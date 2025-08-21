ויקטורי - צפויים להיפתח שלושה סניפים נוספים: בעפולה עוד השנה ותל מונד ובאר שבע שיפתחו בשנת 2026

ההכנסות לרבעון הסתכמו בכ-661 מיליון שקל גידול של כ-2.5%.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-160.8 מיליון שקל ושיעורו עלה לכ-24.33%.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-21.5 מיליון שקל ושיעורו עמד על כ-3.25%.
הרווח הנקי הסתכם לכ-9.5 מיליון שקל ושיעורו עמד על כ-1.44%.
הרווח הנקי בנטרול השפעת ה-IFRS16 הסתכם לכ-13.1 ושיעורו עמד כ-1.98%.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-51.1 מיליון שקל.
במהלך הרבעון חולק דיבידנד בסך 20 מיליון שקל ולאחר מועד הדוח הוכרז דיבידנד נוסף בסך 7 מיליון שקל.
לחברה תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 20 מיליון שקל במסגרתה נרכשו מניות בהיקף כ-6.9 מיליון שקל.
הרשת מונה 70 סניפים בפריסה ארצית המשתרעים על פני שטח של 76.3 אלף מ״ר (לאחר פתיחת סניף בת-ים ב-19.8.2025).
מתחילת השנה נפתחו שלושה סניפים חדשים בחריש, בעמק חפר ובבת-ים וצפויים להיפתח שלושה סניפים נוספים מתוכם סניף בעפולה שיפתח בשנה הנוכחית וסניפים בתל מונד ובאר שבע שיפתחו בשנת 2026.
ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר), הפועלת כרשת שיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט ומציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת סניפיה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025. כיום מונה הרשת 70 סניפים בפריסה ארצית, מתוכם 6 סניפי ויקטורי City בהיקף שטחי מכירה כולל של כ-76.3 אלף מ"ר.
הרחבת שטחי המכירה של הרשת - החברה פתחה במהלך שנת 2025 סניף בחריש (1,200 מ״ר), בעמק חפר (2,600 מ״ר) ולאחרונה נפתח סניף נוסף בבת ים (2,300 מ״ר) כמו כן, החברה מתעתדת לפתוח שלושה סניפים נוספים בפורמט השוטף שלה, סניף בעפולה (3,150 מ״ר) שצפוי להיפתח עד סוף השנה הנוכחית ושני סניפים נוספים בתל מונד (1,00 מ״ר) ובאר שבע (1,100 מ״ר) אשר צפויים להיפתח במהלך שנת 2026.
תוצאות כספיות:
מכירות החברה לרבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-661 מיליון שקל, עליה של כ-2.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע בעיקר מפתיחת 2 חנויות חדשות, לעומת סגירת חנות אחת במהלך התקופה.
מכירות מקוונות היוו כ-6.5% מסך המכירות למחצית הראשונה של שנת 2025, עלייה של כ-40% מהתקופה המקבילה אשתקד. החברה רואה בתחום זה כמנוע צמיחה והציבה יעד להגיע לשיעור מכירות מקוונות של כ-10% מסך המכירות בטווח הקצר.
הפדיון למ"ר ברבעון השני של שנת 2025 עמד על כ-9.1 אלפי שקל למ"ר, לעומת פדיון של כ-9 אלפי שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד.
הפדיון למ"ר בחנויות זהות ברבעון השני של 2025 עמד על כ-9.7 אלף שקל, גידול של כ-0.4% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-160.8 מיליון שקל, עלייה של כ-4.5% בהשוואה לכ-153.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי לרבעון השני עלה לכ-24.3% מ-23.9% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-21.5 מיליון שקל, קיטון של כ-7.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מגידול בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות בעיקר עקב עלייה בהוצאות שכר העבודה בסניפים, עלייה בפחת IFRS, עלייה בארנונה ובחשמל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 עמד על כ-3.25%.
הרווח הנקי ברבעון השני 2025 הסתכם בכ-9.5 מיליון שקל, ושיעורו עמד על כ-1.44% בהשוואה ל-1.5% בתקופה המקבילה אשתקד.
בנטרול IFRS16 רשמה החברה הכנסות מימון לרבעון השני של כ- 2.7 מיליון ₪ זאת לעומת הוצאות מימון של כ-9.2 מיליון ש״ח ללא נטרול ה-IFRS16.
הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 בניטרול השפעת IFRS16 הסתכם בכ-13.1 מיליון שקל ושיעור עמד על כ- 1.98%.
הקיטון ברווח הנקי נובע מקיטון ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות מימון נטו אשר נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות מימון בגין IFRS16 עקב חידוש והארכת הסכמי שכירות, פתיחת סניף חדש והיוון ההסכמים החדשים לפי הריבית הגבוהה השוררת במשק.
איתנות פיננסית:
יתרת מזומנים, שווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר הסתכמו בכ-108.6 מיליון שקל.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לרבעון השני עלה לכ-51.1 מיליון שקל.
ההון העצמי של החברה נכון ל-30.06.2025 עמד על כ-395.8 מיליון שקל.
התזרים החזק, קופת המזומנים, ההון החוזר החיובי והמינוף הנמוך מאפשרים לחברה ניצול הזדמנויות והמשך צמיחה. עיקר הגידול נובע מהרווח הנקי של החברה לצד חלוקת דיבידנד ורכישת מניות החברה.
לחברה תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-20 מיליון שקל מתוכה בוצעה רכישה של כ-6.9 מיליון שקל נכון למועד פרסום הדוח.
במהלך הרבעון חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקלים ולאחר מועד הדוח הכריזה על דיבידנד בסך 7 מיליון שקל.
החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה באופן ניכר עם לקוחות עסקיים גדולים, כגון תשורות, וולט, פלאקסי ישראל ותן ביס ורואה בהסכמים אלו כמנוע צמיחה להגדלת המכירות תוך הרחבת בסיס הלקוחות. כדוגמא, בשנת 2023 הושק מועדון לקוחות חדש עם חברת כרטיסי האשראי, מקס וסכום הכנסותיה ורווחיה של החברה מהמועדון החדש עולה על הכנסותיה ורווחיה שנבעו משיתוף הפעולה עם חברת כרטיסי האשראי הקודמת- ישראכרט.
81 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 43.51 מיליון בויקטורי
קרנות נאמנות שמחזיקות את ויקטורי. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.01%
|
841141.8
|
2.83%
|
9117044.1
|
2.52%
|
1320622.2
|
2.45%
|
482533.2
|
1.96%
|
102555
|
1.89%
|
2576086.2
|
1.84%
|
204728.4
|
1.63%
|
317777.4
|
1.3%
|
3178489.5
|
1.26%
|
1003417.2