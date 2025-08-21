קרן נאמנות במוקד || דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

למרות שלא ניתן לומר שיש מגמה שלילית ממשית בשוקי ההון המקומי והאמריקאי, רוב הדיבורים של הדעתנים המוכרים בנושא נסובים כיום סביב הטווח הקצר המסוכן. אלו מזהים סימני עייפות החומר אחרי תקופה ארוכה של מגמה חיובית מדהימה, אלו מדברים על עונתיות בעייתית (סתיו) ואלו פשוט מצביעים על העניין הטבעי שבו כל מהלך משמעותי סובל ממימוש רווחים, מתישהו.

בכל אופן, במקרה של תגובה שלילית בשוקי המניות, נמצא שואלים עצמנו על חלק אג"ח של התיק. כזה שגם יביא לנו קצת תשואה אבל בעיקר יגן עלינו מפני החיתוכים הקשים ששוקי המניות יודעים להטיל על ה"מאמינים המתמידים מדיי". אלו שחושבים שיש רק כיוון חיובי עולה בארסנל המגמות... הקרן שלפניכם נבחרה בגלל כמה דברים: היא טובה מאוד מתחילת השנה, וראיתי משהו שונה במיוחד בגיוס האחרון שמעורר תמיהה וסקרנות לגבי העתיד המיידי שלה. הבה נתחיל.



פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית דיאמונד (מנהל ההשקעות) ואיילון (מנהל הקרן). בקיצור, קרן הוסטינג שאותן אני מחבב במיוחד, כידוע לקוראיי הנאמנים. היא וותיקה למדי עם הקמה בסוף 2014 כאשר היא לא שינתה מדיניות מאז ועד היום: הישג לא קטן בימים אלו של חוסר וודאות ותנודתיות. גודלה משמעותי למדי עם 229.6 מיליוני שקלים, הממקמים אותה במקום ה-12 מתוך 46 (!) הקרנות שבקטגוריה הגדולה הזו (מהגדולה לקטנה). כמו כן, היא גובה 0.79% לשנה כדמי ניהול וזה ממקם אותה במקום ה-12 גם כן (מהיקרה לזולה).

כצפוי, סטיית התקן של הקרן הזו ממש נמוכה עם 0.54% וזה משהו מאוד חשוב לציבור הישראלי השמרן שאוהב תשואות גבוהות מבלי לסבול מתנודתיות גבוהה. התשואה השנתית די מדהימה עם 9.33% (19-08) מול ממוצע קטגוריה של 6.90% והיא שנייה מתחילת השנה עם 5.03%. בחזית החשיפות נציין שכל כולה אג"ח, כמובן, אבל למרות הביצועים הטובים שראינו, הדירוג כאן ממש גבוה עם +A. נדיר למדי... כמו כן, נציין את המח"מ הארוך יחסית של כמעט 5 שנים (4.98) המקנה לקרן אופי מיוחד בהחלט.



ביצועי הקרן





הגרף השנתי שלפניכם מרשים למדי כאשר נאמר בכללי שלא ראינו כאן ירידות גדולות וממשיות אלא דשדושים ועליות. כמו כן, הסגמנטים מאופיינים בתנודתיות נמוכה כמו שסטיית התקן כבר רמזה לנו. הרצף התשואתי מטה מראה שיש עקביות מאוד מרשימה בביצועי הקרן כאשר התשואות כולן חיוביות ועולות בהדרגה, חוץ מאשר במקרה הכולל את שנת 2022 בה אנו יודעים מה קרה...





ההשוואה מטה מראה את ביצועי הקרן של דיאמונד מול 5 הקרנות שהיו הטובות מתחילת השנה. הן מגיעות מבתי השקעות שונים: פרצ"ן, פינסה, ISP, ואיילון בינה. הטווחים הם של שנתיים, שנה, מתחילת השנה וחודש:





אין להתכחש לעובדה שהקרן של איילון מובילה ברוב הגרפים אבל השינויים שראינו בחודש האחרון, גם בביצועים וגם בגיוסים, אולי מרמזים על שינוי עתידי. בכל אופן, הקרן של דיאמונד נמצאת תמיד בחלק העליון של קבוצת הקרנות.



גיוסים ופדיונות





כמו שכתבתי לעיל, הקרן הזו עוררה את הסקרנות שלי לא רק בגלל הביצועים הטובים מתחילת השנה אלא בגלל מה שקרה בשלושת החודשים האחרונים, ובמיוחד בחודש הגיוס המדווח האחרון (07-2025). התצוגה של הגיוסים-פדיונות הייתה קשה מאוד עד סוף 2023. אז, ראינו ירידה משמעותית בכסף היוצא. וכך, ראינו התייצבות סביב ה-200 מיליוני שקלים מהשיא סביב 900 בתחילת הגרף...

והנה, אט אט הפדיונות הפכו ליציבות ועכשיו לגיוסים כאשר הקרן הכניסה בחודש יולי 25.16 מיליוני שלקים (!). די דרמטי בעמודות אבל עדיין רחוק מלהרשים כאשר מסתכלים על עקומת נכסי הקרן. העניין כולו מעורר סקרנות בגלל הפתאומיות והעוצמה של החודש האחרון. נראה אם זה ימשיך, יחד עם הביצועים הטובים. ראו מטה את הגיוסים בחמשת הקרנות של ההשוואה:





למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!





