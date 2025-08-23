בריינסוויי מבצעת השקעה אסטרטגית

בריינסוויי (NASDAQ & TASE: BWAY), מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת היום על הסכם אסטרטגי של הלוואה המירה בסך 5 מיליון דולר, הכוללת אופציה לרכישת חברת Neurolief Ltd. המפתחת פלטפורמת נוירומודולציה (ויסות פעילות מערכת העצבים באמצעות גירוי חשמלי) לא פולשנית, ראשונה מסוגה בעולם, לטיפול מחוץ לקליניקה. הטכנולוגיה של Neurolief מציגה תוצאות קליניות חיוביות וכוללת טיפול בהפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) לחולים עמידים לתרופות וכן לטיפול במיגרנה. ההסכם כולל גם אפשרות למימון נוסף המבוסס על אבני דרך.

"אנו נרגשים מההשקעה האסטרטגית ב-Neurolief ומאמינים כי עם קבלת אישור ה-FDA, טכנולוגיה זו תרחיב משמעותית את שוק היעד הכולל שלנו, תאפשר מתן טיפול לחולים שאין להם גישה למרפאות ותרחיב את יכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול מחוץ למסגרות המסורתיות. השקעה זו תואמת את האסטרטגיה שלנו להעלאת המודעות והאצת החדירה לשוק טיפולי בריאות הנפש המתקדמים, במיוחד כאלה המשלימים את המערך הטיפולי עבור הצוות הרפואי שכבר משתמש בטיפולי Deep TMS שלנו", מסר הדר לוי, מנכ"ל בריינסוויי. "הצוות של בריינסוויי האיץ את קצב המכירות של מערכת Deep TMS™, באמצעות הרחבת הפלטפורמה המסחרית ורשת הלקוחות שלנו. אנו שמחים להזדמנות למנף את הפלטפורמה שלנו ולבחון סינרגיות פוטנציאליות בין שתי החברות, בעיתוי שבו Neurolief מביאה לשוק את המכשיר שלה לשימוש ביתי דרך מומחים בתחום בריאות הנפש".

חברת Neurolief היא חלוצה בתחום הנוירומודולציה ומפתחת פתרונות חדשניים בתחום בריאות הנפש והפרעות נוירולוגיות. מכשיר ה- Relivion®MG של Neurolief מאושר בארה"ב, אירופה ויפן לטיפול במיגרנות, והחברה ממתינה כעת לאישור טרום שיווק מה-FDA עבור מכשיר ה- ProlivTMRx, לטיפול בהפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) אצל חולים העמידים לטיפול תרופתי. אם יאושר, חברת Neurolief תהיה חברת המכשור הרפואי הראשונה עם אישור FDA לטיפול ב-MDD מחוץ למרפאה.

הפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) מהווה גורם מוביל למוגבלות ברחבי העולם, ומשפיעה על מיליוני אנשים. המצב חמור במיוחד עבור חולים שאינם מגיבים לטיפולים המסורתיים-המתמודדים עם סבל מתמשך, עלויות גבוהות יותר של שירותי בריאות וסיכון מוגבר לתחלואה נלווית כגון התמכרויות ואובדנות. למרות ההשפעה הגלובלית של MDD, קיים פער קריטי בזמינות של טיפולים נגישים ויעילים, במיוחד עבור חולים אלו. Proliv™Rx נועד לגשר על הפער הזה באמצעות טיפול נוירומודולציה מוחי מהפכני, לא-פולשני, אשר ניתן להעניק לחולים במרפאה לבריאות הנפש או בביתם.

"ההשקעה האסטרטגית של בריינסוויי מהווה הבעת אמון חזקה בטכנולוגיה שלנו, בצוות ובחזון שמניע אותנו קדימה," אמר סקוט דריס, מנכ"ל Neurolief. "השותפות הזו מחזקת את יכולתנו להגיע למטופלים הזקוקים לטיפול שלנו יותר מכל. הנוכחות של בריינסוויי בשוק, המומחיות העמוקה והפלטפורמה המסחרית הרחבה שלה משתלבים באופן אידיאלי עם החדשנות והמומנטום שלנו. יחד, אנו שואפים לעצב מחדש את תחום הטיפול בדיכאון ולהרחיב את הגישה לטיפול מתקדם, מדויק ומבוסס מדע."

מעבר להלוואה ההמירה בסך 5 מיליון דולר, ההסכם מאפשר מימון פוטנציאלי נוסף מבוסס אבני דרך ל-Neurolief, כולל שלב שני של עד 6 מיליון דולר הלוואה המירה, עם קבלת האישור מה-FDA למערכת Proliv Rx של Neurolief לטיפול ב-MDD, ושלב שלישי המבוסס על השקעת הון של עד 5 מיליון דולר כאשר Neurolief תשיג אבן דרך מוסכמת מבחינת הכנסותיה. בריינסוויי קיבלה גם אופציית רכישה ("call option") לרכישת כל הזכויות ההוניות ב-Neurolief במסגרת טווחי זמן מוגדרים מראש, במחיר המבוסס על הערך הגדול מבין שווי הפעילות (EV), או מכפיל ההכנסות, כאשר הערכים ישתנו בהתאם למועד המימוש.

באמצעות עסקה רב-שלבית זו, בריינסוויי שואפת להרחיב בטווח הארוך את שוק היעד הכולל אליו היא פונה.

בשבוע שעבר פרסמה בריינסווי את דוחותיה הכספיים המצביעים על המשך מגמת הצמיחה: ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-12.6 מיליון דולר, עלייה של כ-26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 נשאר יציב ועמד עד 75%, זהה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025, הסתכם בכ-0.6 מיליון דולר, זהה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי המתואם לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBIDTA ) ברבעון השני של 2025, הסתכם בכ-1.5 מיליון דולר, עלייה של כ-16% בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-2.0 מיליון דולר, גידול של כ-233% בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

אתמול פרסמה בריינסויי כי חתמה על הסכם השקעה אסטרטגי עם חברתAxis Management Company Inc. (או "Axis Integrated Mental Health" / "Axis"), חברה המספקת שירותי ניהול למספר קליניקות בריאות נפש בקולורדו. על פי תנאי ההסכם, בריינסוויי תשקיע סכום ראשוני של 2.3 מיליון דולר בנוסף לעוד מיליון דולר פוטנציאלים בהתבסס על הגעה לאבן דרך, עבור רכישת זכויות מיעוט בחברת Axis, באמצעות מניות בכורה הצוברות ריבית-דריבית שנתית. ההסכם כולל גם מנגנון מוגדר לפדיון המניות. ההשקעה מהווה חלק מהאסטרטגיה המתמשכת של בריינסוויי לרכישת זכויות מיעוט בספקי שירות בריאות נפש מובילים בארה"ב להעלאת המודעות והרחבת הגישה לטיפולים חדשניים פורצי-דרך.

