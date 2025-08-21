הרווח הנקי של קבוצת שלמה החזקות צמח בכ-38% והסתכם ברבעון השני בכ-160 מיליון ש"ח לעומת כ-116 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
חברת הביטוח רשמה רווח נקי של כ-49 מיליון ש"ח ברבעון השני לעומת כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.5 מיליארד לעומת כ-1.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
חטיבת הרכב והאשראי הציגה גידול של כ-2% בהכנסות הרבעון השני שהסתכמו בכ-1.16 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.14 ברבעון המקביל אשתקד.
חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה פרסמה היום, חמישי, 21 באוגוסט 2025 את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025 ומציגה גידול ברווח הנקי לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
סך הכנסות הקבוצה ברבעון השני לשנת 2025 גדלו הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בכ-3.14 מיליארד ש"ח לעומת כ-3.30 מיליארד ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי במאוחד ברבעון השני לשנת 2025 צמח בכ-27% והסתכם בכ-276 מיליון ש״ח בהשוואה לכ-217 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי במאוחד במחצית הראשונה לשנת 2025 צמח בכ-12% לכ-528 מיליון ש״ח בהשוואה לכ-472 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי במאוחד ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ-52% והסתכם בסך כ-160 מיליון ש״ח לעומת כ-116 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי במאוחד במחצית הראשונה לשנת 2025 גדל בכ-17% והסתכם בסך כ-313 מיליון ש״ח לעומת כ-268 מיליון ש״ח במחצית המקבילה אשתקד.
ההכנסות בתחום הרכב והאשראי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ-1.16 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.14 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת רכב עלו בכ-7% לכ-698 מיליון ש"ח לעומת כ-652 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו בכ-434 מיליון ש"ח לעומת כ-461 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי בתחום הרכב והאשראי ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ-2.6% והסתכם בכ-198 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-193 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות בתחום הרכב והאשראי במחצית הראשונה לשנת 2025 עלו בכ-3% לכ-2.34 מיליארד ש"ח לעומת כ-2.28 מיליארד ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בתחום הרכב והאשראי עלה במחצית הראשונה בכ-1% והסתכם בסך כ-383 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-379 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
בתחום הביטוח חברת שלמה ביטוח ממשיכה להציג תוצאות חזקות בענף רכב רכוש וגידול ברווח משירותי ביטוח שהסתכם בכ-67 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2025 לעומת כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. חברת שלמה ביטוח הציגה רווח נקי בסך של כ-49 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2025 לעומת כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
חברת הביטוח רשמה ברבעון השני לשנת 2025 רווח מהשקעות ומימון נטו שלא נכללו במסגרת עסקי ביטוח, כולל רווחי אקוויטי בסך של כ-54 מיליון ש"ח לעומת כ-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: ״אנו מסכמים רבעון שני מוצלח עם גידול ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, תוצאה של ניהול מוקפד ופעילות עסקית ממוקדת. חטיבת הרכב והאשראי ושלמה ביטוח הציגו שיפור בפעילותן, למרות האתגרים הנובעים מהשלכות המצב הביטחוני על המצב במדינה. התוצאות משקפות את החוסן הפיננסי והניהולי של הקבוצה ואת היכולת להמשיך ולהוביל גם בתקופות מאתגרות. קבוצת שלמה ערוכה להמשך צמיחה עם תוכניות עבודה המותאמות לשוק המשתנה. אני מבקש להודות להנהלה ולעובדי הקבוצה על מחויבותם והעשייה היומיומית, אשר מאפשרות לנו להמשיך להתקדם ולהתפתח."