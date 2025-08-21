הזהב קפץ אתמול ושבר רצף ירידות של ארבעה ימים

בזמן שאנחנו, הסוחרים והמשקיעים מתכוננים לפסגת ג'קסון הול השנתית של הפד, הזהב מרים ראש. המשקיעים מצפים לאיתותים מהנאום של יו"ר הפד, בתקווה לקבל הבהרה לגבי כיוון הריבית, עם קיצוץ אפשרי של 0.25%, לפחות על פי ההערכות, בפגישה הקרובה ב-17 בספטמבר.





גרף זהב באינטרוול יומי. מאת TradingView



התחזית מעורפלת: האינפלציה נשארה מעל יעד ה-2% של הפד, בעוד שהצמיחה בארה"ב מראה סימני התקררות. ההערכה היא שהקפיצה של הזהב מגיעה לאחר ירידות שקשורות לשיחות שלום וסנטימנט זהיר של משקיעים. בנוסף, הדולר האמריקאי שנחלש והתשואות הנמוכות יותר על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב גם הן מגבירות את האטרקטיביות של הזהב, שהרי דולר חלש יותר ותשואות נמוכות יותר מחזקים בדרך כלל את הביקוש לנכסים שנקובים בדולר.





מדד הדולר DXY באינטרוול יומי.



לגבי השווקים: משקיעים מחפשים בהירות ככל שהזהב מתעורר

אם כן, כל העיניים נשואות כעת אל הפד, כאשר המהלך הבא שלו צפוי לקבוע את הטון בכל הנוגע לזהב, המטבעות, האג"ח ושוקי המניות. עליית הזהב משקפת את זהירות המשקיעים על רקע הריביות הגבוהות לצד תחזית צמיחה חלשה. אם הפד ירמוז על קיצוצי ריבית או עמדה יונית יותר, אפשר יהיה לצפות שהביקוש לזהב ולנכסים אחרים שאינם מניבים יתאושש, מצד שני, מסר ניצי יותר עשוי להגביל את העליות הללו.

האינפלציה בארה"ב עדיין נמצאת מעל היעד של הבנק המרכזי והמומנטום הכלכלי מעט דועך, לכן העניין של המשקיעים המשקיעים במקלטים בטוחים כמו זהבַ פשוט עולה. גם התנועות בדולר ובתשואות מצביעות על התאמת שוק רחבה יותר לצמיחה איטית יותר. לכן לצעדים הבאים של הפד יש משמעות רבה עבור כל מי שחשוף לשינויים הקשורים לריביות ולמטבעות.

המוניטין של זהב כמקום מפלט בזמן אי ודאות כלכלית הוא ברור. ניקח לדוגמה את מלחמת המכסים האחרונה בין ארה"ב לסין. ברגע שממשל טראמפ הודיע על מכסים גבוהים יותר, המתיחות עלתה וראינו את המשקיעים עוברים לזהב. המהלך הזה הוביל לעלייה משמעותית במחירי הזהב שהגיעו לשיא של כל הזמנים של כ-3,500 דולר באפריל 2025.

יחד עם זאת, כולם שמו לב לשינויים המשמעותיים בתפקיד של הזהב כגידור מאקרו. זהב היה חלק בלתי נפרד מהשקעות מאז ומתמיד. רוב המשקיעים פונים לעתים קרובות לזהב בכל פעם שמתעוררות אי ודאות כלכלית משמעותית, מכיוון שהיא נוטה לשמור על הערך שלו כשנכסים אחרים מאבדים מערכם. בנוסף, מכיוון שהוא לא קשור למטבע לאומי מסוים, הזהב עוזר למשקיעים להגן על תיקי ההשקעות שלהם כשמטבעות מקומיים מתחילים לאבד מהערך שלהם.

אך הם לא מחפשים רק את הזהב רק לצורכי גידור. אלא משקיעים רבים קונים ומחזיקים בנכס זה גם בשל הערך שלו והעובדה שהוא נדיר. ניתן להשקיע בזהב ולהרוויח תשואות משמעותיות כשמחירי הזהב עולים.

מגמות חדשות המשפיעות על תכונות הגידור של זהב

בעוד שמוניטין של זהב כמקום מפלט מבוסס היטב, יש מספר מגמות עולמיות מתפתחות שהכניסו דינמיקה חדשה למשוואה. אלמנטים חדשים אלה שינו באופן משמעותי את ההתנהגות של זהב בכל הנוגע לגידור. הראשון והחשוב ביותר הוא העלייה והאימוץ הגובר של מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין ואת'ר.

משקיעים רבים רואים כיום מטבעות קריפטוגרפיים, ובמיוחד ביטקוין, כ"זהב דיגיטלי" בעיקר משום שיש לו כמה מאפיינים דומים לזהב, כולל מחסור והיצע מוגבל. אנשים בוחרים יותר ויותר במטבע הדיגיטלי הנ"ל כשהם מגדרים מפני אי ודאות כלכלית, ומעט מורידים את הביקוש מהזהב שהוא בחירה דיי קונבנציונלית.

אז כן, זהב הוא נכס חשוב להפחתת חשיפה לסיכונים, במיוחד בתקופות של אי ודאות כלכלית. אבל זו לא האפשרות היחידה שקיימת. יש אלטרנטיבות נוספות שבהחלט ראויות לציון כגון:

קריפטו - נכסים דיגיטליים, במיוחד ביטקוין, יכולים לעזור לגדר מפני אינפלציה וירידת ערך המטבע. החלק הטוב ביותר הוא שאין להם גבולות והם נגישים ברחבי העולם. עם זאת, חשוב לשים לב לתנודתיות הגבוהה ולתנודות המחירים הקיצוניות הקשורות לנכסים אלה.

נדל"ן - מחירי הנכסים נוטים לעלות בתקופות של אינפלציה. זו הסיבה שגידור באמצעות נדל"ן הוא לעתים קרובות רעיון טוב.

בשורה התחתונה

מעמדו של זהב כגידור מאקרו עדיין חזק, הודות ליכולת של הזהב לשמור על הערך שלו בתקופות של טלטלה כלכלית. עם זאת, מתרחשים שינויים ואי אפשר להתעלם מכך שגם נכסים דיגיטליים וגידורים אחרים תופסים מקום מרכזי. דרך הפעולה הטובה ביותר בימים אלה יכולה להיות שילוב בין הזהב לנכסים נוספים, כולל ביטקוין ו-TIPS. גמישות עשויה להיות הדרך הטובה ביותר למקסם את היתרונות של השקעה וגידור. וכמובן...כדאי גם לעקוב אחר פסגת ג'קסון הול כדי להבין לאן הרוח נושבת מבחינת הפד.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.