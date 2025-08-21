שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון מסכם רבעון חזק ואומר שכיום יש: "יתרון משמעותי לניהול השקעות אקטיבי"

חברת מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, סיכמה את המחצית הראשונה של השנה עם שיפור של כ-10% בהכנסותיה, שהגיעו לכ-167 מיליון שקל, לצד עלייה של כ-13% ברווחיה לפני מס שהצטברו לכ-50 מיליון שקל.

הכנסות בהיקף של כ-94 מיליון שקל שרשם בית ההשקעות בסיכום הרבעון השני של השנה משקפות שיפור של כ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לצד קפיצה של כ-50% שנרשמה ברווח הרבעוני לפני מס, שהצטבר לכ-35 מיליון שקל.

העלייה בהכנסות וברווחים בשתי התקופות המוזכרות נתמכה בין היתר בצמיחה של כ-23% שנרשמה בהיקף הנכסים המנוהלים של מגדל שוקי הון, שהגיע לכ-94 מיליארד שקל בסוף המחצית הראשונה של השנה, לעומת כ-76 מיליארד שניהל בית ההשקעות בסיום המחצית הראשונה של שנת 2024. סכום זה משקף צמיחה של כ-12% ביחס לכ-84 מיליארד שקל שנוהלו במגדל שוקי הון בסוף 2024.

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון, ציין כי "ביצועי הבורסה בתל-אביב במחצית הראשונה של השנה היוו המשך ישיר של הרבעון הרביעי של 2024, עם מהלכים ביטחוניים רחבי היקף שהחלו עם ניטרול האיום מכיוון חיזבאללה והסתיימו, בשלב הנוכחי, עם ניטרול האיום האיראני. מהלכים אלה הסירו עננה קיומית שריחפה מעל ישראל, הורידו את פרמיית הסיכון על השוק הישראלי וחידדו את ההבנה בקשר לפוטנציאל החיובי האפשרי לעתיד התפתחות אזור המזרח התיכון כולו. השינוי החד בתמונת המצב הביטחונית בא לידי ביטוי בביצועי הבורסה המקומית, גם באפיק המנייתי וגם באפיק האג"ח והוביל לגיוסים משמעותיים ולתשואות נאות בתעשיית קרנות הנאמנות ועולם ניהול תיקי ההשקעות בישראל".

לדברי שטיין, "המצב הכלכלי והגאופוליטי הנוכחי מייצר שונות מהותית בין השווקים השונים ולראייתנו, במצב השוק הנוכחי יש יתרון משמעותי לניהול השקעות אקטיבי על השקעה במדדים, גם אם מדובר במדדי שוק מרכזיים. בשל כך, ניתן לראות המשך זרימת כספים לקרנות נאמנות ולתיקי השקעות מעורבים וכן למוצרי MTF (קרנות של מגדל שוקי הון) על מדדים סקטוריאליים ותמטיים כגון שבבים, תשתיות לאומיות או אירוספייס ודיפנס, המהווים אבני בניין בניהול השקעות אקטיבי".