ריבית נוספות עד סוף השנה האחת ב29/9 והשניה ב24/11.
ב17/9 צפויה להתפרסם החלטת הריבית של הפד. הפחתת ריבית של הפד שמתומחרת כעת בהסתברות גבוהה של כ85 אחוזים תגביר את הלחץ לתיסוף השקל ותדרבן את בנק ישראל לקום מהגדר המוניטרית.
ההתכנסות לתוך יעד האינפלציה לאחר פרסום מדד חודש אוגוסט ב15/9 צפויה אף היא לתמוך בהפחתת ריבית. מדד המחירים לחודש אוגוסט צפוי אמנם לטפס בכמחצית האחוז ואולם לגרוע מהאינפלציה השנתית את מדד אוגוסט אשתקד, שעמד על 0.9 אחוזים, כך שכבר לאחריו צפויה סביבת האינפלציה להתכנס לתוך יעד האינפלציה ולהקל על בנק ישראל את ההחלטה על הפחתת ריבית. בנתונים אלו המפתח להפחתת ריבית ב29 בספטמבר בישראל הוא התבהרות תמונת הלחימה בעזה. אין בשורה יותר גדולה למשק הישראלי מאשר הפחתת הריבית הריאלית הגבוהה והחונקת."