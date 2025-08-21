מנכ״לית בנק ישראל, שולמית גרי, מסיימת את תפקידה

‏לראיון הבלעדי עם שולמית גריי במגזין FUNDRT שנערך ביוני השנה

מנכ"לית בנק ישראל הגברת שולמית גרי הודיעה לנגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון כי בכוונתה לסיים את תפקידה בסוף חודש ספטמבר 2025 בתום קדנציה מלאה של חמש שנים. הגב' גרי נעתרה לבקשת הנגיד והסכימה להמשיך ולכהן בתפקיד המנכ"לית תקופה נוספת, עד חודש ינואר 2026, וזאת על מנת לאפשר את מעבר התפקידים בבנק באופן המיטבי. נגיד בנק ישראל, קיבל את בקשתה של הגב' גרי לסיים את תפקידה ובכוונתו להקים ועדת איתור למינוי מנכ"ל/ית לבנק.

גב' שולמית גרי נכנסה לתפקידה כמנכ"לית בנק ישראל בספטמבר 2020 והיא כיהנה בתפקידה במשך חמש שנים לצדו של נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון. במסגרת תפקידה, היא הייתה אחראית באופן ישיר על ניהולן של מספר חטיבות ומחלקות ובהן חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון, חטיבת טכנולוגיות המידע, אגף התכנון, ההמשכיות העסקית, הציות וניהול הסיכונים, חשבות הבנק, מחלקת המטבע, ואגף נתוני אשראי בבנק ישראל.

במהלך תקופת כהונתה הובילה הגב' גרי את ההתמודדות של הבנק עם אתגרים משמעותיים ביותר שנבעו מהסביבה הגיאופוליטית והגלובלית. בין היתר הובילה מנכ"לית הבנק את הטיפול בסוגיות הבאות:

1. הבטחת ההמשכיות העסקית של הבנק בשעת חירום: לרבות בניית התשתיות לעבודה מרחוק בתקופת מגפת הקורונה ובעת המלחמה, הבטחת מצאי המזומנים עבור הציבור הרחב גם במצבי חירום, ובניית וחיזוק התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות של הבנק לעבודה בשעת חירום באופן שאפשר לבנק ישראל להמשיך ולתפקד בעת מלחמה כמו בעת שגרה בביצוע תפקידיו החשובים בקידום כלכלת ישראל.

2. קידום פרויקט מאגר האשראי לעסקים קטנים ובינוניים: מנכ"לית הבנק הובילה את קידום פרויקט מאגר האשראי העסקי. הקמת המאגר צפויה לאפשר את הגברת התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולתרום לשגשוג המשק ולצמיחה.

3. קידום התשתיות הפיזיות של הבנק: מנכ"לית הבנק ריכזה את תכנית האב לבנק ישראל לעשור הקרוב לתכנון התשתיות הפיזיות של בנק ישראל הן במתקניו שבירושלים והם באלו שבתל אביב. פרויקטים אלו נועדו לייצר פלטפורמה ראויה להון האנושי בנק ישראל ופתרונות אכלוס הולמים לעובדים שייקלטו בבנק בראייה עתידית ולהתייעלות תפעולית של הבנק.

4. קידום ההון האנושי בבנק ישראל: מנכ"לית הבנק פעלה רבות על מנת לקדם ולטפח את ההון הנושאי בבנק ישראל. זאת, הן בהיבט שיפור וטיוב הליכי הגיוס והאיתור של עובדים והן בהיבט של שימור עובדים קיימים תוך יצירת פתרונות ופיתוח אפיקים בתחומי הניידות והקידום בבנק.

5. קידום האסטרטגיה של בנק ישראל: במהלך שנות כהונתה פעלה הגב' גרי לקידום האסטרטגיה של בנק ישראל כפי שהותוותה על ידי נגיד הבנק הפרופסור אמיר ירון והיא נמנתה על הצוות הניהולי המצומצם שהוביל את בניית האסטרטגיה של הבנק לשנת 2025. מתוקף תפקידה, הגב' גרי פעלה כדי להטמיע את היעדים האסטרטגיים של הבנק בתוכניות העבודה ולתת להם ביטוי הולם בתעדוף התקציבי.

מנכ"לית הבנק, הגב' שולמית גרי: "אני מודה לנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, על ההזדמנות להוביל לצדו את בנק ישראל בתקופות סוערות ורוויות אתגרים. אני רוצה להודות לנגיד על שיתוף הפעולה ההדוק שהיווה תנאי הכרחי על מנת להתמודד בהצלחה עם האתגרים המשמעותיים שניצבו בפני בנק ישראל. בנק ישראל הוא מוסד כלכלי מוביל בנוף הישראלי ואני סמוכה ובטוחה שהוא יוסיף לשמש מגדלור מקצועי במשק הישראלי גם בשנים הבאות."

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "שולמית הצטרפה לבנק ישראל בשנת 2020 כשהיא מביאה איתה ניסיון ניהולי עשיר ומגוון מארגונים רבים ומורכבים. הגב' גרי פעלה לצדי בהובלת בנק ישראל בתקופה סוערת ומורכבת. הכישורים, הניסיון והידע של שולמית היו לי לעזר רב מאוד בניווט של בנק ישראל בשנים אלו ובהתמודדות עם האתגרים השונים שעמדו מולו. שיתוף הפעולה בינינו והמסירות של שולמית לבנק ישראל ולהצלחתו היו מרכיב חיוני לניהול פורה ואיכותי של הבנק. אני מאחל לשולמית המשך הצלחה רבה מאוד בכל אשר תפנה."